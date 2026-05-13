Les chefs d’état-major des armées de l’air africaines en symposium à Tunis (Album photos)

Echanges, formation et coordination opérationnelle sont à l’ordre du jour du XVème symposium des chefs d’Etat-major des armées de l’air africaines que la Tunisie accueille du 13 au 15 mai courant. Institué par l’Association des armées de l’air africaines (AAAF), ce forum est organisé par l’Armée de l’air tunisienne et le commandement aérien américain pour l’Europe et l’Afrique. Les travaux ont été ouverts lors d’une cérémonie officielle par le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, en présence notamment du président de l’AAAF, le général de corps d’armée Sunday Kelvin Aneke, chef d’Etat-major de l’armée de l’air nigériane, du lieutenant-général Jason T. Hinds, commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique et de diplomates.

Le ministre a souligné que ce symposium constitue une plateforme stratégique destinée à définir les contours d’une coopération africaine efficace et solidaire. Il offre également une occasion,-at-il ajouté, d’échanger autour des problématiques issues des réalités opérationnelles des forces armées et des forces aériennes des pays africains, ainsi que des différents défis auxquels elles sont confrontées, qu’il s’agisse de la rareté des ressources, de la nécessité de suivre les dernières évolutions technologiques dans le domaine de l’aviation, de la modernisation des flottes aériennes, du développement des méthodes de formation et d’entraînement des personnels et des compétences de l’aviation militaire, sans oublier l’usage optimal de l’intelligence artificielle et des bases de données pour améliorer les systèmes de commandement, de contrôle et de communication, ainsi que l’intérêt porté aux domaines spatial et de la cybersécurité.

Le ministre de la Défense nationale a invité les participants à découvrir de près à l’occasion de leur visite en Tunisie les capacités de l’Armée de l’air tunisienne dans le développement des méthodes de formation et d’enseignement au sein de ses institutions académiques et centres d’entraînement militaires, ainsi que son adaptation aux technologies les plus récentes dans ce domaine. Il a affirmé à cette occasion la volonté constante de la Tunisie d’ouvrir les écoles et centres de formation de l’Armée de l’air tunisienne aux armées amies et sœurs, afin de faire connaître l’expérience tunisienne dans ce domaine et de favoriser l’échange d’expertises avec les autres armées africaines.

Le ministre a salué le partenariat stratégique entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique ainsi que d’autres partenaires internationaux dans le cadre d’une coopération fondée sur la confiance mutuelle et le respect partagé.

Pour sa part, le chef d’Etat-major de l’armée de l’air tunisienne, le Général de corps d'armée Mohamed Hajjem, a indiqué que le Forum doit permettre de mieux appréhender la nouvelle réalité et ses défis ainsi que les moyens en vue de faire face aux multiples défis qui se posent à la sécurité et à la stabilité du continent africain et à la sécurité des espaces nationaux. Placé sous le thème du renforcement des armées de l’air africaines au plan opérationnel, il mettra l’accent en particulier sur l’importance de la formation. L’accomplissement de la mission de l’AAAF, a-t-il souligné, passe nécessairement par le déploiement de ses moyens d’action et reposera sur l’intensité du soutien dont elle bénéficiera auprès de ses partenaires stratégiques.

