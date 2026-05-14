Dr Moez Ben Ali - Hantavirus: entre vigilance scientifique et responsabilité sanitaire mondiale

Par Dr Moez Ben Ali - Depuis plusieurs semaines, l’attention de la communauté scientifique internationale se porte à nouveau sur les hantavirus, après l’apparition d’un foyer inhabituel ayant conduit à plusieurs décès et à la mise sous surveillance de nombreux cas contacts. Si les données actuelles ne permettent absolument pas de conclure à une menace pandémique imminente comparable à celle du SARS-CoV-2, la situation mérite néanmoins une vigilance scientifique et sanitaire rigoureuse, rationnelle et coordonnée.

L’histoire récente des maladies émergentes nous a appris une leçon essentielle: dans le domaine infectieux, l’inaction précoce coûte souvent infiniment plus cher que la préparation anticipée.

Une nouvelle vague sous surveillance internationale

Le signal d’alerte actuel aurait débuté à partir d’un foyer identifié chez des voyageurs liés à une croisière internationale, rapidement suivi par plusieurs cas graves ayant nécessité des investigations épidémiologiques approfondies. À ce jour, les données rapportées font état de 3 décès confirmés et plusieurs dizaines de cas contacts placés sous surveillance sanitaire. Des mesures d’isolement et de quarantaine ont été appliquées dans certaines situations à risque et une mobilisation croissante des autorités sanitaires internationales se déploie afin d’évaluer précisément la dynamique de transmission.

Même si le nombre absolu de cas reste limité, ce qui inquiète aujourd’hui les experts n’est pas uniquement la sévérité clinique observée, mais la possibilité d’une transmission interhumaine plus efficace que celle habituellement observée avec les hantavirus classiques.

Les hantavirus: une famille virale ancienne mais redoutée



Les hantavirus appartiennent à la famille des Hantaviridae. Historiquement, ces virus sont principalement transmis à l’être humain par les rongeurs infectés, via l’inhalation d’aérosols contaminés par leurs urines, salives ou excréments. Le virus tire son nom de la rivière Hantan, en Corée, où des milliers de soldats avaient développé dans les années 1950 une fièvre hémorragique sévère durant la guerre de Corée.

Depuis, plusieurs souches ont été identifiées à travers le monde:

• En Asie et en Europe, responsables surtout de fièvres hémorragiques avec syndrome rénal;

• Dans les Amériques, associées à des syndromes cardiopulmonaires extrêmement sévères.

Le taux de létalité de certaines formes historiques a parfois été estimé entre 30 et 40 %, notamment pour certains syndromes cardiopulmonaires observés dans les Amériques. Toutefois, ces chiffres doivent être interprétés avec une grande prudence scientifique. Ils proviennent essentiellement d’épisodes anciens ou de foyers localisés observés dans des conditions sanitaires très différentes de celles dont disposent aujourd’hui la plupart des systèmes de santé modernes.

À l’époque, les capacités diagnostiques, les soins intensifs spécialisés, la ventilation assistée, le séquençage génomique en temps réel et les outils modernes de surveillance épidémiologique étaient nettement moins avancés qu’aujourd’hui. Les progrès réalisés en réanimation, en virologie moléculaire et en prise en charge précoce peuvent désormais modifier significativement le pronostic des patients.

L’histoire moderne des hantavirus a connu un tournant majeur en Amérique du Sud. En 1995, en Argentine, une souche particulière apparentée au virus Andes a attiré l’attention des virologues après plusieurs cas sévères inhabituels. Puis, en 1996, des investigations épidémiologiques approfondies ont permis d’identifier pour la première fois des éléments suggérant une transmission entre humains, phénomène considéré jusque-là comme exceptionnel pour cette famille virale.

Les travaux ultérieurs ont confirmé que certaines souches sud-américaines possédaient effectivement une capacité documentée de transmission interhumaine, modifiant profondément la perception du risque épidémiologique associé aux hantavirus.

Le précédent d’Epuyén (2018–2019): un rappel majeur pour la communauté scientifique

Cette situation rappelle surtout le foyer historique survenu à Epuyén, en Patagonie argentine, entre fin 2018 et début 2019, considéré comme l’un des épisodes les plus importants de transmission interhumaine documentée d’un hantavirus. Les investigations épidémiologiques et génomiques publiées par la suite avaient confirmé une transmission interhumaine au sein de chaînes de contacts rapprochés, notamment lors d’événements sociaux familiaux.

Cet épisode a profondément marqué la communauté scientifique internationale car il démontrait qu’un hantavirus pouvait, dans certaines circonstances particulières, dépasser le cadre classique de transmission exclusivement zoonotique.

