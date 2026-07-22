Epson WorkForce DS-800WN et DS-900WN: des scanners professionnels nouvelle génération pour accélérer la transformation numérique des entreprises

Epson complète sa gamme avec les WorkForce DS-800WN et DS-900WN, deux scanners professionnels réseau conçus pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de dématérialisation, d’automatisation des processus et d’optimisation des flux documentaires. Alliant performances élevées, connectivité avancée et fonctionnalités intelligentes, ces nouveaux modèles accompagnent les organisations dans leur transformation numérique en leur permettant de gérer leurs documents plus rapidement, plus efficacement et en toute sécurité.

Conçus pour les environnements professionnels exigeants, les WorkForce DS-800WN et DS-900WN offrent une solution complète pour numériser, partager et intégrer les documents dans les systèmes d’information existants. Grâce à leur conception robuste, leur simplicité d’utilisation et leurs capacités avancées d’automatisation, ils permettent aux entreprises de réduire les tâches manuelles et d’améliorer durablement la productivité de leurs équipes.

« La transformation numérique des entreprises passe aujourd’hui par une gestion documentaire plus intelligente, plus rapide et plus sécurisée. Avec les WorkForce DS-800WN et DS-900WN, Epson met à disposition des organisations tunisiennes des solutions professionnelles capables de répondre aux enjeux des environnements de travail modernes. Ces scanners ne se limitent pas à la numérisation des documents : ils permettent d’automatiser les workflows, de faciliter le partage de l’information et d’accompagner les entreprises dans l’amélioration continue de leurs processus. Notre ambition est de proposer des technologies fiables et innovantes qui créent une véritable valeur d’usage pour nos clients. » a déclaré, Ali Kalboussi, Business Account Manager d’Epson en Tunisie et en Libye.

Une numérisation performante au service de la productivité



Destinés aux administrations, banques, compagnies d’assurance, établissements de santé, grandes entreprises et organisations traitant d’importants volumes documentaires, les WorkForce DS-800WN et DS-900WN offrent une expérience de numérisation rapide et fluide.

Grâce à leur alimentation automatique de documents (ADF), leur capacité de numérisation recto verso en un seul passage et leur compatibilité avec différents types de supports, ces scanners permettent de transformer efficacement les documents papier en fichiers numériques exploitables. Contrats, factures, dossiers clients, formulaires administratifs, reçus ou documents d’identité peuvent ainsi être numérisés, classés et intégrés facilement dans les processus métiers.

Les logiciels Epson associés renforcent cette efficacité grâce aux fonctions de reconnaissance optique de caractères (OCR), d’indexation intelligente et d’automatisation des tâches. Les utilisateurs peuvent ainsi envoyer directement leurs documents vers des dossiers réseau, des applications professionnelles ou des solutions de stockage cloud, simplifiant la circulation de l’information au sein de l’organisation.

WorkForce DS-800WN: une solution réseau agile pour les environnements collaboratifs

Le WorkForce DS-800WN a été conçu pour les entreprises recherchant un scanner professionnel connecté, capable de s’intégrer facilement dans leurs infrastructures existantes. Grâce à ses fonctionnalités réseau Ethernet et Wi-Fi, il permet à plusieurs utilisateurs d’accéder au même équipement et de lancer des opérations de numérisation sans dépendre d’un poste informatique dédié.

Son écran tactile intuitif facilite l’utilisation quotidienne et permet de personnaliser les raccourcis selon les besoins de chaque organisation. Les équipes peuvent ainsi accélérer les opérations récurrentes, comme l’envoi de documents vers un dossier partagé, une messagerie électronique ou un espace cloud.

Compact, performant et flexible, le DS-800WN constitue une solution adaptée aux entreprises souhaitant moderniser leur gestion documentaire tout en optimisant leurs ressources.

WorkForce DS-900WN: une puissance accrue pour les volumes documentaires intensifs

Le WorkForce DS-900WN répond aux besoins des organisations nécessitant une capacité de traitement supérieure et une gestion documentaire à grande échelle. Pensé pour les environnements à forte activité, il combine rapidité, fiabilité et fonctionnalités avancées afin d’accompagner les processus documentaires les plus exigeants.

Grâce à ses performances élevées, ses options de personnalisation des workflows et sa connectivité avancée, le DS-900WN facilite l’intégration des documents numériques dans les différents systèmes d’information de l’entreprise.

Cette solution s’adresse particulièrement aux structures qui souhaitent renforcer leur efficacité opérationnelle, automatiser davantage leurs processus et disposer d’un outil capable de suivre l’évolution de leurs besoins documentaires.

Une technologie conçue pour les nouveaux modes de travail

Avec les WorkForce DS-800WN et DS-900WN, Epson propose bien plus que des scanners: de véritables solutions de gestion documentaire qui placent la connectivité, l’automatisation et la productivité au cœur des usages professionnels.

En facilitant la dématérialisation des documents, en réduisant les interventions manuelles et en améliorant la disponibilité de l’information, ces équipements contribuent à rendre les organisations plus agiles et mieux préparées aux exigences du travail numérique.

Caractéristiques clés des Epson WorkForce DS-800WN et DS-900WN

• Numérisation professionnelle haute vitesse

• Numérisation recto verso automatique en un seul passage

• Chargeur automatique de documents grande capacité

• Connectivité réseau Ethernet et Wi-Fi intégrée

• Écran tactile couleur intuitif

• Numérisation vers PC, réseau, e-mail et services cloud

• Reconnaissance optique de caractères (OCR) et automatisation des workflows

• Compatibilité avec une large variété de supports

• Fonctions avancées de gestion et de sécurisation des documents

• Conception robuste adaptée aux environnements professionnels intensifs

Avec les WorkForce DS-800WN et DS-900WN, Epson poursuit son engagement auprès des entreprises en proposant des solutions innovantes qui transforment la gestion documentaire en un véritable levier de performance et d’efficacité opérationnelle.



