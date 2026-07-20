Le Groupe QNB réalise un bénéfice net de 8,7 milliards de QAR, en hausse de 3 %

QNB, une institution financière de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), vient de rendre publics ses résultats financiers du premier semestre 2026.

Principaux indicateurs

• Le bénéfice net a atteint 8,7 milliards de QAR, en hausse de 3 % par rapport à juin 2025.

• Le bénéfice net (avant l’impact de l’hyperinflation) a atteint 11,1 milliards de QAR, en hausse de 12 % par rapport Juin 2025.

• Le total des actifs a augmenté pour atteindre 1 438 milliards de QAR, soit une hausse de 6 % par rapport à juin 2025.

• Les prêts et avances ont augmenté pour atteindre 1 042 milliards de QAR, soit une hausse de 8 % par rapport à juin 2025.

• Les dépôts de la clientèle ont augmenté pour atteindre 973 milliards de QAR, soit une hausse de 4 % par rapport à juin 2025.

• Le bénéfice par action a augmenté pour atteindre 0,89 QAR, soit une hausse de 5 % par rapport à juin 2025.

• Le total des capitaux propres attribuables aux actionnaires a augmenté pour atteindre 130 milliards de QAR, soit une hausse de 10 % par rapport à juin 2025.

• La valeur totale des actions rachetées depuis le lancement du programme de rachat d’actions s’est élevée à 2,3 milliards de QAR.

À cette occasion, Abdulla Mubarak Al-Khalifa, CEO du QNB, a déclaré: «Le Groupe QNB a réalisé de solides résultats au cours du premier semestre 2026, confirmant une nouvelle fois la robustesse de notre stratégie et la réussite de sa mise en œuvre avec efficacité et professionnalisme par nos équipes. Malgré les défis régionaux et mondiaux, notre modèle d’activités diversifié et notre cadre solide de gestion des risques nous ont permis de continuer à accompagner nos clients et à créer une valeur durable pour nos actionnaires. Nous abordons les perspectives à venir avec confiance, tout en restant engagés à poursuivre la croissance à travers notre réseau international.»

Ci-dessous figurent les principaux postes des résultats financiers du Groupe pour le premier semestre 2026 :

Résumé des résultats financiers

Indicateurs de performance clés

Renforcer la valeur actionnariale à long terme grâce à une croissance durable

Résultats du compte de résultat: Le bénéfice net du premier semestre 2026 s’est établi à 8,7 milliards de QAR, en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente. Cette performance reflète la solidité des résultats financiers du Groupe QNB malgré les tensions régionales et les défis mondiaux. Les résultats du Groupe du premier semestre 2026 ont également été affectés par la persistance de l’hyperinflation en Turquie; le bénéfice net avant l’impact de l’hyperinflation a ainsi atteint 11,1 milliards de QAR, en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 11 % pour atteindre 24,1 milliards de QAR, ce qui traduit la capacité du Groupe QNB à maintenir une croissance forte et durable dans ses différentes sources de revenus.

L’efficacité opérationnelle du Groupe QNB (mesuré par le ratio coût-revenu) s’est établie à 24,1 %, soit l’un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région Moyen-Orient et Afrique.

Moteurs de croissance du bilan: Le total des actifs a atteint 1 438 milliards de QAR, en hausse de 6 % par rapport à juin 2025. Cette progression a été principalement tirée par les prêts et avances, qui ont augmenté de 8 % pour atteindre 1 042 milliards de QAR. La diversification des dépôts a également contribué à la hausse des dépôts de la clientèle, qui ont atteint 973 milliards de QAR, soit une augmentation de 4 % par rapport à juin 2025.

Qualité du portefeuille de crédit: Le ratio des prêts non performants rapporté au total du portefeuille de prêts s’est établi à 2,5 % au 30 juin 2026, soit l’un des taux les plus faibles des institutions financières de la région MEA. Ce niveau reflète la haute qualité du portefeuille de prêts ainsi que l’efficacité de la politique de gestion du risque de crédit. Le taux de provisionnement des créances douteuses a été maintenu à 99 %, traduisant la poursuite de l’approche prudente adoptée par le Groupe à l’égard des créances douteuses.

