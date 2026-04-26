Sadok Belaïd: commémoration du 40e jour de son décès (Album photos)

Collègues et disciples ainsi que proches parents étaient nombreux pour commémorer samedi 25 avril 2026 le 40eme jour du décès du doyen Sadok Belaïd. La cérémonie organisée par la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis a été émouvante. Évocations affectueuses d’heureux moments passés en sa compagnie, et rappel de son brillant parcours académique ainsi que de sa rigueur: une figure qui restera emblématique.

Le doyen Wahid Ferchichi avait invité à la tribune Samir Bêcha, représentant du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mustapha Belltaifa, Sami Bostangi, Lotfi Chedly, Salwa Hamrouni (qui a lu un message du doyen de la faculté de droit de Sfax), Fadhel Moussa, Hatem Kotrane, Chedly Ben Younes, Soukaina Bouraoui et Kalthoum Meziou.

Au nom de la famille, Boutheina Belaid prononcera l’allocution suivante:

Je me tiens ici, en un lieu qui était si cher à notre père, un amphithéâtre, dans un lieu consacré à l’enseignement, parmi ses collègues, ses anciens étudiants, ses «enfants», comme il aimait tous vous appeler.

Nous vous remercions de nous permettre de voler ces quelques instants à l’éternité et de le sentir de nouveau présent parmi nous, à travers chacun de vous.

La réputation qu’avait notre père d’être un professeur exigeant n’est plus à faire. Ce que l’on sait peut-être moins, c’est que, exigeant, il l’il était encore plus envers lui-même.

Sa rigueur n’était, toutefois, jamais dureté. Elle était, au fond, un engagement absolu -une quête sincère : celle de pousser la recherche toujours plus loin, et d’inciter ses étudiants à penser, à créer, et à briller par eux-mêmes.

C’était sa manière à lui d’aimer. Aimer le savoir, la recherche, l’excellence et la distinction… et d’aimer ses enfants.

C’était aussi sa manière à lui d’être généreux, de donner de sa personne. Et surtout de faire ce qui lui paraissait juste.

Merci, Mesdames, Messieurs, pour votre fidélité à la mémoire de notre père.



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