Obsèques du doyen Sadok Belaïd: Dans l’émotion et le recueillement (Album photos)

Rarement le cimetière de Mornag n’a connu une affluence aussi forte que ce dimanche en début d’après-midi, à l’occasion des obsèques de l’illustre professeur de droit, le doyen Sadok Belaïd. Aux membres de la famille, proches et voisins, se sont joints de nombreux des collègues du défunt, de ses disciples et amis qui ont tenu à lui rendre un dernier adieu. Au premier rang, on reconnaît notamment le président de l’Assemblée des représentants du peuple, le bâtonnier Brahim Bouderbala.

Dans une oraison prononcée à cette occasion, le président de l’Académie tunisienne Beit al-Hikma, le professeur Mahmoud Ben Romdhane a salué la précieuse contribution du défunt aux travaux de l’Académie, rendant hommage à son érudition et à son immense œuvre. « Jusqu’à tout récemment, le doyen Belaïd, a-t-il affirmé, n’a cessé de participer à nos différentes manifestations, plaidant avec pugnacité et conviction en faveur de la primauté du droit international qui, à ses yeux, doit seul présider aux relations internationales. »

Rappelant le parcours du défunt, le professeur Ben Romdhane a indiqué que Sadok Belaïd a été le premier Tunisien agrégé en droit, suivi en cela par le doyen Mohamed Charfi. Au cours de sa brillante carrière, a-t-il rappelé, il a été doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Tunis, juge dans de nombreuses affaires, représentant de la Tunisie dans nombre de contentieux, et conseiller auprès d’organisations régionales et internationales. « S’il n’a jamais voulu faire de la politique, a-t-il souligné, ou accepté tout poste politique, le doyen Belaïd a été intensément au cœur des débats politiques, livrant sans concession son point de vue, avançant des propositions pertinentes. »

Dans le recueillement et le souvenirs, les obsèques ont été empreintes de beaucoup d’émotion, à la hauteur de l’illustre défunt de l’université, de la famille juridique et de la Tunisie.