Ratios réglementaires: Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) s’est établi à 19,8 % au 30 juin 2026. Le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio de liquidité à long terme (NSFR) se sont établis respectivement à 145 % et 109 %. Ces ratios sont supérieurs aux exigences minimales réglementaires de la Banque Centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Résilience dans un environnement changeant

Depuis la fin du mois de février 2026, la région du Conseil de coopération du Golfe a connu une situation d’instabilité régionale ayant affecté directement les couloirs maritimes voisins, avec des répercussions sur les approvisionnements énergétiques et les lignes de transport maritime. Durant cette période, le Groupe QNB a préservé son modèle d’activités, soutenu par une approche opérationnelle robuste, un cadre institutionnel solide et des investissements dans les capacités bancaires digitales, garantissant aux clients un accès sûr et fiable aux différents services bancaires proposés par le Groupe. Malgré ces conditions, le système bancaire est demeuré solide et résilient, contribuant à assurer un environnement opérationnel stable.

Gestion de la continuité des activités



Le Groupe QNB a activé avec succès son cadre de gestion de la continuité des activités et des crises, qui soutient la résilience opérationnelle du Groupe. Grâce à la robustesse de l’infrastructure de la banque, à la diversité de ses capacités opérationnelles et à une coordination étroite avec les autorités et instances réglementaires nationales, le Groupe a pu maintenir ses services sans interruption et préserver sa pleine disponibilité opérationnelle. Continuité des services et solidité du système.

Toutes les filiales de QNB et ses canaux digitaux ont continué à fonctionner à pleine capacité, tout en garantissant un accès continu et sécurisé à ses services bancaires sûrs et fiables sans interruption. La résilience du secteur bancaire qatari a également été renforcée grâce à la solidité de ses fonds propres et à ses niveaux élevés de liquidité, conformément à ce qu’a confirmé la Banque Centrale du Qatar. Les mesures proactives prises par la Banque Centrale du Qatar, notamment le renforcement des facilités de liquidité et le report temporaire des paiements pour les emprunteurs affectés, ont contribué à préserver la stabilité du marché. Ces mesures ne devraient pas avoir d’impact significatif sur le Groupe.

Diversification des sources de financement

Le Groupe QNB a élargi sa base de financement grâce à la réussite de la plus importante émission obligataire libellée en QAR réalisée par une institution financière sur les marchés de capitaux locaux. Cette émission a été proposée exclusivement aux investisseurs internationaux. Cette opération historique, d’un montant de 1 milliard de riyals qataris, a suscité un fort intérêt de la part d’une base diversifiée d’investisseurs internationaux, confirmant la confiance solide dans la situation financière du Groupe et dans la robustesse du système financier qatari. Cette émission, ainsi que plusieurs placements privés réalisés dans le cadre du programme de titres de dette à moyen terme (EMTN), mettent en évidence le rôle du Groupe QNB comme contributeur clé au développement des marchés financiers qataris, en cohérence avec les objectifs de la Vision nationale du Qatar 2030.

Solidité du capital et rendement des actionnaires

Le ratio d’adéquation des fonds propres du Groupe QNB demeure solide à 19,8 %, soit un niveau nettement supérieur aux exigences réglementaires. Cette base de capital robuste a permis au Groupe de poursuivre son programme de rachat d’actions. Depuis le lancement du programme, QNB a racheté 136,3 millions d’actions ordinaires pour un coût total de 2,3 milliards de riyals qataris, reflétant un retour de capital discipliné aux actionnaires.

Vision stratégique du Groupe QNB

La solide performance réalisée par le Groupe QNB au cours du premier semestre 2026 confirme le succès de sa stratégie institutionnelle quinquennale visant à préserver sa position de leader parmi les plus grandes banques de la région Moyen-Orient et Afrique. Cette stratégie vise à capter une part plus importante des flux de commerce et d’investissement transfrontaliers à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Elle vise également à diversifier les sources de revenus et à réaliser une croissance durable sur les marchés les plus dynamiques au monde.

À propos du Groupe QNB

Le Groupe QNB est une institution financière de premier plan dans la région Moyen-Orient et Afrique, opérant à travers une plateforme bancaire internationale diversifiée dans plus de 28 pays et servant des millions de clients à travers le monde. Grâce à sa présence solidement établie au Qatar et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, le Groupe accompagne les entreprises, les institutions et les particuliers à travers un vaste réseau mondial.

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