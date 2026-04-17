L’Union Internationale de Banques renforce sa proximité avec les PME et confirme son rôle de partenaire engagé

L’Union Internationale de Banques (UIB) a organisé, les 1er et 2 avril 2026, deux journées dédiées aux PME à Sousse et à Sfax, réunissant près de 300 chefs d’entreprises, dirigeants et directeurs financiers. UIB a partagé son savoir-faire et ses solutions innovantes pour accompagner les entreprises face aux défis de croissance, de compétitivité et de durabilité.

Un programme riche, tourné vers les besoins concrets des entreprises

Après l’ouverture par le Directeur Général Adjoint de l’UIB, en charge du Pôle Supports et Opérations, M. Samuel Tiberghien, les équipes commerciales ont présenté une panoplie de thématiques clés pour le développement des PME:

• Transformation digitale avec la plateforme My Business, véritable guichet unique permettant aux entreprises de gérer leurs opérations de manière fluide et sécurisée;

• Innovation monétique avec TAP’N’PAY, solution permettant d’accepter les paiements sans contact via smartphone;

• Transition énergétique, à travers des solutions de financement dédiées aux projets verts;

• Maîtrise des risques de change et accès à des produits dérivés sur mesure, avec des outils performants pour gérer les fluctuations de devises.

• Trade Finance, avec un décryptage approfondi des instruments LC et SBLC dans le contexte réglementaire tunisien.

Point fort de ces journées, l’atelier interactif “Ask the Expert” a permis aux participants d’échanger directement avec les experts métiers de l’UIB, illustrant concrètement l’approche relationnelle et personnalisée de la banque.

Une reconnaissance forte de la part des clients

À travers ces initiatives, l’UIB confirme sa vocation: être une banque experte, relationnelle et proche de ses clients, capable d’apporter des solutions concrètes et sur mesure pour accompagner durablement la croissance des entreprises tunisiennes. La forte participation enregistrée lors de ces deux journées nous honore et témoigne de la confiance et de la fidélité des clients envers l’UIB.

