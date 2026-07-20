UBCI: le produit net bancaire progresse de 10 % au premier semestre 2026, porté par une dynamique commerciale solide

Portée par une collecte de dépôts en hausse et une demande de crédit toujours soutenue, l’UBCI clôture le premier semestre 2026 sur une note résolument positive. Au 30 juin 2026, son produit net bancaire s'établit à 193 millions de dinars (MD), en progression de 10,1% sur un an — une performance qui confirme la solidité de son modèle d'affaires et la pertinence de sa stratégie de développement.

Crédits et dépôts: une dynamique commerciale à deux chiffres

Le premier moteur de cette performance est résolument commercial, porté par l'essor conjoint des crédits et des dépôts. Les encours nets de crédits à la clientèle progressent de 11,6% sur un an, soit 419 MD supplémentaires, pour atteindre 4 032 MD au 30 juin 2026, confirmant le maintien d’une demande de financement soutenue de la part des entreprises et des particuliers.

Cette croissance des engagements s’accompagne d’une collecte tout aussi vigoureuse : les dépôts de la clientèle atteignent 4 271 MD, en hausse de 8,5 % par rapport au 30 juin 2025. Cette progression est portée par les dépôts à vue (+11,7 %) et les dépôts d’épargne (+9,3 %), qui constituent les deux principaux moteurs de la collecte au cours du semestre et traduisent la confiance renouvelée des clients envers la banque.

Une diversification maîtrisée des ressources

Pour accompagner cette croissance, l’UBCI a également renforcé ses sources de refinancement. Les emprunts et ressources spéciales enregistrent une hausse de 312,2 %, passant de 49 MD à 203 MD en un an. Cette évolution résulte de choix de financement ciblés, notamment l’émission de deux emprunts subordonnés d’un montant total de 120 MD, destinés à renforcer la structure financière de la banque, ainsi que la mobilisation d’un nouvel emprunt sur ressources spéciales de 34 MD dédié au financement de l’économie durable.

Un effet de ciseaux positif au service de la rentabilité

Sur le plan des résultats, UBCI bénéficie d'un effet de ciseaux favorable : les produits d'exploitation bancaire progressent de 8,9%, pour atteindre 305 MD, tandis que les charges d'exploitation bancaire n'augmentent que de 6,9%, à 112 MD. Cet écart de rythme entre revenus et charges explique la solide progression du produit net bancaire et augure d'une rentabilité en amélioration continue.

Des charges opératoires sous contrôle

Les charges opératoires s'établissent en hausse de 8,6 % sur la période. Cette évolution tient principalement aux frais de personnel, en hausse de 12,7 %, alors que les charges générales d'exploitation affichent une quasi-stabilité, avec une hausse contenue à 0,2 %. La banque démontre ainsi sa capacité à investir dans ses ressources humaines tout en gardant une maîtrise stricte de ses charges de structure.

Des fonds propres renforcés, gage de solidité

Enfin, les capitaux propres d'UBCI s'établissent à 563 MD au 30 juin 2026, contre 523 MD un an plus tôt, soit une progression de 7,6%. Combinée à l'émission des emprunts subordonnés, cette évolution conforte l'assise financière de la banque et sa capacité à soutenir durablement la croissance de son activité.

Portés par une croissance commerciale à deux chiffres, une diversification maîtrisée des ressources et une discipline financière rigoureuse, ces résultats confirment la solidité de la trajectoire engagée par l’UBCI depuis le lancement de son plan stratégique « Émergence 2029 ».



