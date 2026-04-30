Hommage à Othman Ben Arfa, ancien PDG de la STEG

C’est une figure emblématique de la STEG qui nous quitte avec la disparition, le 28 mars dernier, de Othman Ben Arfa, à l’âge de 84 ans. Ayant consacré toute sa carrière à cette entreprise phare dont il sera PDG, il a toujours œuvré avec compétence et abnégation.

Né en 1941 au Bardo, Othman Ben Arfa avait effectué ses études secondaires au lycée technique Émile Loubet de Tunis, avant de partir aux Etats-Unis d’Amérique poursuivre ses études supérieures en électrotechnique au Northrop Institute of Technology en Californie. De retour en Tunisie en 1966, il participera d’abord à l’édification des systèmes d’aide à la navigation aérienne de l’aéroport de Tunis-Carthage sous la direction de Mokhtar Laatiri.

C’est en 1967 que Othman Ben Arfa rejoindra la STEG. De jeune ingénieur à la centrale de La Goulette — alors la plus importante du pays — il en prend rapidement la direction avant même d’avoir atteint la trentaine. Au fil des décennies, il gravit un à un tous les échelons : chef de division, chef de département, directeur de la production et du transport, directeur de l’équipement, puis directeur général adjoint en 1997. En 2002, il est nommé Président-Directeur Général de la STEG, fonction qu’il occupera pendant près de dix ans.

À la tête de l’entreprise, Othman Ben Arfa œuvre avec détermination à la modernisation du secteur énergétique tunisien. Sous son impulsion, la STEG se hisse au niveau des meilleures entreprises du bassin méditerranéen. Ses réalisations sont nombreuses et structurantes : renforcement et modernisation des infrastructures électriques, développement du gaz naturel, premières avancées dans les énergies renouvelables, amélioration continue de la qualité de service avec la généralisation du service 24h/24, et ouverture à l’international, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

Cette réussite repose avant tout sur une conception profondément humaine du management. Proche du terrain, il accorde une attention particulière aux agents d’exécution, veillant à leur dignité et à leurs conditions de travail. Dès les années 1970, il s’intéresse à des sujets encore peu pris en compte à l’époque : ergonomie des tâches, qualité des équipements, sécurité. Cette exigence, partagée et intériorisée à tous les niveaux de l’entreprise, constitue l’un des piliers de la performance collective.

Son engagement ne se limite pas au domaine industriel. Passionné de sport — champion de gymnastique dans sa jeunesse — et amateur d’arts, notamment de musique, il s’investit activement dans la vie culturelle et sociale. Il contribue à l’animation du tissu associatif, soutient des initiatives artistiques et participe à la renaissance de lieux emblématiques. Parmi les pionniers des sports nautiques en Tunisie, il préside également la fédération d’aviron, qu’il hisse en quelques années au rang de référence continentale.

Il laisse le souvenir d’un homme de conviction, rigoureux et exigeant, mais aussi profondément attaché à son pays dont l’héritage continuera d’inspirer bien au-delà de sa génération.

Qu'il repose en paix.

F.A

