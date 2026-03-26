Wahid Ferchichi: Sadok Belaïd, pionnier des juristes-doyens…

Par Wahid Ferchichi - Si j’occupe aujourd’hui le poste de doyen de la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, c’est en quelque sorte grâce à la voie ouverte par le professeur Sadok Belaïd, qui fut le premier doyen juriste de la première faculté de Droit du pays, à savoir la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis (Université El Manar), berceau de tous les autres établissements universitaires enseignant le droit.

Son décanat (1971-1977) a été marquant et même s’il n’a jamais dirigé la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis créée en 1987 (Université de Carthage), sa photo et sa biographie figurent en bonne place dans la galerie des doyen-ne-s de notre faculté… Or, ce décalage temporel entre 1977, fin du mandat du Pr Belaïd à la faculté de Droit de Tunis, et 1987, date du début du décanat du Pr Abdelfattah AMOR à la faculté des Sciences juridiques de Tunis, est souvent intrigant, non seulement pour les étudiants, mais également pour les visiteurs qui s’attardent devant les portraits et prêtent attention aux indications manuscrites sous les images. Quelquefois, les plus curieux ou du moins les personnes ignorant la date de création de la FSJPS, posent la question: qui étaient les doyens de 1977 à 1987?

Au début pris de court, mais autant pour me rassurer moi-même qui ai réalisé mon cursus universitaire à la faculté de Droit de Tunis avant de faire le tour des établissements juridiques du pays en tant qu’enseignant itinérant, puis de me stabiliser à la FSJPS dont j’ai le grand honneur d’être aujourd’hui doyen par la volonté de mes pairs ; que pour expliciter cette anomalie apparente, j’ai rapidement eu recours à une petite subtilité de langage digne de mes maîtres, du moins j’ose l’espérer, en disant que Sadok Belaïd était notre maître et surtout notre prédécesseur à tous et à toutes… Premier doyen de la première et unique faculté de droit en 1971, père spirituel de tous les juristes-doyens des autres facultés et instituts de droit et des sciences juridiques ayant vu le jour depuis : d’abord la faculté de Droit de Sousse en 1985, puis la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis en 1987, la faculté de Droit de Sfax en 1988, la faculté des Sciences juridiques, économiques et de Gestion de Jendouba en 1993…

Ainsi, nous, ses héritiers spirituels, nous réclamons toutes et tous de son enseignement et de sa tradition juridique de rigueur, de nuance et de connaissance éclairée du droit, tant tunisien que comparé ou international, dans une quête permanente de perfectionnement de l’outil juridique au service de la société qu’il est censé régir en justice et équité.

Sadok Belaïd , notre regretté doyen honoraire, restera à jamais le premier agrégé en droit public tunisien, accueilli en vainqueur par ses étudiants à l’aéroport de Tunis un certain jour de 1971.

Dans les pays de tradition orale, la mort d’un sage est vécue comme la disparition d’un monument. Pour nous, une page d’histoire se tourne, mais le Doyen Sadok Belaïd nous lègue ses travaux et son parcours, source féconde d’inspiration pour les nouvelles générations de juristes.

Que la peine de ses proches soit atténuée et que ce grand homme repose en paix.

Prof. Wahid Ferchichi

Doyen de la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis,

Université de Carthage

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