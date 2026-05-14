70ème anniversaire du journal Il Corriere di Tunisi : une célébration plurielle

C’est un hommage à la langue, la culture et la mémoire italiennes en Tunisie qui leur sera rendu à la faveur de la célébration du 70ème anniversaire de la fondation en 1956 par Silvia Finzi, du journal emblématique Il Corriere di Tunisi. Trois jours marqueront cet anniversaire, du 21 au 23 mai courant, ai cœur de la Médina de Tunis, au Complexe de Sainte-Croix, avec exposition, colloque, documentaire, concert et rencontres littéraires. Organisée sous l’égide de l’Ambassade d’Italie en Tunisie, et le soutien de l'Institut Culturel Italien de Tunis, cette manifestation a été rendue possible grâce à la disponibilité de l’administration de la Ville de Tunis.

Il Corriere di Tunisi représente l’une des expériences éditoriales les plus significatives en langue italienne en Afrique du Nord. En soixante-dix ans de publications, le journal a accompagné l’évolution de la communauté italienne en Tunisie, contribuant à la diffusion de la langue italienne et à la valorisation des liens historiques, culturels et humains entre l’Italie et la Tunisie.

Le programme s’ouvrira jeudi 21 mai par une séance inaugurale, en présence de représentants des institutions italiennes et tunisiennes, ainsi que du monde culturel, universitaire, journalistique et associatif. La première journée prévoit l’inauguration d’une exposition consacrée à l’histoire du Corriere di Tunisi, articulée autour des principales étapes de la vie du périodique, ainsi qu’une table ronde sur les perspectives d’un journal de langue italienne dans le sud de la Méditerranée.

Toujours le 21 mai, se tiendra le colloque «Il Corriere di Tunisi, instrument de diffusion et de sauvegarde de la langue et de la culture italiennes», avec une première session consacrée aux années 1956-1970 et au rôle joué par le journal dans la préservation de la langue italienne au lendemain de l’indépendance tunisienne. La journée se conclura par la projection du film documentaire Il Corriere di Tunisi, réalisé par Aida Chamekh et produit par Habib Mestiri.

Vendredi 22 mai, le colloque se poursuivra avec des interventions consacrées à la présence de l’italien dans la culture, le théâtre, la musique, la presse et l’enseignement universitaire tunisien. Une session sera dédiée à la période 1970-1996, marquée par la transformation de la collectivité italienne historique et par l’émergence progressive d’un public italophone tunisien.

La deuxième journée se conclura par le concert «Francesco Santoliquido, un Italien à Tunis» du Gran Duo Italiano, composé de Mauro Tortorelli au violon et d’Angela Meluso au piano. Ce rendez-vous musical entend rendre hommage à la mémoire culturelle italienne en Tunisie à travers la figure de Santoliquido, compositeur italien lié à la ville de Tunis.

Samedi 23 mai, la troisième et dernière journée sera consacrée à la période 1996-2026 et au rôle contemporain du Corriere de Tunisi comme outil pédagogique, espace de mémoire partagée et laboratoire de dialogue entre les cultures. Des interventions de professeurs, chercheurs et journalistes sont prévues, avec une attention particulière portée à la formation des nouvelles générations d’italophones tunisiens.

Au cours de cette journée seront également récompensés les lauréats du concours littéraire «Un récit pour Il Corriere di Tunisi», destiné aux Tunisiens italophones et aux Italiens résidant en Tunisie. Le programme s’achèvera avec la présentation du roman best-seller actuellement en Italie «Les filles de Tunis» de Luca Bianchini, publié chez Mondadori.

Le 70e anniversaire du Corriere di Tunisi constitue non seulement une célébration éditoriale, mais aussi une occasion de réaffirmer la valeur de la langue et de la culture comme instruments de dialogue, de mémoire et de coopération entre l’Italie et la Tunisie. Ces trois journées entendent valoriser une histoire commune et ouvrir une réflexion sur l’avenir des relations culturelles italo-tunisiennes en Méditerranée.



