Road to the STAR : STAR Assurances fait du sport un nouveau levier de son engagement sociétal

Fidèle à son rôle de pionnier dans le secteur financier et à son engagement historique pour la cohésion sociale en Tunisie, STAR Assurances annonce le lancement de Road to the STAR, une initiative qui s'inscrit dans sa démarche de responsabilité sociétale et place le sport au cœur de son engagement en faveur de l'inclusion et de l'égalité des chances.

Convaincue que la performance sportive peut être une source d'inspiration bien au-delà des terrains de compétition, la STAR a choisi de s'associer à cinq champions tunisiens dont les parcours illustrent des valeurs de persévérance, de courage et de dépassement de soi.

À travers cette initiative, l'entreprise ambitionne de promouvoir une vision du sport comme vecteur d'intégration, de confiance et d'ouverture, capable de créer des opportunités et de rapprocher les générations, les territoires et les parcours de vie.

Road to the Star sera porté par des champions tunisiens qui seront les porte-drapeaux de la marque et les premiers ambassadeurs du programme:

• Walid Ktila

• Khalil Jendoubi

• Marwa Bouzayani

• Wafa Masghouni

• Wajdi Boukhili

Par la grandeur de leurs performances, mais aussi la force de leur vécu et leur souffle inspirant, ces athlètes incarnent l'essence même des valeurs qui forgent l'esprit de ce programme.

«Les plus belles performances sportives ne se mesurent pas uniquement en médailles. Elles se mesurent aussi dans la capacité à inspirer, à transmettre et à ouvrir des perspectives à celles et ceux qui doutent parfois de leur propre potentiel. C'est cette conviction qui a donné naissance à Road to the STAR.» Laurent Thuillier, Directeur Général de STAR Assurances

Le lancement de Road to the STAR marque une nouvelle étape dans l'engagement sociétal de STAR Assurances. Conçu dans une logique de long terme, le programme a vocation à se construire progressivement autour d'initiatives visant à favoriser l'accès au sport, valoriser les parcours inspirants et encourager une participation plus large de chacun à la vie sportive et citoyenne.

À travers cette démarche, STAR Assurances réaffirme sa volonté d'accompagner les dynamiques positives qui contribuent au développement humain et social et de participer, à son échelle, à la construction d'une société où chacun peut trouver sa place, exprimer son potentiel et envisager l'avenir avec confiance.

STAR Assurances assurera également le relais de l’actualité des athlètes et du programme Road to the Star à travers les plateformes numériques de la marque et ce, dans une optique de transparence et de partage avec sa communauté ainsi que tous les Tunisiens qui s’intéressent aux exploits de nos champions.

Par ailleurs, un «Hall of Fame» sera créé au siège de la compagnie afin d’immortaliser leurs exploits lors des grandes compétitions internationales, notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028.

STAR Assurances : Fondée en 1958, la Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances (STAR) s’est toujours démarquée par sa proximité avec sa clientèle et ses offres adaptées à tous les besoins.

Forte de plus de 60 ans d’expérience, STAR Assurances a franchi des étapes importantes faisant d’elle le leader du marché de l’assurance en Tunisie.



