L'aloe vera: Entre santé, cosmétiques, bien-être et innovations

Par Ridha Bergaoui - Face au changement climatique, à la raréfaction des ressources en eau et à l'augmentation des températures, la Tunisie est appelée à repenser ses systèmes de production agricole. Cette nécessité est d'autant plus pressante que près des trois quarts du territoire national se situent dans les étages bioclimatiques semi-aride et aride, caractérisés par des précipitations faibles, irrégulières et souvent mal réparties dans le temps. La recherche de cultures nécessitant peu d'eau et adaptées aux conditions difficiles devient une priorité.

Parmi les plantes qui suscitent un intérêt croissant figure l'aloe vera. Connue depuis plusieurs millénaires et utilisée par de nombreuses civilisations pour ses multiples vertus, cette plante succulente se distingue par son exceptionnelle résistance à la sécheresse et à la chaleur.

De simple plante sauvage des régions arides, elle est devenue de nos jours, dans de nombreuses régions, une culture à forte valeur ajoutée et une matière première recherchée dans de nombreux secteurs économiques.

Particularités d’une plante millénaire

Originaire de la péninsule Arabique et des régions arides de l’Afrique orientale, l’aloe vera était déjà connu des anciennes civilisations égyptiennes et utilisé dans les soins de beauté, la médecine et les rites funéraires. Les Grecs et les Romains connaissaient également ses propriétés médicinales. Plus tard, les marchands arabes contribuèrent à diffuser sa culture vers l’Asie, le bassin méditerranéen et l’Inde. Au fil des siècles, l’aloe vera est devenu l’une des plantes médicinales les plus utilisées au monde.

Rituel de beauté à l'aloe vera Ingrédients nécessaires Pour un soin simple et naturel du visage: • 1 feuille fraîche d'aloe vera • Eau tiède pour nettoyer le visage • (Optionnel) quelques gouttes de miel naturel pour les peaux sèches • (Optionnel) quelques gouttes d'eau de rose pour un effet apaisant Comment l'appliquer? • Laver soigneusement le visage. • Couper une feuille d'aloe vera et extraire le gel transparent. • Appliquer le gel directement sur le visage en massant délicatement. • Laisser agir entre 15 et 20 minutes. • Rincer à l'eau tiède puis sécher le visage. Bienfaits de l'aloe vera pour le visage • Hydrate la peau en profondeur sans effet gras. • Apaise les irritations et les rougeurs grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. • Aide à lutter contre l'acné en réduisant l'inflammation et en favorisant la cicatrisation. • Favorise la régénération de la peau grâce à sa richesse en vitamines A, C et E. • Ralentit le vieillissement cutané en améliorant l'élasticité de la peau. • Atténue les taches légères et aide à uniformiser le teint avec une utilisation régulière. • Procure une sensation de fraîcheur immédiate, particulièrement appréciée après une exposition au soleil. Précautions • Faites un test sur une petite zone de peau avant la première utilisation. • Utilisez uniquement le gel transparent à l'intérieur de la feuille. • Évitez la partie jaune (latex d'aloe vera), qui peut être irritante pour certaines personnes.

L’aloe vera est aujourd’hui cultivé dans de nombreux pays. Le Mexique figure parmi les producteurs historiques. La République dominicaine s’est imposée comme l’un des principaux exportateurs de gel d’aloe vera. L’Inde connaît depuis plusieurs années une forte expansion de cette culture, notamment pour alimenter son importante industrie ayurvédique. La Chine développe également de vastes plantations destinées à la transformation industrielle. Les États-Unis (notamment dans les régions chaudes du Texas et de la Floride), ainsi que l’Espagne, l’Afrique du Sud et l’Australie comptent également parmi les producteurs importants.

L'aloe vera (dont le nom scientifique est Aloe barbadensis Miller) appartient au genre botanique Aloe qui compte plus de 500 espèces réparties principalement en Afrique et dans la péninsule Arabique. L’aloe vera représente à lui seul plus de 90 % du marché mondial en raison de la richesse de son gel, de la reconnaissance scientifique de ses nombreuses propriétés thérapeutiques et de sa facilité de culture.

La plante se caractérise par ses longues feuilles épaisses capables d’emmagasiner d’importantes réserves d’eau, ce qui lui permet de résister à de longues périodes de sécheresse. Cette remarquable adaptation à la sécheresse repose également sur un mécanisme physiologique particulier où la plante ouvre principalement ses stomates durant la nuit, limitant ainsi les pertes d'eau par évaporation. Ces caractéristiques expliquent sa capacité à produire dans des environnements où de nombreuses autres plantes peinent à survivre.

