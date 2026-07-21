Canicule en Tunisie: L‘urgence de repenser nos villes pour moins dépendre de la climatisation

Par Ridha Bergaoui - Ces derniers jours, les températures dépassant les 45 °C ont transformé les espaces urbains en véritables fournaises. Face à cette chaleur accablante, des millions de Tunisiens se sont réfugiés derrière leurs climatiseurs, dont le nombre n’a cessé d’exploser.

La consommation massive d'électricité a atteint des niveaux record, mettant le réseau de la STEG sous tension. Pour éviter un effondrement, des coupures ont été opérées dans de nombreuses régions, perturbant la vie quotidienne des citoyens et causant des pertes économiques majeures, pour les professionnels dépendants de l’électricité et du froid. Et quand le courant coupe, souvent l’eau coupe aussi du fait que les stations de pompage de la SONEDE dépendent entièrement du réseau électrique de la STEG.

Avec la multiplication des canicules, ces délestages risquent de devenir chroniques. Si le renforcement des capacités de production et de distribution électrique est indispensable, il est urgent de questionner notre dépendance à la climatisation. Ne serait-il pas temps de repenser la conception de nos villes pour qu'elles chauffent moins, réduisant ainsi notre besoin de climatisation?

Les multiples conséquences de la canicule

Le soleil est source de vie, de richesses et de bonheur. Ses rayons réchauffent mais peuvent être nuisibles et mortels si on ne prend pas suffisamment garde.

En ville, la chaleur excessive impacte directement la santé humaine, notamment celle des plus vulnérables (personnes âgées, enfants, malades chroniques) exposés aux risques de déshydratation et de complications cardio-respiratoires. Au travail, qu'il s'agisse d'activités en extérieur ou de travail de bureau, l'inconfort thermique altère la concentration, diminue la productivité et accroît les risques d'accidents. De même, les établissements scolaires deviennent rapidement invivables, rendant l'enseignement difficile. Sans climatisation efficace, l'hôpital devient un lieu où la chaleur aggrave l'état des patients au lieu de favoriser leur guérison.

A coté de cette souffrance humaine, les infrastructures urbaines subissent également de fortes pressions:

• Énergie: La demande en climatisation sature les réseaux électriques, multipliant les pannes lors des pics de consommation.

• Transports: On observe une détérioration des infrastructures (chaussées, rails) et une surchauffe des véhicules.

• Services publics: Les établissements de santé font face à un afflux de patients souffrant de pathologies liées à la chaleur.

Les répercussions économiques sont lourdes. La baisse de fréquentation des commerces durant les heures chaudes, conjuguée à l'explosion des dépenses énergétiques pour les ménages et les collectivités, alourdit considérablement le bilan, auquel s'ajoutent les coûts croissants des interventions sanitaires d'urgence.

Des villes modernes vulnérables

Les contraintes de la vie moderne, l’urbanisation rapide, la pression foncière, la généralisation des matériaux bon marché et industriels (béton, verre, brique, menuiserie aluminium et l'asphalte), la recherche de rentabilité, le développement de la construction verticale sur plusieurs étages, les grandes façades vitrées et la standardisation des modes de construction (parfois selon des modèles internationaux inspirés de régions aux climats très différents) ont favorisé la formation d'« îlots de chaleur urbains ». Les matériaux minéraux absorbent le rayonnement solaire en journée et le restituent la nuit, empêchant le rafraîchissement naturel. Cette accumulation est aggravée par une architecture dense, qui limite la circulation de l'air, ainsi que par les rejets thermiques des véhicules, des usines, commerces et des climatiseurs.

La raréfaction des espaces verts et des arbres, pourtant essentiels à l’esthétique et au refroidissement naturel, a par ailleurs aggravé cette situation.

La disponibilité passée d'une énergie peu onéreuse a ancré l'illusion que la climatisation mécanique était la solution la plus pratique et la plus économique.

Les limites de la climatisation

Face à la chaleur, le réflexe courant est d’utiliser massivement la climatisation. Si ces appareils offrent un soulagement immédiat, voire vital lors de canicules sévères, ils ne constituent pas une solution intelligente lorsqu'ils deviennent le recours principal.

La climatisation présente d'abord des risques pour la santé. Un usage excessif ou un mauvais entretien peut favoriser des problèmes respiratoires, des allergies et des infections dues aux bactéries ou moisissures. De plus, les écarts thermiques trop importants entre l'intérieur et l'extérieur peuvent provoquer des chocs thermiques, particulièrement chez les personnes fragiles.

