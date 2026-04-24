Nouvelair reçoit un nouvel Airbus A320neo

Nouvelair annonce la réception de son troisième avion de type Airbus A320neo.

L’intégration de ce nouvel appareil s’inscrit dans la stratégie de modernisation progressive de la flotte de la compagnie, qui compte désormais 17 appareils, et reflète son engagement continu en faveur de la performance opérationnelle, du confort des passagers et du respect des standards environnementaux. Reconnu pour ses performances énergétiques optimisées, sa réduction significative des émissions de CO₂ et de l’empreinte sonore, l’Airbus A320neo permet à Nouvelair de renforcer sa compétitivité tout en offrant une expérience de voyage plus confortable et plus responsable. Cette modernisation continue de la flotte illustre l’engagement de Nouvelair à offrir à ses passagers des conditions de voyage optimales, alliant sécurité, fiabilité et qualité de service.

A propos de nouvelair

Fondée en 1989, Nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère à partir de trois aéroports internationaux en Tunisie : Tunis-Carthage, Monastir et Djerba et dessert plus de 40 destinations régulières sur trois continents.

