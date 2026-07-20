Tunisie: Ces merveilleux oiseaux à observer... à protéger

Richesse exceptionnelle, l’avifaune de la Tunisie se distingue par une grande originalité, une large variété et des espèces très rares. Un patrimoine précieux constitué d’une véritable mosaïque de près de 400 espèces dûment répertoriées qui font le bonheur des amis des oiseaux et des chercheurs en ornithologie.

Comme tout trésor, les convoitises pour s’en emparer sont fortes, faisant ainsi peser, par le braconnage, la capture et la détention illégale, de graves menaces. Les moyens sont réduits, mais la bonne volonté des pouvoirs publics ne manque pas tant à la Direction générale des forêts qui relève du ministère de l’Agriculture qu’au sein des organismes en charge de l’environnement et des zones humides. Mais, c’est la société civile, et essentiellement l’Association «Les Amis des Oiseaux» (AAO), qui s’impose en sentinelle et protecteur, cultivant la passion de l’avifaune, entreprenant sur le terrain des travaux de grande utilité, prêtant soutien aux chercheurs.

Voyage au cœur d’un univers merveilleux pour admirer ces magnifiques espèces, comprendre les menaces qui les guettent, mieux connaître l’AAO et ses équipes. A l’orée du printemps, c’est une invitation à renouer avec la nature et tout ce qu’elle nous offre de sublime dans cette exceptionnelle Tunisie.

Malgré sa petite taille, comparée à celles des autres pays de la région, la Tunisie fait exception pour ce qui concerne son avifaune, et ce par la richesse spécifique et les effectifs importants d’oiseaux à observer durant toute l’année. Cette exception n’est pas un hasard, mais la Tunisie la doit surtout à son emplacement stratégique entre l’Eurasie et l’Afrique ainsi qu’à la diversité de ses milieux naturels.

L’avifaune du pays présente une grande originalité puisque, mises à part quelques espèces pélagiques cosmopolites, elle est constituée d’un noyau très important d’espèces paléarctiques sédentaires, et quelques espèces endémiques et d’espèces d’origine africaine. Cette magnifique mosaïque a permis de dresser une liste de 395 espèces différentes (245 non-passériformes et 151 passériformes).

Parmi ceux-ci on peut distinguer 174 espèces de nicheurs certains (ou très probables), 8 espèces de nicheurs possibles au statut imprécis et 19 espèces de nicheurs disparus (ou considérées comme telles). Cette dernière catégorie concerne surtout des espèces disparues depuis la fin du 19e siècle à cause de la persécution ou des modifications de l’habitat, comme le vautour fauve, le vautour oricou, le gypaète barbu, la pygargue à queue blanche, la demoiselle de Numidie, etc.

Au total, 156 espèces migratrices (oiseaux de passage et/ou hivernants / estivants) sont connues ainsi que 38 espèces accidentelles (oiseaux qui sont vus nettement en dehors de leur aire de répartition habituelle) et exceptionnelles. Parmi les accidentels, on peut citer le bécasseau rousset (espèce nord-américaine), le vanneau à queue blanche (espèce asiatique), le tantale ibis (espèce africaine) et le gobe-mouche nain.

Dossier établi par: Hichem Azafzaf, Mourad Amari et Claudia Feltrup-Azafzaf

Photos: Hichem Azafzaf, Shutterstock







