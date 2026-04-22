Hommage à Omar Ben Mahmoud, l’ancien gouverneur de Tunis et secrétaire d’Etat

Il y a un an nous quittait le 22 avril 2025, Omar Ben Mahmoud, ancien gouverneur de Tunis et Secrétaire d’Etat à la Solidarité Nationale. Economiste, gestionnaire et un démocrate-né, il laisse le souvenir d’un serviteur de l’Etat, d’un patriote. Enseignant universitaire, directeur central au sein de la BIAT, membre cofondateur autour d’Ahmed Mestiri du Mouvement des Démocrates socialistes et directeur de son organe «L’Avenir», Omar Ben Mahmoud s’était déjà illustré dans les rangs de l’Uget, par des idées avant-gardistes, ses vastes connaissances universitaires et la pertinence de sa vision. Calme, pondéré, et fidèle en amitié, il forçait le respect. Hommage

Une droiture née

Né le 9 février 1947 à Tunis, Omar Ben Mahmoud a très tôt incarné la rigueur intellectuelle et l’ambition académique. Il a débuté sa scolarité au collège Sadiki et a ensuite intégré le Lycée Carnot de Tunis où il obtient son baccalauréat français en sciences expérimentales en 1967, il poursuit ensuite des études supérieures brillantes à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Tunis, couronnées par une maitrise en sciences économiques option gestion puis un doctorat de troisième cycle en gestion.

Homme de savoir, reconnu par sa droiture et son patriotisme, pédagogue respecté et haut responsable, il laisse derrière lui l’empreinte d’un parcours remarquable.

Sa carrière débute dans le journalisme en qualité de reporter et membre fondateur du syndicat de la Télévision tunisienne de 1972 à 1976. Dès ces premières années, se dessinent chez lui les qualités qui ne le quitteront jamais : Une grande finesse d’analyse, une curiosité intellectuelle profonde et un sens aigu de la transmission.

A partir de 1976, il se consacre à l’enseignement supérieur et à la formation des élites tunisiennes.

Il enseigne à l’ISG, à l’IHEC, à l’IFID et à l’ITB dans des disciplines aussi essentielles que l’économie, le management, la gestion des ressources humaines, la communication et le leadership. Plusieurs générations de cadres et de professionnelles ont été formées sous son regard exigeant et bienveillant.

Chercheur universitaire, et consultant international à la SEMA Tunisie, il a également contribué à des travaux d’envergure, notamment en collaboration avec des institutions de référence à Paris et à Nice, participant à l’organisation de séminaires internationaux et à des études stratégiques touchant à des secteurs clés de l’économie nationale tels que la construction, les transports terrestres et l’industrie.

Il a été un des membre fondateur du MDS et membre de son bureau politique (1972-1991) et également directeur du journal L’AVENIR, puis président de la commission économique et sociale du MDS (1977-1989).

Les ressources humaines et l’économie immatérielle

Son engagement professionnel s’illustre ensuite au sein de la BIAT, où il occupe de 1983 à 1998 les fonctions de Directeur puis de Directeur central. Il y conduit des réformes structurantes et novatrices: mise en place du premier centre de formation bancaire intégré en Tunisie, développement de la polyvalence des agents de guichets, modernisation des cahiers des charges informatiques et introduction de la démarche qualité totale.

Son action y fut visionnaire et durable.

Au-delà de la sphère économique, Omar Ben Mahmoud a également mis son expertise au service de l’intérêt général. Membre du conseil économique et social en tant que compétence nationale de 1992 à 1998 (notamment sous la présidence de Abderrazek Kefi), il contribue activement en tant que responsable de la jeunesse, à l’introduction en Tunisie de concepts alors novateurs tels que l’économie immatérielle, les techniques modernes de communication et les pratiques de leadership.

Son parcours au service de l’Etat se poursuit lorsqu’il est nommé gouverneur de Tunis de 1999 à 2003 avec rang de secrétaire d’Etat puis Secrétaire d’Etat.

Former, accompagner et inspirer

A travers ces hautes responsabilités, il s’est distingué par une vision empreinte de sagesse, un profond sens de l’Etat et une constance remarquable dans l 'exercice de ses missions.

Homme de dialogue, de mesure et de discrétion, il a toujours placé l’intérêt général, la cohésion sociale et le service du citoyen au cœur de son engagement, laissant le souvenir d’un responsable respecté pour son intégrité, son humilité et la noblesse de son parcours.

Jusqu’aux dernières années de sa vie professionnelle, il continue à transmettre son savoir à l’IFID, en tant qu’enseignant et membre du Jury, fidèle à sa vocation première: Former, accompagner et inspirer.

Un an après son départ, son souvenir demeure celui d’un homme d’exception, d’un mentor pour plusieurs générations et d’un grand serviteur de la Tunisie.

Allah Yerhamou !













