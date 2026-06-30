Advans Tunisie certifiée AML 30001: une reconnaissance internationale de l’excellence de son dispositif de conformité

Advans Tunisie, institution de microfinance de référence engagée depuis 2015 dans l’inclusion financière des micro-entrepreneurs et des petites entreprises tunisiennes, annonce l’obtention de la certification AML 30001 (Anti-Money Laundering), une norme internationale de référence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/FT).

La certification AML 30001 est une norme internationale dédiée aux systèmes de management de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/FT). Elle fournit un cadre méthodologique permettant aux organisations d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les risques liés aux activités financières illicites, tout en favorisant une culture de conformité, de transparence et d'amélioration continue.

Cette certification atteste de la robustesse du dispositif de conformité d’Advans Tunisie et de l’efficacité de ses mécanismes de contrôle interne, de gestion des risques et de vigilance à l’égard de sa clientèle. Après la certification MSI 20000 en 2024, la certification Or en matière de protection des clients en mars 2025 et la notation B+ de Microrate en tout début d’année, cette nouvelle certification confirme également l’alignement de l’institution avec les standards internationaux les plus exigeants en matière d’éthique, de gouvernance et de transparence.

La remise officielle du certificat AML 30001 au siège d’Euronext confère une dimension particulière à cette distinction. Organisée au sein d’un lieu emblématique de la finance européenne, cette cérémonie témoigne de la reconnaissance internationale des engagements d’Advans Tunisie en matière de conformité et de son alignement sur les plus hauts standards de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

« L’obtention de la certification AML 30001 constitue une étape majeure dans le renforcement de notre dispositif de conformité. Elle témoigne de notre engagement permanent à promouvoir une culture d’intégrité, de transparence et de maîtrise des risques. Cette reconnaissance reflète le travail rigoureux de l’ensemble de nos équipes et notre volonté de garantir à nos clients et partenaires les plus hauts standards de conformité et de gouvernance », déclare Mme Meriem Zine, Directrice Générale d’Advans Tunisie.

À travers ce label, Advans Tunisie réaffirme sa volonté de poursuivre le développement d’un modèle de microfinance responsable, durable et aligné avec les meilleures pratiques internationales.

À propos d’Advans Tunisie

Advans Tunisie, filiale du groupe international Advans, est un acteur de référence de la microfinance en Tunisie. L’institution offre des services financiers et non financiers éthiques, responsables et durables aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME). Depuis le lancement de ses activités en mars 2015, Advans Tunisie accompagne l’autonomisation économique des entrepreneurs à travers des solutions financières adaptées à leurs besoins spécifiques, contribuant ainsi au développement économique et social du pays.

Advans Tunisie accompagne aujourd’hui plus de 41 000 clients actifs à travers un réseau de 31 agences, participant activement à la création d’emplois, à la réduction des inégalités et au renforcement de l’inclusion financière.









