L’union Internationale De Banques : Une nouvelle reconnaissance de notre excellence en Cash Management

L’Union Internationale de Banque annonce l’obtention une nouvelle distinction «Global Finance Treasury & Cash Management Awards 2026» qui vient consacrer l’engagement de notre banque en faveur de l’excellence opérationnelle, de l’innovation et de l’accompagnement durable de nos clients.

Notre banque a été honorée par le prestigieux magazine financier international «Global Finance» à travers l’attribution d’un Award en Cash Management, récompensant la pertinence de notre offre, la qualité de nos solutions transactionnelles et notre capacité à répondre aux besoins évolutifs des entreprises. Au-delà de cette distinction, cet Award reflète notre ambition constante: être un partenaire financier de référence, en apportant à nos clients des solutions innovantes, sécurisées et créatrices de valeur.