Le Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba transforme le padel en un art de vivre

En accueillant la 8ᵉ étape du Tournoi national de padel, l’hôtel Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba a dépassé son rôle de lieu d’hébergement pour s’imposer comme un véritable partenaire de l’expérience sportive, dans un cadre d’exception où performance, bien-être et épanouissement se sont rencontrés.

Quand le sport combine luxe et volupté, l’expérience devient mémorable. Du 30 avril au 2 mai courant, l’hôtel Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba a vibré au rythme de la 8e étape du Tournoi national de padel. Si la compétition a tenu toutes ses promesses, c’est avant tout le cadre somptueux et l’offre bien-être qui ont volé la vedette, érigeant l’hôtel en véritable temple du « sport-plaisir ».

Un anniversaire célébré sous le signe du prestige

Il y a tout juste un an, le Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba inaugurait ses deux courts Padel Blu. Pour souffler cette première bougie, l’établissement n'a pas fait les choses à moitié. Sous la tutelle de la Fédération Tunisienne de Tennis (FTT), il a accueilli une communauté de plus de 200 pratiquants de padel venus de Tunis, Sousse, Sfax, Gabès et Djerba.

Dans une ambiance de décontraction totale, les 7 catégories engagées (de P50 à P1000) ont permis de rassembler toutes les générations : des jeunes espoirs U14 aux vétérans de plus de 60 ans, hommes et femmes, et même une paire mixte, prouvant que le padel est avant tout une affaire de dépassement de soi dans un esprit familial et de convivialité. Lydie Ghighi, Directrice Générale du Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba, a déclaré à l’occasion de l’événement: «Accueillir cette étape sur nos courts Padel Blu, avec l'excellence du service Radisson, a été un véritable plaisir. Face à cet enthousiasme, nous sommes heureux d'annoncer le lancement prochain de packages exclusifs incluant des séjours 'Padel & Bien-être'. Notre objectif étant de répondre à cette nouvelle attente en offrant une plateforme où l'utile se joint à l'agréable dans un cadre raffiné.»

Le secret de la performance

L’un des points d'orgue de cet événement fut également l'implication de l’Athénée Thalasso & Spa de l’hôtel. Référence incontournable de la thalassothérapie et du spa, le centre a ouvert ses portes pour la récupération physique des joueurs. Car le sport ne s’est pas arrêté pas aux lignes des terrains. Au sein de ce centre, véritable référence en matière d’expérience sensorielle et d’équilibre pour le corps et l’esprit, ceux-ci ont bénéficié de soins adaptés à la récupération: revitalisation, relaxation, mais aussi une riche palette de rituels inspirés des traditions du monde, pensés comme une prolongation naturelle de l’effort.

Expliquant cette synergie, Kais Nabil, Directeur du centre, a indiqué: «Nous avons conçu des protocoles spécifiques pour les joueurs, allant de la préparation pré-match à la revitalisation post-effort. Entre massages thérapeutiques, stretching et décontracture musculaire, tout a été mis en œuvre pour une expérience holistique où le corps et l'esprit se régénèrent.»

Les participants ont ainsi pu voyager à travers une panoplie de soins du monde (indien, balinais, thaï, chinois et thérapeutique), tandis que les accompagnateurs profitaient des installations d'exception : piscine d’eau de mer, hammam traditionnel avec son rituel, jacuzzi et les célèbres rituels signature « Cinq Mondes Paris » dans un cadre à la fois ludique et raffiné, où sport et bien-être se sont harmonisé parfaitement pour faire de ce tournoi un véritable succès et offrir une expérience inoubliable.

Une vision d’avenir pour conjuguer vacances et sport

Au-delà de la compétition, cet événement confirme une tendance de fond : le padel connaît en Tunisie un engouement sans précédent. Sport de lien social autant que de performance, il s’impose comme un terrain d’expression pour une nouvelle génération de sportifs, tout en offrant une plateforme d’émergence pour de jeunes talents appelés à porter les couleurs nationales sur la scène internationale.

La réussite de cet événement doit beaucoup à l’appui stratégique de partenaires de premier plan tels que Point M, Ulysse Négoce, Carte Assurance et RKF, dont l’engagement a été un levier essentiel à la concrétisation du projet. Dans ce décor où le luxe se fait discret et la convivialité naturelle, le Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba et son centre Athénée Thalasso s’affirment ainsi comme bien plus que des lieux d’accueil mais de véritables partenaires de l’expérience sportive, où chaque détail a contribué à transformer une compétition en parenthèse mémorable. Entre sport, loisirs et luxe, l’hôtel s’impose désormais comme la destination phare de l’île pour tous ceux qui souhaitent concilier passion sportive et relaxation haut de gamme.

