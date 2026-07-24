Décès de Hemdane Ben Aissa, ancien directeur aux Nations-Unies

Il laisse un souvenir impérissable d’un illustre diplomate tunisien, devenu haut fonctionnaire des Nations-Unies, qui a su servir avec compétence et dévouement. Hemdane Ben Aissa, diplômé de Harvard, longtemps directeur de l’Unité de développement économique (UNDC) de l’ONU est décédé à Tunis, à l’âge de 90 ans. Ses funérailles, jeudi 23 juillet 2026 au Jellaz ont été émouvantes.

Brillant économiste et juriste, il avait été repéré au lendemain de l’indépendance par le Dr Sadok Mokaddem, alors ministre des Affaires étrangères qui lui proposa de rejoindre le Département. Il sera chargé de créer avec une équipe de jeunes diplomates le premier noyau de la coopération internationale. Puis, viendra sa première affectation en poste à l’étranger: il ira à Paris et sera chargé d’affaires a.i.

Une opportunité se présentera alors à Hemdane Ben Aissa: un poste intéressant au siège des Nations-Unies à New-York. Tous l’encouragent à y postuler et mettre ainsi le pied dans une prometteuse carrière internationale. Rapidement, il gagnera l’estime de ses supérieurs, par son labeur et son inrégrité. Doté d’une vaste culture, connaissant sous les bouts des doigts les résolutions de l’ONU et son mode opératoire, et capable de formuler des solutions appropriées à des questions épineuses, Hemdane Ben Aissa sera apprécié par ses différents interlocueurs. Son esprit de conciliation, sa maîtrise approfondie des dossiers et sa courtoisie naturelle lui font valoir beaucoup de considération.

Pour l’avoir vu à l’œuvre, durant les années 1980, je peux témoigner de son accomplissement à la tête de l’une des directions les plus importantes des Nations-Unies. La dernière fois que je l’ai vu, c’était, en juin 2015, à Washington DC. En visite d’Etat aux Etats-Unis d’Amérique à l’invitation de Barak Obama, le président Béji Caïd Essebsi avait reçu des figures marquantes de la communauté tunisienne. Parmi les invités, Hemdane Ben Aissa et son épouse qui alignaient alors près de 60 ans de résidence aux Etats-Unis. Caïd Essebsi connaissait le couple de longue date et était ravi de les revoir, partageant avec eux de nombreux souvenirs. Il apprendra de Si Hemdane, qu’après son départ à la retraite, il est resté actif, assurant des missions de consulting, en tant qu’attorney at law.

Si Hemdane n’avait pas changé, malgré le poids de l’âge: toujours la même finesse d’esprit, la même élégance, la même courtoisie. Homme aimable, discret et généreux, fidèle en amitié.

Eplorée par son décès comme tous les autres membres de sa famille, sa sœur, Dr Nébiha Gueddana souligne sa grandeur d’âme et ses multiples qualités: “C’était notre frère aîné. Il était très attentionnée, affectueux, réservant à chacun un mot gentil. A chaque retour en Tunisie il était heureux de nous retrouver et de nous réunir autour de lui. Sa perte m’est cruelle!”

Allah Yerhamou.

T.H.



