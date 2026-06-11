News - 11.06.2026
Taher Belkhodja célèbre son 95eme anniversaire à Mahdia
Entouré de membres de sa famille, l’ancien ministre Taher Belkhodja a célébré mardi 9 juin 2026 son 95eme anniversaire dans sa ville natale de Mahdia. Il en a profité pour adresser ses salutations à ses amis et ses compagnons du long parcours politique entrepris dans le sillage du président Bourguiba
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