Il demeure néanmoins essentiel d’interpréter avec prudence les taux de létalité rapportés durant cet épisode. Ces données proviennent d’un foyer localisé survenu avant la généralisation des approches modernes de surveillance moléculaire, de diagnostic ultra-rapide et de prise en charge optimisée actuellement disponibles dans plusieurs pays.

Même si ces événements sont restés limités géographiquement, ils rappellent que les hantavirus ne doivent jamais être considérés comme de simples zoonoses marginales.

Pourquoi l’inquiétude actuelle est-elle différente?

La préoccupation scientifique actuelle ne repose pas uniquement sur la gravité clinique du virus, mais surtout sur une question fondamentale : existe-t-il désormais une transmission interhumaine significative ? Car la plupart des hantavirus classiques ne se transmettent pas efficacement d’un humain à un autre.

Cependant, certaines souches sud-américaines notamment le virus Andes ont déjà démontré une capacité documentée de transmission interhumaine, ce qui change profondément le niveau de risque épidémiologique. C’est précisément ce point qui nécessite aujourd’hui une investigation scientifique approfondie.

L’importance cruciale du séquençage génomique

À ce stade, une prudence scientifique absolue s’impose. Tant qu’un séquençage complet du génome viral n’aura pas été réalisé et partagé de manière transparente avec la communauté scientifique internationale, il reste impossible d’affirmer avec certitude si cette souche a subi des mutations significatives, si sa transmissibilité a évolué, si son tropisme cellulaire a changé, ou si nous faisons face à une variante plus adaptée à la transmission humaine.

L’expérience du COVID-19 a démontré à quel point les mutations virales peuvent modifier radicalement le comportement biologique et épidémiologique d’un agent infectieux. La génomique n’est plus aujourd’hui un luxe académique; elle constitue un outil stratégique de sécurité sanitaire mondiale.

État actuel: quarantaine, décès et vigilance internationale

Plusieurs pays ont déjà renforcé leurs mécanismes de surveillance après l’identification de cas suspects et confirmés. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), pour sa part, n’a pas déclaré d’urgence sanitaire internationale à ce stade. Le risque pandémique mondial est actuellement considéré comme faible, mais sous surveillance étroite. Cette position est scientifiquement cohérente: éviter la panique, mais ne jamais sous-estimer un signal faible.

Infectiosité et contagiosité: ce qu’il faut comprendre

Il est fondamental de distinguer deux notions souvent confondues:

• L’infectiosité: capacité du virus à infecter un individu;

• La contagiosité: capacité à se transmettre efficacement d’un humain à un autre.

Aujourd’hui, les données disponibles suggèrent que les hantavirus restent hautement pathogènes, mais leur contagiosité interhumaine semble encore limitée.

C’est précisément ce qui réduit, pour l’instant, le risque d’une pandémie mondiale. Cependant, toute évolution génétique favorisant une transmission respiratoire soutenue pourrait modifier complètement la dynamique de propagation. Et c’est précisément pourquoi la surveillance scientifique doit être permanente.

Le défi majeur: le diagnostic rapide

L’un des points les plus préoccupants aujourd’hui demeure l’insuffisance des capacités diagnostiques rapides et largement accessibles. Or, dans les maladies émergentes, la vitesse de diagnostic conditionne directement la rapidité de l’isolement, le traçage des contacts, la compréhension de la transmission et le contrôle précoce d’un éventuel foyer épidémique.

Les tests diagnostiques disponibles restent encore insuffisamment déployés dans de nombreuses régions du monde. Plusieurs défis persistent : disponibilité limitée des tests PCR spécifiques, accès insuffisant au séquençage, délais parfois longs de confirmation et faible harmonisation internationale des stratégies diagnostiques. Le monde ne peut plus se permettre d’attendre plusieurs semaines avant de caractériser précisément un agent infectieux émergent.

Se préparer dès maintenant

Nos pays ne sont pas aujourd’hui dans une situation d’alerte sanitaire liée aux hantavirus. Il s’agit de tirer enseignement des crises sanitaires récentes et de prendre les mesures appropriées.

La sécurité sanitaire du XXIe siècle repose désormais sur trois piliers: l’anticipation; la science; et la rapidité d’action. Le véritable enjeu dépasse aujourd’hui le seul hantavirus. Nous sommes entrés dans une époque où les changements climatiques, les interactions homme-animal, la mondialisation, les déplacements massifs et la pression écologique

La question n’est plus de savoir si de nouvelles menaces apparaîtront, mais à quelle vitesse nous serons capables de les détecter, les comprendre et les contenir.

Dr Moez Ben Ali

