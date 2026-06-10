La Fondation Arts & Culture by UIB, mécène principal du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem: Tout sur le programme 2026

Le programme est très attractif: des concerts symphoniques internationaux de haut niveau, participation d’orchestres et de chefs d’orchestre renommés,des créations artistiques et des collaborations inédites et des actions culturelles et éducatives destinées aux jeunes talents. La 39ème édition du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem, qui se déroulera du 11 juillet au 15 août 2026, s'annonce aussi riche que varié.

Fidèle à son soutien continu depuis 2018, la Fondation Arts & Culture by UIB et l’association du Festival ont donné le coup d’envoi de cette manifestation emblématique en révélant ses grandes lignes lors d'une conférence de presse organisée le mercredi 10 juin 2026 dans un lieu phare de la ville d’EL Jem. Choisi pour accueillir cet événement, Dar Africa, Musée d’El Jem constitue un espace culturel emblématique qui met en valeur l’histoire, le patrimoine et l’identité artistique de la région. Situé à proximité de l’amphithéâtre romain d’El Jem, ce lieu unique conjugue authenticité architecturale et vocation culturelle, offrant un cadre inspirant propice aux rencontres, aux échanges et à la célébration des arts. À travers ses espaces dédiés au patrimoine africain et méditerranéen, Dar Africa incarne parfaitement les valeurs d’ouverture culturelle et de dialogue que porte le festival.

Cette rencontre a réuni les représentants des médias, les partenaires institutionnels et culturels, ainsi que plusieurs personnalités du monde artistique et musical afin de présenter les grandes lignes de cette nouvelle édition, les orchestres invités, les nouveautés du programme ainsi que les ambitions culturelles et touristiques du festival.

Depuis sa création, le Festival International de Musique Symphonique d’El Jem s’est imposé comme l’un des rendez-vous culturels majeurs en Tunisie et dans la région méditerranéenne, offrant au public une expérience musicale unique au coeur du prestigieux amphithéâtre romain d’El Jem, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Au programme de cette édition:

• Des concerts symphoniques internationaux de haut niveau;

• La participation d’orchestres et de chefs d’orchestre renommés;

• Des créations artistiques et des collaborations inédites;

• Des actions culturelles et éducatives destinées aux jeunes talents.

Dates Orchestres 11 juillet Opéra: Didon et Enée, production Théâtre de l’Opéra de Tunis 16 juillet Orchestre symphonique de Sousse: Tarabiat Symphoniques 18 juillet Camerata de Barcelone 24 juillet Orchestre l’Orphéon: 1ère partie concert dédié à Marcel Khalife - 2ème partie : avec Mehdi Haddjeri Band et La Cité des Marmots du 93 et Ouled El Jem. Programme dédié aux chants de l’Exil 25 juillet Orchestre l’Orphéon : le boléro de Ravel et Shéhérazade de Rimski Korsakov 01 août L’Orchestre du bal de l’opéra de Vienne 6 août OIDA (Orchestra Instabile di Arezzo): Musique Cinéma : CINECITTA’/ HOLLYWOOD 08 août OIDA (Orchestra Instabile di Arezzo): Naples dans la Méditerranée: les plus belles chansons de Naples 12 août Orchestre Symphonique de Carthage 15 août Yuri Revich (violoniste) & the Sound en concert



À travers cette nouvelle édition, le festival confirme sa vocation à promouvoir le dialogue des cultures, l’excellence artistique et le rayonnement du patrimoine tunisien à l’échelle internationale.

En tant que mécène principal du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem, la Fondation Arts & Culture by UIB continue d’affirmer son engagement constant en faveur de la culture et du patrimoine et contribue activement au rayonnement du festival. Par son accompagnement, la Fondation participe au développement d’une programmation artistique ambitieuse, à l’accueil d’orchestres internationaux et à la promotion de la musique symphonique auprès d’un public toujours plus large.

Prenant la parole, M. Pierre Le Run, directeur général de l’UIB a déclaré: «Ce partenariat s’inscrit pleinement dans l’engagement de l’UIB en faveur de la culture et du patrimoine. À travers notre mécénat du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem, nous contribuons à la pérennité d’un rendez-vous culturel d’exception qui participe au rayonnement de la Tunisie et à la promotion du dialogue entre les cultures à travers la musique.».