Sur le plan énergétique, le coût est majeur. Lors des pics de chaleur, l'utilisation simultanée de millions d'appareils surcharge les réseaux électriques et accroît les risques de coupures.

En Tunisie, comme dans de nombreux pays méditerranéens, ces consommations estivales sont devenues le principal moteur de la demande électrique, souvent satisfaite par des énergies fossiles.

Paradoxalement, la climatisation alimente le réchauffement qu’elle cherche à combattre :

• Émissions indirectes: La production d'électricité sollicite des énergies carbonées fossiles.

• Impact direct: Les fluides frigorigènes libérés ont un pouvoir de réchauffement global des centaines, voire des milliers de fois supérieurs au CO².

• Effet d'îlot de chaleur: En rejetant à l'extérieur la chaleur extraite des bâtiments, les climatiseurs aggravent la température des rues, intensifiant ainsi les îlots de chaleur urbains.

Des techniques ancestrales simples mais efficaces

Nos ancêtres avaient développé pendant des siècles une véritable science du confort thermique pour isoler les bâtiments et s’adapter au climat. Cette architecture bioclimatique reposait sur des principes simples: une bonne orientation du bâtiment, une bonne circulation de l'air, l'utilisation de matériaux locaux isolants, la généralisation de la peinture blanche et la recherche de l'ombre. Ces solutions simples permettaient de maintenir une température agréable, même pendant les fortes chaleurs.

On peut citer quelques techniques utilisées pour y parvenir:

• De grandes pièces avec des murs épais assurant une bonne isolation et des plafonds hauts

• Les fenêtres petites et protégées

• Un patio ou cour intérieure

• L’utilisation de matériaux locaux comme la pierre, la chaux ou la terre crue

• Des ruelles étroites et ombragées et des souks couverts

• Une ventilation naturelle

• La présence abondante d'arbres et de jardins

• Les fontaines et les points d'eau

• Les majels et puits pour les besoins en eau ménagers

L'architecture traditionnelle tunisienne permettait autrefois de maintenir dans les bâtiments, des températures relativement agréables sans aucun recours au chauffage ou à la climatisation.

Nécessité d’une architecture intelligente et durable

Face au changement climatique et à la hausse des coûts de l’énergie, l’urbanisme doit évoluer afin de limiter notre dépendance à la climatisation mécanique classique. L'enjeu est de concevoir une architecture moderne qui allie technologies actuelles et savoir-faire traditionnels pour créer des villes sobres et adaptées à leur environnement.

L'adaptation passe d'abord par le refroidissement passif: limiter le besoin en climatisation grâce à une conception intelligente des bâtiments. Cela inclut: une isolation performante des murs et des toitures, des murs épais, façades et des toits de couleur claire qui réfléchissent le rayonnement solaire, des protections solaires (auvents, brise-soleil, volets), ainsi qu'une orientation judicieuse des ouvertures, une ventilation naturelle optimisée par des patios ou cours intérieures.

Des revêtements urbains « frais », qui absorbent moins de chaleur que l'asphalte traditionnel, peuvent faire baisser de plusieurs degrés la température des rues. Les toitures et façades végétalisées, les arbres d'ombrage autour des bâtiments ainsi que les espaces verts, les plans d'eau et les fontaines contribuent également à atténuer l'effet d'îlot de chaleur en ville.

L'aménagement urbain doit, lui aussi, limiter l'accumulation de chaleur en favorisant la circulation de l'air et l'usage de matériaux réfléchissants. De nombreuses innovations voient le jour dans le monde. Les matériaux de construction de nouvelle génération capables de réfléchir davantage le rayonnement solaire ou de stocker la fraîcheur, les vitrages intelligents qui s'assombrissent automatiquement sous un fort ensoleillement, les façades adaptatives, les systèmes de rafraîchissement passif utilisant le rayonnement nocturne ou l'évaporation de l'eau, ainsi que les bâtiments pilotés par l'intelligence artificielle pour optimiser en permanence la ventilation, l'ombrage et l'éclairage, ouvrent la voie à une nouvelle génération de constructions presque autonomes sur le plan thermique.

L'avenir réside dans des villes mieux conçues, privilégiant des solutions durables et économiques à la dépendance technologique et énergétique systématique. La meilleure énergie reste celle que l’on ne consomme pas.

