Mondial 2026: Le programme de l’équipe de Tunisie

Dimanche 14 juin 2026 à Monterrey - Mexique

Tunisie-Suède: 22h locales (5h, heure de Tunisie)

Stade de 51 348 places, inauguré en 2015. Fief du Football Club Monterrey

Samedi 20 juin 2026 à Monterrey - Mexique

Tunisie-Japon: 00 h locales (7h, heure de Tunisie)

Stade de 51 348 places, inauguré en 2015. Fief du Football Club Monterrey

Jeudi 25 juin 2026 à Kansas City - Etats-Unis

Tunisie-Pays-Bas: 19 h locales (00h, heure de Tunisie)

Stade de 76 416 places, inauguré en 1972. Fief du Chiefs de Kansas City depuis 1972.