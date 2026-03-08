Hatem Kotrane : Hommage à Sadok Belaïd, le doyen de tous

Sadok Belaïd n’est plus ! La grande faucheuse vient enlever à notre affection celui qui fut, pour les juristes universitaires, le doyen de tous, toutes facultés de droit confondues !

Mais c’est toute la Tunisie moderne qui est en réalité en deuil tant elle perd un de ses penseurs les plus érudits, une de ses grandes figures du droit constitutionnel, qui a reçu du ciel des talents qu’aucun autre universitaire n’a autant développés pour embrasser toute la latitude de son érudition, qui a marqué plusieurs générations d’étudiants et de juristes par la rigueur de ses enseignements et la profondeur de ses analyses en droit constitutionnel, en philosophie du droit et en théorie de l’État, contribuant à enrichir des décennies durant la réflexion juridique et institutionnelle en Tunisie à plusieurs moments clés de la vie politique et constitutionnelle du pays, en vue de la fondation d’une « nouvelle République » fondée sur les institutions de l’Etat droit et des libertés, sans recevoir au retour la reconnaissance qui se doit !

Puissions-nous alors, à ce moment précis où nous lui rendons un ultime hommage partager la peine de Alia, sa femme, de ses filles Sana, Bouthéina et Emna, de sa famille, de ses amis et de ses disciples, et faire perpétuer à jamais le souvenir d’un homme qui fut tout cela à la fois : un bâtisseur, un grand professeur…et un grand ami !

