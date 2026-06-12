C’est un message d’espoir qu’adresse la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) à la faveur de sa 47ème assemblée générale, tenue le jeudi 11 juin 2026, à Tunis. Les travaux ouverts par son président Ghazi El Biche, en présence de Mme Elisabeth Wolbers, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie ont été l’occasion de passer en revue les activités de la Chambre ainsi que de la conjoncture économique. Les entreprises allemandes considèrent plus que jamais la Tunisie comme une destination d’investissement stratégique. Cette dynamique se reflète dans des indicateurs particulièrement encourageants : l’Allemagne a gardé sa position comme le deuxième investisseur étranger en Tunisie en 2025, tandis que l’excédent commercial tunisien avec l’Allemagne a dépassé les 771 millions d’euros en 2025.

Les membres de la chambre, des partenaires institutionnels et des acteurs clés de l’écosystème économique tuniso-allemand ont pris part à un dialogue franc et pluriels. À l’issue de l’Assemblée Générale, l’AHK Tunisie a organisé un débat de haut niveau autour du thème : « La Tunisie – compétences, compétitivité aujourd’hui et demain ». En présence de M. Mhamed Ben Abid, Directeur général de la direction du suivi et de l’évaluation des réformes du climat des affaires, accompagné de M. Jalel Tebib, directeur général de la FIPA et directeur général par intérim de la TIA. Ce débat a permis d’approfondir les réflexions sur les leviers de compétitivité et de développement des compétences en Tunisie.

M. Jörn Bousselmi, Directeur Général de l’AHK Tunisie et membre exécutif du comité directeur, a présenté à cette occasion un aperçu des premiers résultats de l’enquête annuelle menée auprès des entreprises allemandes établies en Tunisie.

À travers cette rencontre, l’AHK Tunisie confirme sa vocation de passerelle entre les économies tunisienne et allemande, avec pour objectif de renforcer un climat propice à l’investissement et à une croissance durable.