Plante robuste, à faible besoin en eau et bonne adaptation aux sols pauvres, l’aloe vera peut vivre plusieurs années tout en maintenant une production régulière de feuilles. La floraison de l’aloe vera intervient généralement au printemps lorsque la plante atteint l’âge de trois à quatre ans. Elle se manifeste par l’apparition d’une longue hampe florale pouvant dépasser un mètre de hauteur, dressée au centre de la rosette de feuilles. Cette hampe porte de nombreuses fleurs tubulaires de couleur jaune à jaune orangé, riches en nectar et très appréciées des abeilles et autres insectes pollinisateurs. La cosmétique représente le principal débouché économique du gel contenu dans les feuilles. Viennent ensuite les compléments alimentaires, les boissons fonctionnelles, les produits pharmaceutiques et certaines applications vétérinaires. Les grandes entreprises du secteur de la cosmétique commercialisent des centaines de références contenant du gel, des extraits ou des poudres d’aloe vera. Des filières de certification ont également vu le jour afin de garantir la qualité et l’authenticité des produits proposés aux consommateurs.

L’aloe vera constitue une véritable filière agricole et industrielle, mobilisant des milliers de producteurs à travers le monde et alimentant des secteurs variés (cosmétique, santé, pharmacie, alimentation…). Le marché mondial est aujourd'hui estimé à plusieurs milliards de dollars et continue de progresser sous l'effet de la demande croissante en produits naturels, biologiques et respectueux de l'environnement. Les pays leaders de la filière ne se limitent plus à la culture et l'exportation de feuilles ou de gel brut, mais investissent également dans la transformation industrielle et le développement de produits à forte valeur ajoutée.

Une composition riche et des usages multiples

Le gel contenu dans les feuilles de l’aloe vera est constitué à plus de 98 % d’eau mais renferme de nombreuses substances biologiquement actives. Les chercheurs ont identifié plus de deux cents molécules différentes entre vitamines, minéraux, enzymes, polysaccharides, acides aminés et composés antioxydants. En raison de cette richesse en composés actifs, l’aloe vera possède de nombreuses vertus hydratantes, cicatrisantes, digestives, anti-inflammatoires et même anti-âge. Depuis des siècles, l’aloe vera est utilisé pour traiter diverses affections cutanées, les brûlures légères, les irritations ou les petites blessures. La consommation orale d’extraits ou de jus d’aloe vera semble également avoir des effets bénéfiques sur le confort digestif et le stress oxydatif.

Polyvalente et bien tolérée, l’aloe vera entre dans la composition de nombreuses préparations cosmétiques: crèmes hydratantes, lotions, savons, shampoings, après-shampoing, produits après-soleil, masques de beauté et soins anti-âge. L'aloe vera apporte diverses vitamines (A, C, E, du groupe B), minéraux (comme le calcium, le magnésium et le zinc) et composés bioactifs. La consommation de gel d’aloe vera peut contribuer à combler certaines carences nutritionnelles. Dans plusieurs pays asiatiques, notamment la Chine, l’Inde ou le Japon, des morceaux de gel sont consommés directement ou intégrés dans des préparations alimentaires.

Quoique la santé, le bien-être et la cosmétique constituent les principaux débouchés de l’aloe vera, cette plante possède d’autres usages qui gagnent progressivement en importance. Dans le domaine alimentaire, elle est utilisée pour la production de jus, de boissons fonctionnelles, de desserts ou encore de compléments alimentaires. L’aloe vera suscite également un intérêt en agriculture où ses extraits sont testés comme biostimulants naturels qui peuvent favoriser la germination, stimuler l’enracinement et renforcer la résistance des plantes face à certains stress. Des usages similaires existent également en alimentation animale. De nouvelles possibilités de valorisation de l’aloe vera apparaissent dans les biomatériaux et l’environnement, notamment les films biodégradables pour la conservation des fruits et légumes ou l’utilisation comme plante ornementale dans les jardins et l’aménagement des zones arides.

La culture de l’aloe vera

La plante préfère les climats chauds, elle se développe dans des sols légers, sableux ou sablo-limoneux bien drainés. Les plantations actuelles reposent largement sur des écotypes sélectionnés empiriquement et multipliés par rejets. Ces rejets, qui apparaissent à la base des plantes mères, sont séparés puis transplantés dans les parcelles de production. Les besoins en fertilisation restent relativement modestes. L’irrigation est généralement limitée.

La première récolte intervient entre 18 et 24 mois après la plantation. Les feuilles les plus âgées sont prélevées manuellement à l’aide d’outils tranchants. La plantation peut demeurer productive pendant quatre à sept années, parfois davantage. Le rendement en feuilles dépend de nombreux facteurs: variété cultivée, densité de plantation, disponibilité en eau, fertilité du sol et qualité des pratiques agricoles.

Une fois récoltées, les feuilles doivent être traitées rapidement afin de préserver leurs qualités. Quelques heures de retard peuvent entraîner une dégradation significative des composés actifs.

