Retour au Caire d’Abdelwahab Meddeb, avec son livre posthume ‘’Vers l’Orient’’

Abdelwahab Meddeb aimait beaucoup Le Caire, et la capitale égyptienne le lui rend bien. Le voici revenir dans le souvenir de ses amis et lecteurs avec son livre posthume ‘’Vers l’Orient’’ à la faveur d’une rencontre littéraire très prisée. Devant une salle comble, le livre qui retrace ses pérégrinations de l’Occident arabe vers l’Extrême-Orient a été présenté à la célèbre librairie Diwan à Zamalek jeudi 23 avril 2026 par Amina Meddeb, sa compagne de ces voyages, Catherine Farhi, son amie au Caire et son éditeur Manuel Carcasonne directeur des éditions Stock, qui a inspiré le titre et l'ordonnance de ces carnets. Retrouvailles, souvenirs partagés avec ses amis présents et redécouverte des lieux que l’on croyait connaître à travers le regard inspiré d’Abdelwahab Meddeb.

« Dans les archives laissées par Abdelwahab Meddeb, indique Amina Meddeb, nous avons retrouvé 79 carnets de notes et de voyages. Ils couvrent 4 continents et environ 6000 pages de carnets de voyage, de textes manuscrits, sans aucune rature, d'une belle écriture minutieuse, appliquée, passant de l'arabe au français, parsemé de croquis architecturaux, de dessins de paysages, de plantes et de fleurs séchées. Après un long travail de saisie et de déchiffrage pour une première publication, et en l'absence d'un ordre évident, nous avons pris le parti de tracer une ligne qui part de l'Occident musulman, Tanger-Fès, vers l'Orient moyen, Le Caire-Jérusalem, jusqu'en Orient extrême, le Japon.

Avec des détours par l'Andalousie, l'Italie, la Tunisie, Sarajevo, Alexandrie et Siwa en Égypte.

En Europe, Abdelwahab nous met sur les traces d'un Orient rêvé mais réel, pour qui sait voir. L'empreinte de l'Orient laissée en Occident, le mouvement de la pensée devient littéralement une oasis dynamique, un refuge poétique où le monde conserve une part de sa splendeur grâce au génie de la description, de la restitution, de la vision.

Peu à peu, lorsqu'on avance dans le texte, se tisse un dialogue avec ses auteurs favoris : Ibn Arabi, Dante, Suhrawardi, Holderlin, Goethe, Paul Celan, etc. Enfin, ce qui frappe le plus à la lecture de ses carnets, c'est à quel point ils nous permettent de voyager avec lui. Pas à pas, on entre en intimité avec Tanger, Fès, Venise, Le Caire, villes qu'ils nous révèlent, Comme on ne les aurait jamais vues.

Et s'y ajoutent les strates littéraires, historiques, héroïques, architecturales et poétiques. Vous ferez, en lisant comme Ulysse, un beau voyage. Car ce moderne Ulysse nous fait voyager à ses côtés, dans les désordres du monde, à la recherche des beautés anciennes, au bord de disparaître. Des beautés qu'il revient à nous de préserver et de chérir. Les carnets qui sont une écriture de premier jet, non revue ni modifiée, conservent miraculeusement une force première, celle de la vérité et du sentiment profond émergé du premier regard que l'auteur n'a pas eu le loisir de complexifier pour le bonheur du lecteur.

Pour résumer, le texte révèle l'itinéraire d'un homme, qui n'a cessé de circuler entre Orient et Occident, nous offrant au fil des pages les références philosophiques et littéraires de cette circulation, dessinant ce que nous avons en commun plus que ce qui nous divise. À titre d'exemple, il se permet de rapprocher la poésie traditionnelle du Japon, les haïkus et la tradition du ghazal, nés en Perse et prolongés dans le soufisme.

Nous rappelons qu'il a aussi traduit Sagyo, l'un des plus grands poètes du Japon médiéval. Avec lui, l'histoire et l'érudition sont vivantes. Le mouvement du corps accompagne celui de l'esprit dans une marche contemplative qui emporte le lecteur. Pour revenir à Fès, je dirais que cette ville, parce que ça, c'était un texte que je dirais que cette ville était particulièrement importante pour Abdelwahab, Il est envoûté par le spectacle de Fès parce qu'elle porte en elle les traces de la mystique soufie dans les gestes quotidiens.

On peut donc le lire comme un des initiateurs de la vie mystique de cette ville. Pour illustrer ce point de vue, je vous propose la lecture d'un court passage et je vous lis un passage sur Fès. »



