Success story - The Landlord: Pionnier de la location courte durée

Né d'un emprunt familial et d'un appartement loué sur Airbnb pour rembourser des travaux, The Landlord est devenue en sept ans le leader de la conciergerie haut de gamme en Tunisie et l'éditeur de la première application de location de vacances du pays (thelandlord.tn). Distinguée en février 2026 à Dubaï parmi les dix meilleurs acteurs mondiaux de la PropTech (ensemble des startups et innovations technologiques qui transforment le secteur de l'immobilier, de la construction à la gestion locative), l'entreprise fondée par Farouk et Sarah Ben Achour gère aujourd'hui plus de 120 logements et prépare son expansion à l’étranger.

L'étincelle: un emprunt, un appartement, une marque

L'histoire commence sans business plan. En 2018, Farouk Ben Achour, alors responsable commercial dans la promotion immobilière, contracte un crédit pour rénover un étage de la maison familiale. Les travaux dépassent largement le budget. Il faut emprunter à des amis, et trouver vite de quoi rembourser.

La solution viendra par hasard. Il met son propre appartement en location sur Airbnb. Le succès est tel qu'il prend une décision radicale — quitter son logement, retourner vivre chez ses parents, et louer son bien à plein temps. «J'ai senti qu'il y avait quelque chose à construire», résume-t-il aujourd'hui. «Je voyais des voyageurs internationaux passer une semaine chez moi, repartir enchantés, et payer plus en cinq nuits que ce que j'aurais touché en un mois de loyer classique. C'était un signal trop fort pour le laisser passer.». Aussitôt il dépose une marque : The Landlord. Le nom lui vient de ses années d'études à Londres. «En anglais, le bailleur, c'est the landlord. Ça m'a paru naturel.» Il commence à gérer quelques logements pour des proches. En 2019, Farouk décroche le label Startup Act créé par le Gouvernement tunisien et s'engage dès lors à plein temps. Sa sœur Sarah le rejoint deux mois plus tard. Forte d'un solide parcours mêlant événementiel et entrepreneuriat — elle avait ouvert le premier coffee art store de Tunisie —, elle apporte le sens du détail et l'obsession de l'expérience client qui deviendront la signature de la maison.

Sept ans après ses débuts, The Landlord s'est imposée comme le leader de la conciergerie haut de gamme en Tunisie. Un leadership consolidé en 2024 par le lancement de la première application mobile de location de vacances du pays, disponible sur iOS et Android, qui permet aux voyageurs de réserver en quelques clics et aux propriétaires de piloter leurs biens en temps réel. Le développement s'accélère par paliers. Cinquante logements sous gestion en 2022, premiers mandats parisiens et niçois en 2023, cap des cent en 2024, début des franchises en 2025. Aujourd'hui, The Landlord c'est 22 collaborateurs, plus de 100 propriétaires partenaires entre la Tunisie et la France, 2 franchises actives, 17 248 nuitées louées en 2025, 65 nationalités accueillies, un taux de satisfaction de 96 % et 30 % de chiffre d'affaires réalisés en devises.

L'arrivée en France en 2023 avec les Jeux Olympiques en ligne de mire a constitué un tournant. «Beaucoup de nos clients tunisiens nous demandaient un point de chute parisien fiable», raconte Sarah. «Nous avons donc opté pour Paris et Nice.» Outre ces deux villes, la marque opère désormais sur un arc géographique qui couvre la banlieue nord, les Berges du Lac, Tunis, Hammamet, Raf- Raf, Sousse, Monastir et Mahdia.

Derrière la croissance, une discipline rigoureuse : une charte qualité bâtie autour de trois piliers — sécurité, équipements modernes et localisation stratégique — qui filtre chaque logement entrant. Tous les biens proposés sont audités, photographiés professionnellement, équipés selon un cahier des charges précis (literie hôtelière, connectivité haut débit, conciergerie disponible 24/7). «Notre objectif dès le départ était de hausser les standards, d'où notre slogan: Raise Your Expectations», explique Sarah Ben Achour.