Les feuilles sont lavées puis décortiquées pour séparer le gel transparent des tissus périphériques. Le gel est ensuite filtré, stabilisé puis transformé selon les produits recherchés. On obtient ainsi du gel frais, des jus, des concentrés, des extraits ou encore des poudres déshydratées destinées à l’industrie cosmétique et alimentaire.

Si le gel constitue de loin la principale richesse de l'aloe vera, d'autres parties de la plante peuvent également être valorisées. Le latex jaune situé sous l'épiderme est utilisé depuis longtemps pour certaines applications pharmaceutiques, tandis que les parties externes des feuilles renferment des composés bioactifs pouvant être exploités dans les industries cosmétiques ou pharmaceutiques. Les fibres présentes dans les feuilles trouvent également quelques débouchés dans l'artisanat et la fabrication de matériaux. Les résidus issus de l'extraction du gel peuvent être transformés en compost, en biostimulants agricoles ou en aliments pour animaux. Les fleurs, riches en nectar, présentent également un intérêt pour l'apiculture. Ainsi, au-delà du gel, l'aloe vera offre la possibilité de valoriser presque toute la biomasse produite, s'inscrivant dans une logique de « valorisation intégrale » afin de réduire les déchets et d'améliorer la rentabilité de la culture.

L’aloe vera en Tunisie: une opportunité à saisir

L’aloe vera en Tunisie est une culture relativement récente et encore marginale. Cependant, plusieurs initiatives privées témoignent d’un intérêt croissant pour cette plante aux multiples usages.

Sa culture se développe principalement dans les régions du Centre et du Sud. Les superficies restent toutefois limitées et sont souvent conduites selon les principes de l’agriculture biologique afin de répondre surtout aux exigences des marchés internationaux.

Plusieurs entreprises ont investi dans la culture, l’extraction et la valorisation de l’aloe vera. Du gel frais, des extraits, des poudres, des jus ainsi qu’une large gamme de produits cosmétiques et de bien-être (crèmes hydratantes, shampoings, lotions, savons, produits capillaires et soins dermatologiques) sont commercialisés sous différentes marques tunisiennes. Ces produits sont présents dans les pharmacies, les parapharmacies, les magasins spécialisés et les instituts de beauté. Plusieurs entreprises tunisiennes visent les marchés européens, nord-américains et ceux des pays du Golfe, principalement avec des ingrédients transformés et des produits cosmétiques certifiés biologiques. Le marché local connaît une croissance progressive et une partie importante de l’offre reste encore importée.

Les plantations commerciales utilisent presque exclusivement des plants importés (principalement d'origine mexicaine, américaine ou indienne), introduits par des entreprises privées ou des pépinières spécialisées.

Avec ses faibles besoins en eau, sa capacité à valoriser des sols marginalisés et la valeur relativement élevée de ses produits, l’aloe vera présente des atouts importants, surtout dans un contexte marqué par le changement climatique et la raréfaction des ressources hydriques. Il pourrait constituer une option intéressante pour le développement de certaines régions du Centre et du Sud tunisien.

La Tunisie dispose de nombreux atouts:

• Climat favorable;

• Vastes régions arides et semi-arides;

• Disponibilité de terres marginales;

• Besoin croissant de diversification agricole.

La Tunisie dispose également d'une expérience reconnue dans la production et l'exportation de plantes aromatiques et médicinales. Ce savoir-faire, associé à la proximité des marchés européens et à l'existence d'un secteur cosmétique local en développement, pourrait favoriser l'émergence d'une filière nationale compétitive autour de l'aloe vera. Son succès économique dépendra moins de la production des feuilles que de la capacité à développer des unités locales de transformation, de certification et de valorisation industrielle dans les secteurs de la santé, du bien-être et de la cosmétique.

Dans un monde confronté à la raréfaction de l'eau, au changement climatique et à la recherche de modes de production plus durables, l'aloe vera apparaît comme bien plus qu'une simple plante médicinale ou cosmétique. Grâce à sa remarquable adaptation aux milieux arides, à la diversité de ses usages et à la forte demande mondiale dont elle bénéficie, elle figure parmi les cultures émergentes les plus prometteuses pour les régions chaudes.

Pour la Tunisie, dont une grande partie du territoire appartient aux zones semi-arides et arides, l'aloe vera pourrait contribuer à diversifier les systèmes de production agricole, valoriser des terres marginales et créer de nouvelles activités à forte valeur ajoutée. Son développement dépendra toutefois de la capacité à structurer une véritable filière intégrée associant production, transformation, certification, innovation et conquête des marchés internationaux. Plus qu'une simple plante rustique, l'aloe vera pourrait devenir le symbole d'une agriculture adaptée aux défis climatiques et économiques du XXIe siècle.

Ridha Bergaoui



