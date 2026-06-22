La Société Atelier du Meuble intérieurs: Des performances solides et un carnet de commandes record

La société Atelier du Meuble Intérieurs a clôturé l’exercice 2025 avec un chiffre d’affaires consolidé de 27 337 366 DT contre 29 224 574 DT, soit un recul de 6.82% par rapport à l’exercice précédent. Suite à ce résultat, le conseil d’Administration a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 0.315 Dinar brut.

Il convient de noter qu’Atelier du Meuble Intérieurs tiendra son assemblée générale ordinaire, jeudi 25 juin 2026 à 15H à l’hôtel «Dar El Marsa», La Marsa.

Clôturant l’exercice 2025 avec un carnet de commandes record de 7.5 Md, la société se projette vers une année 2026 exceptionnelle.





