L'école pilote tunisienne : un creuset d'excellence ou une tour d'ivoire ?

Par Lotfi Souab – Ancien inspecteur général des écoles préparatoires et des lycées - L'école pilote tunisienne incarne un paradoxe éducatif saisissant : tour à tour célébrée pour son excellence académique et décriée pour son élitisme stérile. Entre la rigueur salutaire d'une discipline exigeante et les carences criantes d'une formation dénuée de pédagogie humaine, cet établissement d'élite soulève des interrogations fondamentales sur la mission de l'école en Tunisie. En privilégiant la performance au détriment de la coopération, en sacrifiant l'éthique sur l'autel de la compétition, elle a progressivement creusé un fossé entre une jeunesse surdouée et le reste du système public. Cet article se propose d'examiner les promesses et les dérives d'un modèle qui, en quête d'excellence, a peut-être perdu de vue l'essentiel : former des citoyens éclairés et non des machines à réussir.

L'école pilote, en Tunisie, porte depuis des décennies le rêve méritocratique d'une élite scolaire. Cependant, si ce modèle suscite l'admiration pour sa rigueur, il n'en demeure pas moins sujet à une critique profonde quant à sa philosophie éducative. Entre les bienfaits d'une discipline exigeante et les angles morts d'une formation déconnectée des réalités humaines, se dessine le portrait contrasté d'une institution qui forme des savants, mais parfois au détriment des citoyens. Car en creusant un sillon parallèle, elle a aussi contribué à instaurer, de fait, un enseignement à deux vitesses, loin de l'âge d'or de l'école publique tunisienne, cette véritable fabrique de l'intelligentsia nationale qui faisait naguère la fierté du pays.

I. Les atouts indéniables: une école de l'excellence et de l'émulation

Le premier mérite de l'école pilote réside dans son environnement stimulant. La discipline qui y règne n'est pas une fin en soi, mais le socle d'une liberté intellectuelle maîtrisée. Elle forge des esprits structurés, capables de soutenir un effort soutenu et d'embrasser la complexité des savoirs.

Par ailleurs, l'équilibre entre les sciences exactes et les humanités, bien que perfectible, offre une culture générale rare dans le paysage éducatif tunisien. Cet équilibre permet à l'élève de ne pas se réduire à une simple machine à résoudre des problèmes, mais de cultiver une vision plus large du monde.

Enfin, l'esprit de compétition, souvent décrié, agit comme un puissant moteur d'élévation. Loin d'être une simple émulation, il pousse chacun à se dépasser, à repousser ses limites et à viser l'excellence. Cette émulation salutaire prépare les élèves à des cursus sélectifs et à des carrières où le défi est permanent.

II. Les ombres au tableau: une excellence à quel prix?

Cependant, ce modèle vertueux révèle ses failles lorsqu'il sacrifie la coopération sur l'autel de la performance. L'individualisme forcené, encouragé par une notation impitoyable, érode les compétences sociales fondamentales comme le travail d'équipe, l'écoute ou l'entraide. L'école pilote forme ainsi des solistes brillants, mais parfois incapables de jouer dans un orchestre.

Plus inquiétant encore, l'échec y est vécu comme une tragédie personnelle. L'élève, habitué à la réussite facile, ne développe pas les ressorts psychologiques nécessaires pour affronter l'adversité. L'échec, perçu comme une anomalie, devient une blessure narcissique plutôt qu'une étape d'apprentissage. Cette incapacité à gérer la frustration prépare mal à la vie réelle, où les revers sont inévitables.

Par ailleurs, les compétences techniques acquises, bien que remarquables, restent souvent décorrélées des exigences de la vie professionnelle et sociale. On y apprend à maîtriser des équations, mais pas à gérer un conflit, à négocier ou à s'adapter à l'imprévu. Cette hypertrophie du savoir théorique occulte la dimension pratique et existentielle de la formation.

III. Les carences éthiques et existentielles: le grand oubli

La réussite continue, présentée comme une évidence, devient un piège. Elle induit une illusion de toute-puissance qui empêche l'élève de développer des compétences de vie essentielles : la résilience, l'humilité, l'esprit critique face à soi-même. L'école pilote excelle à former des experts, mais échoue à former des êtres humains accomplis, capables de doute et de remise en question.

Enfin, l'absence d'une éthique explicite dans le cursus est peut-être le reproche le plus fondamental. En privilégiant systématiquement le rendement et la performance, elle prépare indirectement, et sans le vouloir, des esprits brillants mais potentiellement désincarnés, outillés pour la réussite matérielle, mais parfois démunis face aux dilemmes moraux. Par son culte de la compétition et son mépris pour l'échec, elle risque de former, non pas des citoyens éclairés, mais des "survivants" du système, voire, de futurs "tueurs", des individus performants mais dénués de la profondeur humaine nécessaire pour servir le bien commun.

IV. Le coût systémique: une valeur ajoutée à double tranchant

Au-delà de ses murs, l'école pilote a également produit un effet pervers sur l'ensemble du système éducatif tunisien. La valeur ajoutée escomptée – celle de former une élite d'excellence – s'est accompagnée d'un appauvrissement silencieux de l'enseignement public, déjà défavorisé par ailleurs. En concentrant les meilleurs élèves, les enseignants les plus expérimentés et les ressources pédagogiques les plus rares au sein de ces établissements d'élite, l'école pilote a paradoxalement contribué à vider le reste du système de sa substance. Ce faisant, elle a creusé un fossé entre deux Tunisies scolaires : celle des privilégiés de la réussite et celle des laissés-pour-compte d'un enseignement public exsangue. Loin de rehausser l'ensemble du niveau national, elle a parfois fonctionné comme un aspirateur à talents, laissant derrière elle un paysage éducatif appauvri et fragmenté.

Car il faut bien le rappeler : non à l'enseignement à deux vitesses. Ce modèle dual, qui sépare les élites du reste de la jeunesse, est une trahison de l'esprit républicain de l'école tunisienne. Rappelons-nous l'âge d'or de l'école publique, cette véritable fabrique de l'intelligentsia qui, dans les décennies post-indépendance, formait des générations entières de cadres, de penseurs, de scientifiques et de citoyens éclairés, sans distinction ni ségrégation précoce. Cette école-là était un ascenseur social universel, un creuset où se mêlaient toutes les origines et tous les destins. En lui tournant le dos, nous avons peut-être gagné en excellence ostentatoire, mais nous avons perdu en cohésion sociale et en égalité des chances.

V. Une réforme nécessaire, une responsabilité collective

L'école pilote tunisienne est un joyau dont il faut préserver l'exigence, mais qu'il est urgent de polir autrement. Elle doit apprendre à conjuguer l'excellence académique avec l'éducation à la résilience, la coopération et l'éthique. Former des élites compétentes est une nécessité, mais former des élites humaines est un devoir. L'école pilote de demain ne se mesurera plus seulement au nombre de ses lauréats, mais à la qualité humaine de ses citoyens et à sa capacité à irriguer, plutôt qu'à assécher, le système éducatif dans son ensemble. Il est temps de renouer avec l'idéal d'une école publique unifiée, exigeante pour tous, et de faire de la diversité des talents une richesse collective, non un motif de division. Dans tous les cas de figure, la question mérite un débat serein.

Lotfi Souab

- Inspecteur général des écoles préparatoires et des lycées (retraité);

- Co-auteur du manuel de français de deuxième année secondaire;

- Auteur de plusieurs articles en rapport avec l'enseignement et les médias.



