La BTE et Universal Motors (Volvo Tunisie) scellent un partenariat pour promouvoir la mobilité durable en Tunisie

Dans le cadre de sa stratégie de soutien à la transition énergétique et à la mobilité responsable, la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) annonce la signature d’un partenariat avec Universal Motors, représentant officiel de la marque Volvo en Tunisie.

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté commune des deux partenaires de promouvoir une mobilité plus responsable, innovante et tournée vers l’avenir, en facilitant l’acquisition des véhicules Volvo auprès d’une clientèle en quête de performance, de sécurité et de durabilité. La convention se traduit par le lancement d’un dispositif commun de valorisation des solutions de financement automobile proposées par la BTE, qu’ils soient 100 % électriques, hybrides rechargeables ou thermiques de dernière génération. Les clients bénéficieront, désormais, de solutions de financement sur mesure en crédit et en leasing, conçues pour simplifier et optimiser l’accès à la gamme Volvo disponible sur le marché tunisien. Cette offre s’accompagne d’avantages exclusifs, notamment:

• Un premier loyer (autofinancement) à 0 % dans le cadre des offres de leasing;

• Le crédit Green Car destiné aux véhicules électriques et hybrides rechargeables à un taux préférentiel de TMM + 2 %;

• Une année de gratuité des frais de tenue de compte pour les nouveaux clients;

• Une Carte Visa Infinite offerte pendant une année pour les nouveaux clients;

• Des taux de financement préférentiels;

• D’importantes remises commerciales sur les véhicules Volvo, pouvant atteindre 10 000 dinars selon les modèles.

À cette occasion, Mme Feriel Chabrak, Directrice Générale de la BTE, a déclaré: «À travers cette initiative, la BTE réaffirme son engagement en faveur d’une finance au service de la transition énergétique. Nous avons à cœur d’accompagner tous ceux qui souhaitent concrétiser leurs projets de mobilité en leur proposant des solutions de financement flexibles, accessibles et adaptées à leurs besoins. Cette collaboration avec Universal Motors reflète pleinement l’ADN de notre banque, fondé sur l’innovation, la proximité client et la responsabilité environnementale, tout en s’inscrivant dans les profondes mutations que connaît aujourd’hui le secteur automobile». Dans le même élan, Mr Aymen Montacer, Directeur Général de Universal Motors - Volvo Tunisie, a souligné: «Nous sommes fiers de ce partenariat avec la BTE, qui constitue un levier structurant pour renforcer l’accessibilité des véhicules Volvo sur le marché tunisien. Il traduit une ambition partagée de promouvoir une mobilité plus innovante, plus sûre et plus durable. Grâce aux solutions de financement attractives proposées dans le cadre de cette collaboration, ainsi qu’aux remises commerciales nous offrons à nos clients des conditions particulièrement avantageuses pour accéder à l’univers Volvo et à ses technologies de pointe.»



