Les chefs de file de l’équipe de Tunisie au Mondial 2026: Elyès Skhiri, Montassar Talbi, Ali Abdi et Dylan Bronn

Elyès Skhiri

C’est le joueur régulier, sobre et infatigable. Depuis ses débuts à Montpellier, à l’âge de 19 ans, le natif de 1995 a fait preuve d’une maturité précoce qui lui a valu la convoitise de Cologne, 2019-23, puis Francfort depuis 2023. S’imposer en Bundesliga est un indicateur de valeur et de compétitivité.

Avec 81 sélections - 4 buts à son actif -, il se présente comme le leader de l’équipe capable de montrer la voie. S’il améliore son efficacité en attaque, il sera beaucoup plus précieux, mais ce sont les choix de l’entraîneur qui priment dans le déploiement sur le terrain.

Montasser Talbi

Défenseur solide, éveillé, à la technique évidente autant pour la récupération que pour la relance, il est solide au poste depuis sa première titularisation en équipe de Tunisie. Après ses débuts à l’Espérance, 2016-18, il a fait du chemin, devenant depuis 2022 à Lorient un joueur de base.

Ayant participé depuis 2021 à toutes les compétitions africaines et mondiales, il constitue l'un des atouts de l'équipe avec même le statut de cadre.

A 28 ans, il bénéficie d’une très bonne expérience, 62 sélections, 4 buts, qui servira aux moments délicats. L'équipe de Tunisie le motive toujours au plus haut point et reçoit en retour des services précieux de sa part. Cette Coupe du monde peut être la sienne compte tenu de son parcours, sa valeur, sa fidélité et son ambition. Il souhaite sans doute que ses camarades soient animés des mêmes dispositions mentales et techniques pour offrir à la Tunisie un parcours honorable, voire fructueux.

Ali Abdi

Depuis dix ans, Ali Abdi est devenu un compétiteur confirmé. Ayant débuté au SRS, transité par la JSK puis l’Espérance où il a peu joué, c'est le Club Africain puis le professionnalisme en France qui l'ont stabilisé. L’équipe de Tunisie en a profité pour assurer la relève d'Ali Maaloul.

Aujourd'hui, le sociétaire de l'OGC Nice, 45 sélections- 7buts, est devenu une pièce maîtresse ici et là et se distingue par sa polyvalence et son abattage. Buteur d'appoint, pourvoyeur de balles décisives, il constitue un joueur de base et un atout de taille pour Sabri Lamouchi.

Dylan Bronn

Avec 52 sélections- 2 buts, Dylan Bronn, né en juin 1995, s'affirme comme un défenseur inamovible. A trente ans, le sociétaire de la Servette de Genève s'impose par sa rigueur, son engagement et sa régularité. Avec une carrière ascendante depuis dix ans, il a su capitaliser sur chaque étape pour devenir quasiment indécrottable au sein de la défense.

En Coupe du monde, il doit être conscient des aptitudes exigées par la qualité des adversaires qu'il sait situer avec précision, qu'ils soient Japonais ou Européens. Un défi personnel l'attend d’autant que sa convocation a suscité une polémique en raison de son indisponibilité depuis Tunisie-Mali lors des huitièmes de finale de la CAN.

Un dossier complet qui vous servira de guide, à télécharger.

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