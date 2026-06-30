L’UBCI lance son Desk Italie pour accompagner le développement des relations d’affaires tuniso-italiennes

Les 24 et 25 juin 2026, le siège de l’UTICA à Tunis a accueilli le Forum Économique et d’Affaires Tunisie–Italie, un événement de haut niveau réunissant environ 600 représentants italiens et tunisiens entre institutions, associations entrepreneuriales et entreprises autour d’un objectif commun : renforcer un partenariat économique historique et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs stratégiques.

Dans le cadre de cet évènement, l'UBCI et la Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d'Industrie (CTICI) ont signé un protocole d’accord traduisant leur volonté commune de favoriser les investissements, de faciliter les échanges économiques et de renforcer l'accompagnement des entreprises des deux pays. Celui-ci a été signé par M. Mohamed Koubaa, Directeur Général de l'UBCI, et M. Mourad Fradi, Président de la CTICI.

A cette occasion, l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI) a annoncé le lancement officiel de son Desk Italie, un dispositif destiné à offrir un accompagnement bancaire dédié aux entreprises italiennes présentes en Tunisie ou souhaitant s'y implanter, ainsi qu'aux entreprises tunisiennes développant des relations d'affaires avec l'Italie. Le Desk Italie constitue un point de contact bancaire dédié, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs italiens. Il met à leur disposition un accompagnement personnalisé reposant sur l'ensemble des expertises de l'UBCI, L’offre de services de l’UBCI s’étendra également au bénéfice des résidents italiens, à titre particulier, en Tunisie.

Le partenariat conclu avec la CTICI contribuera à promouvoir le Desk Italie de l’UBCI auprès de la communauté d'affaires italienne, à renforcer sa visibilité et à faciliter l'accès des entreprises à un interlocuteur bancaire spécialisé, capable de les accompagner tout au long de leurs projets.

Le Desk Italie sera piloté par Mme Amina Khouadja, qui assurera l'accompagnement des entreprises en mobilisant les expertises de l'ensemble des métiers de la banque.

À travers le lancement de son Desk Italie et la signature de ce partenariat avec la CTICI, l'UBCI confirme son ambition de devenir le partenaire bancaire de référence des entreprises italiennes et de la communauté italienne en Tunisie et un acteur engagé dans le renforcement des relations économiques entre la Tunisie et l'Italie, au service d'un développement durable des investissements, du commerce et de la coopération entre les deux pays.

