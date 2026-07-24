La Médaille des Nations Unies attribuée à l'Unité d’aviation militaire tunisienne dépêchée en Centrafrique

Une nouvelle haute distinction remportée par les forces armées tunisiennes, en mission pour le compte des Nations-Unies à l’étranger. La médaille des Nations-Unies a été attribuée à l’Unité d’aviation militaire composée de 75 casques bleus, dont quatre femmes, déployée à Bangui pour contribuer à la paix en République centrafricaine. Le contingent tunisien a été honoré par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) au terme de sa mission marquée par une contribution substantielle aux objectifs assignés. L’Unité commandée pqr le Colonel-major Walid Mastouri comprend parmi ses 75 personnels, 12 membres d’équipage, 24 techniciens et 39 spécialistes du soutien logistique. Elle dispose d’une capacité de transport pouvant atteindre 70 passagers ou 15 tonnes de fret par rotation et a mené des opérations de jour comme de nuit et assurant notamment des missions de transport tactique, d’insertion et d’extraction de troupes, d’évacuation sanitaire et médicale, ainsi que de soutien logistique au profit des contingents déployés dans les différentes régions du pays.

Dans le cadre de sa mission, l’Unité a accompli un total de 1 827 heures de vol, permettant le transport de 6 808 passagers et de plus de 430 000 kg de cargaison en soutien aux opérations de la MINUSCA.

Ces efforts ont substantiellement amélioré la mobilité de la Mission, notamment dans le cadre des opérations menées à travers les préfectures.

En outre, le contingent a mené avec succès 10 missions d’évacuation médicale, démontrant un professionnalisme exceptionnel en matière de coordination et de sécurité.

Dans un contexte marqué par de longues distances, des infrastructures routières limitées et des défis sécuritaires persistants, les capacités aériennes du TUNATU constituent un atout majeur pour permettre à la Mission de répondre rapidement aux besoins opérationnels et humanitaires. Elles contribuent également à soutenir les efforts de protection des civils, de stabilisation et d’appui aux institutions nationales.

« À tous les gardiens de la paix de l’Unité de transport aérien tunisienne réunis ici aujourd’hui, la MINUSCA reconnaît votre contribution. Votre service a soutenu la mobilité, sauvé des vies, facilité les opérations, renforcé la confiance et a largement contribué à la mise en œuvre du mandat de la Mission en République centrafricaine », a affirmé le Major-général Maychel Asmi, Commandant adjoint de la Force de la MINUSCA.

En juin dernier, et à l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies, l’Unité tunisienne de transport aérien (TUNATU) de la MINUSCA a organisé une activité civilo-militaire au profit des élèves de l’Institut Miskini à Bangui. Cette initiative, marquée par des actions éducatives, sanitaires et sportives, illustre l’engagement des Casques bleus tunisiens auprès des communautés locales, en complément de leur contribution quotidienne à la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA.

Pour le Colonel Walid Mastouri, commandant de l’Unité tunisienne de transport aérien, l’action des Casques bleus va au-delà de la seule dimension opérationnelle : « Mon expérience au sein des opérations de maintien de la paix m’a convaincu que l’éducation demeure le fondement de toute transformation durable. Face aux défis actuels, il est essentiel d’adopter de nouvelles approches centrées sur le savoir, l’innovation et l’ouverture des horizons pour la jeunesse. Chaque investissement dans l’apprentissage renforce la résilience des communautés et crée des opportunités de développement. »

Cet engagement a été salué par les bénéficiaires des actions menées par l’unité.

Qu’il s’agisse d’assurer des missions aériennes essentielles au fonctionnement de la MINUSCA ou de renforcer les liens avec les communautés locales, l’Unité tunisienne de transport aérien contribue chaque jour aux efforts de paix, de stabilité et de rapprochement entre les Casques bleus et les populations centrafricaines.

Une fierté nationale.