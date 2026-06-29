Le Groupe Zouari distingué à Euronext Paris avec la certification internationale MSI 20000®

Le Groupe Zouari, à travers ses filiales ETS ZOUARI, SAMA et SMTTI, a été mis à l'honneur au siège d'Euronext Paris lors de la cérémonie officielle de remise des certifications MSI 20000®, organisée par COFICERT sous l'égide de l'IGSF.

Réunissant des délégations de plus de 20 pays et plus de 40 entreprises de renommée mondiale, cette cérémonie a mis à l'honneur les organisations répondant aux plus hauts standards de qualité financière, de gouvernance et de transparence. L'obtention de la certification MSI 20000® consacre la solidité financière des filiales du Groupe Zouari, la qualité de leur gouvernance et leur engagement en faveur d'une gestion responsable, confirmant leur position parmi les entreprises de référence répondant aux standards internationaux les plus exigeants.

