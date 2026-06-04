40 years of Rugby Africa: Une célébration éclatante

«Ici même à Tunis où ce voyage a commencé il y a 40 ans, en 1986, nous rendons hommage à la Tunisie et aux géants qui nous ont précédés. Nous félicitons le président de la Fédération tunisienne de rugby (FTR), Aref Belkhiria, et nous honorons Bechir Salem Belkhiria et les dirigeants fondateurs qui ont osé rêver la concrétisation de ce rêve.» Herbert Mensah, président de Rugby Africa, était ému en l’affirmant lors de la soirée de gala offerte par la FTR, mi-mai à Tunis, à l’occasion de la célébration du 40e anniversaire de Rugby Africa. Il était fier d’avoir à ses côtés, à cette occasion, Jonathan Webb, vice-président de World Rugby, David Carrigy, directeur des fédérations internationales de World Rugby, et de nombreux dirigeants du rugby africain et de fédérations, notamment Nasser Bougja, Kevin Venkiah, Sofian Benhassen, Rolande Boro, Paula Lanco, Mme Eudia Fifame Koussihouede Maha et Coralie Van Den Berg.

La soirée de gala venait couronner une série de manifestations dont le championnat d’Afrique de rugby à XV féminin, et la réunion du comité exécutif de Rugby Africa.

Aref Belkhiria: «Nous célébrons aussi l'amitié, la coopération et la vision commune»

Hommage à Béchir Salem Belkhiria Ce 40e anniversaire de Rugby Africa a été également un moment d’hommage particulier à Béchir Salem Belkhiria, son fondateur, avec les dirigeants de 7 autres fédérations africaines, et pionnier de la promotion de ce jeu sur le continent africain et de son élargissement au rugby féminin. Sa vision, sa détermination et ses valeurs ont été unanimement saluées, tant par les représentants de Rugby World et Rugby Africa, mais aussi toutes les délégations présentes. Son souvenir demeure en effet vivace par ses multiples initiatives et son total engagement, ont-ils souligné. Un trophée spécial a été décerné par Rugby Africa à la mémoire de Béchir Salem Belkhiria et remis au président de la Fédération tunisienne de rugby.

Remerciant les nombreux convives venus de loin, Aref Belkhiria a indiqué que «cet anniversaire marque une étape historique pour le rugby africain et pour son influence dans le monde entier. Il concrétise également une vision portée avec passion par feu Béchir Salem Belkhiria, qui croyait profondément au potentiel du rugby tunisien et africain. Aujourd'hui, nous honorons sa mémoire en donnant vie à cette ambition.»

Saluant la tenue de la Coupe d'Afrique féminine de rugby 2026, il a souligné qu’«elle incarne parfaitement cette dynamique, et symbolise son essor en tant que moteur essentiel du développement de notre sport, et ouvre la voie aux plus hautes compétitions internationales.»

« Mais au-delà de la compétition, a-t-il ajouté, ce rassemblement est avant tout une célébration des valeurs. Les valeurs du rugby – respect, solidarité, engagement, intégrité et esprit d’équipe – sont aujourd’hui plus nécessaires que jamais pour bâtir un avenir plus fort et plus uni. Le rugby joue également un rôle fondamental pour la jeunesse africaine, et en particulier pour les jeunes filles africaines. C'est un outil puissant pour l'inclusion, le développement personnel et la transmission de valeurs positives. Par le sport, nous offrons à nos jeunes un encadrement, de la confiance en soi et des opportunités pour l'avenir.

M. Belkhiria a chaleureusement remercié tous les partenaires, sponsors et représentants des médias, dont le soutien et l'engagement sont essentiels au succès de cet événement. Et de conclure : «Ce soir, nous célébrons non seulement le rugby, mais aussi l'amitié, la coopération et la vision commune qui nous unissent. Ensemble, continuons à développer le rugby africain au service de notre jeunesse et de notre avenir.»

Jonathan Webb : la Tunisie progresse clairement dans le monde du rugby

«Depuis 1986, Rugby Afrique a uni les nations, fait évoluer le jeu et inspiré des millions de personnes, souvent dans des circonstances exigeantes, mais toujours avec conviction, résilience et ambition.» C’est ce qu’a affirmé le vice-président de Rugby World, Jonathan Webb. «Cet engagement mérite aujourd'hui une véritable reconnaissance, a-t-il ajouté. Parce que l'Afrique ne fait pas simplement partie de l'histoire du rugby - l'Afrique contribue à façonner le futur du rugby.» Exprimant son plaisir d’être à Tunis, il a salué la Tunisie, «une nation qui progresse clairement dans le monde du rugby, et un merveilleux reflet de la culture, de la diversité et de l'universalité de notre jeu. Ce fut un grand plaisir de rencontrer hier le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sadok Mourali, et de l'entendre parler avec tant de passion de l'engagement de la Tunisie en faveur du rugby, ainsi que du pouvoir que possède le rugby de changer et enrichir des vies. Ces sentiments vont au cœur du nouveau plan stratégique de World Rugby: un plan créé par le jeu, pour le jeu, avec un objectif clair : dynamiser le rugby, unir le jeu, enrichir les vies.» Et de conclure en adressant ses remerciements à Herbert Mensah, Aref Belkhiria, le comité exécutif de Rugby Africa, et à ses fondateurs et dirigeants.

Herbert Mensah: le meilleur est à venir

«Le rugby en Afrique n'a jamais eu un parcours facile, a affirmé Herbert Mensah, président de Rugby Africa. Il y a eu des moments où les terrains étaient en mauvais état, le financement incertain et les opportunités limitées. Mais ce que l'Afrique a toujours eu, c'est du cœur. Ce que l'Afrique a toujours eu, c'est du talent. Ce que l'Afrique a toujours eu, ce sont des gens prêts à se battre pour l'avenir de ce sport.» et d’ajouter: «Nous devons cesser de voir petit pour l'Afrique. Nous devons construire des fédérations plus fortes. Nous devons investir dans le rugby féminin. Nous devons créer des opportunités pour les jeunes. Nous devons développer nos compétitions, renforcer notre valeur commerciale et faire en sorte que le rugby africain obtienne le respect qu'il mérite à l'échelle mondiale. Le prochain chapitre du rugby africain doit être plus audacieux, plus rapide, plus intelligent, plus uni, plus ambitieux que jamais. Alors ce soir, célébrons. Honorons notre histoire. Mais demain, continuons à construire.»

«À notre hôte, M. Aref Belkhiria, président de la Fédération tunisienne de rugby, a-t-il conclu, merci pour votre leadership et pour nous avoir accueillis ici à Tunis. Et à nos invités de World Rugby, M. Jonathan Webb et M. David Carrigy, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette aventure aux côtés de Rugby Africa. Et à l'Afrique, merci de continuer à croire au rugby. Le meilleur est à venir.»

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