The Landlord Manager: un logiciel comme épine dorsale

La singularité de The Landlord ne tient pas seulement à la qualité de ses logements ni aux services offerts aux propriétaires : elle tient surtout à la composante technologique patiemment construite depuis 2020. The Landlord Manager, le logiciel maison, orchestre désormais l'ensemble des opérations : channel manager multiplateformes, gestion centralisée des réservations, CRM clients, check-in en ligne, questionnaires de satisfaction automatisés, tickets de maintenance, comptabilité fournisseurs et propriétaires, pilotage des prix dynamiques et reporting financier. Une longue liste de fonctionnalités qui automatisent la gestion quotidienne et permettent à une équipe restreinte de gérer efficacement un parc en pleine croissance.

Mis en production officielle en 2025, l'outil n'est plus seulement interne: il devient le socle technique sur lequel repose la stratégie de franchises de l'entreprise — et, à terme, un produit SaaS commercialisable à des opérateurs tiers. «Le logiciel résout les vrais problèmes opérationnels d'un gestionnaire de location courte durée», précise Farouk Ben Achour. «C'est lui qui rend notre modèle duplicable, et c'est lui permettra la scalabilité dans les marchés que nous viserons après la Tunisie. Cet instrument technologique a été salué sur le plan international en février 2026, lorsque The Landlord est entrée dans le Top 10 mondial des Global PropTech Awards à Dubaï, dans la catégorie Digital Property Management», souligne Farouk. «Elle a aussi changé la perception de nos interlocuteurs internationaux : du jour au lendemain, nous étions identifiés comme un acteur d’envergure, pas comme une startup locale.», se félicite Farouk.

2026, l'année de la franchise

Si 2025 a marqué la mise en production du logiciel, 2026 est l'année du déploiement franchisé.

La première franchise a été signée dans la médina et le centre-ville de Tunis, ouvrant la voie au modèle. Une zone à fort potentiel touristique, choisie pour valider le concept dans un environnement urbain dense, avec un patrimoine architectural unique et une clientèle internationale exigeante. Puis, en mai 2026, The Landlord a officiellement lancé The Landlord Sahel, couvrant les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia, permettant aux propriétaires de la région de confier leurs biens au leader de la conciergerie.

Ce que cela change pour un propriétaire

Premier point: le rendement. En location courte durée premium gérée par The Landlord, le revenu net annuel d'un logement bien situé est en moyenne 1,8 à 2,5 fois supérieur à celui d'une location longue durée équivalente, services et entretien compris.

Deuxième point: la sécurité. Toutes les transactions sont préfinancées sur la plateforme, ce qui élimine le risque d'impayé. Une couverture d'assurance dédiée prend en charge les éventuels dégâts causés par le locataire. La sélection des locataires passe par une vérification systématique (identité, moyen de paiement, antériorité).

Troisième point: la transparence. Chaque propriétaire dispose d'un accès direct à son tableau de bord — calendrier, revenus, tickets de maintenance — actualisé en temps réel via l'application.

Quant à la croyance selon laquelle la location de courte durée userait les biens, Farouk affirme que «C'est exactement l'inverse. Il a moins d'usure que sur une location traditionnelle, parce que les rotations imposent un entretien constant».

Prochaines étapes: Djerba, Tozeur, puis l'international

Avant de regarder vers l'étranger, The Landlord ambitionne d’étendre son réseau national. Deux franchises supplémentaires, à Djerba et à Tozeur, dont le lancement est prévu pour juin, viendront compléter le maillage actuel. Suivront les franchises qui couvriront le Nord et le Cap Bon.

Pour franchir le cap de l'internationalisation, The Landlord travaille d'ores et déjà à une levée de fonds destinée à financer son déploiement à l’extérieur. Une première mondiale en juillet 2026

Pour cimenter cette vision, l'entreprise lancera en juillet 2026 un programme de fidélité gamifié couplé à une conciergerie digitale — une première mondiale dans le secteur de la location courte durée haut de gamme. Ce dispositif transformera la relation client en parcours continu : chaque séjour, chaque interaction, chaque service consommé alimentera un compte de fidélité (classique, silver, gold, platinum) valorisable d'une destination à l'autre du réseau.

C'est sur cette pédagogie patiente, autant que sur la technologie, que The Landlord a bâti la confiance qui lui permet aujourd'hui de développer son parc en gestion directe, signer ses premières franchises et de viser le marché international.