Arbres et espaces verts: de véritables climatiseurs naturels

Parmi les solutions intéressantes de lutte contre la chaleur, l'arbre s'impose comme un allié majeur. Véritable «climatiseur» naturel, l’arbre agit par ombrage, limitant l'échauffement des sols, des façades et des véhicules, et par évapotranspiration, un processus qui rafraîchit l'air ambiant. Contrairement aux systèmes mécaniques, les arbres refroidissent l'atmosphère sans consommer d'énergie, sans rejeter de chaleur et sans produire de pollution sonore ou gazeuse. Un grand arbre adulte offre un effet rafraîchissant équivalent à plusieurs climatiseurs.

Au-delà du confort thermique, la végétation urbaine renforce l’esthétique des villes, améliore la qualité de l'air, favorise la biodiversité, facilite l'infiltration des eaux pluviales et améliore le bien-être psychologique des habitants. Les arbres doivent être considérés comme une infrastructure publique essentielle en ville, au même titre que les routes ou les réseaux d'eau, d'éclairage et d’Internet.

Les parcs, jardins publics et corridors verts forment de véritables îlots de fraîcheur, offrant aux citoyens des lieux de protection contre la chaleur et détente cruciaux. Une ville végétalisée est, par nature, plus résiliente face aux canicules, plus attractive et plus agréable à vivre.

La plantation massive d'arbres, dans les avenues, parkings, écoles, hôpitaux et quartiers, doit devenir une priorité nationale. Il est primordial de privilégier des essences d’ombrage à croissance rapide, adaptées, robustes face à la sécheresse et nécessitant peu d'entretien. Planter aujourd'hui, c'est offrir une protection durable pour les décennies à venir.

Pour un programme national de lutte contre la chaleur urbaine

Face à la multiplication des canicules, la Tunisie doit faire de l'adaptation climatique en milieu urbain une priorité nationale. Il est urgent de lancer un programme structuré visant à transformer nos villes pour réduire notre dépendance à la climatisation.

- Priorité à l'architecture bioclimatique

L'État pourrait encourager, via des subventions et des incitations fiscales, les professionnels et propriétaires à privilégier une conception intelligente des constructions faisant appel au refroidissement passif (orientation optimisée, isolation thermique renforcée, ventilation naturelle et protections solaires). L'adoption de toitures végétalisées et de matériaux réfléchissants permettrait de limiter le recours aux climatiseurs.

- Une stratégie nationale pour des villes vertes

Parallèlement, une politique ambitieuse de végétalisation s'impose. La création d'espaces verts (parcs, corridors, micro-forêts) et la plantation d'arbres d'ombrage doivent devenir des obligations dans tout nouveau projet urbain. Au-delà de la plantation, le succès de cette stratégie repose également sur le bon choix des espèces et un suivi rigoureux pour garantir l'entretien et la pérennité de ces ressources.

- Amélioration énergétique du bâtiment

Enfin, un volet spécifique devrait inciter et aider les propriétaires à améliorer la performance énergétique de leur habitat.

En combinant aides financières et respect de normes strictes, il est possible de transformer le paysage urbain pour le rendre plus résilient, moins énergivore et durablement plus frais. Investir dans l’adaptation climatique urbaine n'est plus une dépense inutile, mais un investissement stratégique pour l'économie nationale, le confort individuel et la stabilité sociale.

Des villes résilientes et durables

La lutte contre la canicule n'est plus une simple question de confort, mais un impératif de santé publique et d'aménagement durable. Face à des étés de plus en plus extrêmes, l'adaptation climatique doit être une priorité de l'aménagement urbain.

Les villes de demain devront être à la fois adaptées à leur environnement climatique, économes en énergie et innovantes privilégiant la sobriété énergétique au recours systématique aux équipements mécaniques. Cette adaptation commence par la conception de constructions intelligentes et bioclimatiques. Bien loin d'être dépassées, les techniques ancestrales traditionnelles de construction pourraient inspirer les professionnels pour des villes adaptées à un climat toujours plus chaud.

Les arbres et espaces verts constituent également des infrastructures essentielles à la résilience urbaine. Ils offrent l'ombre protectrice et la fraîcheur naturelle d’une façon durable.

Investir dans une architecture adaptée et dans la végétalisation n'est pas un luxe esthétique mais un choix stratégique. C'est le moyen de protéger la santé de nos citoyens, d'alléger la pression sur nos ressources énergétiques et de garantir un cadre de vie agréable et durable pour les générations futures.

Ridha Bergaoui

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