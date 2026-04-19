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News - 19.04.2026

Qui était Driss Guiga, ancien ministre décédé ce dimanche

Driss Guiga: Bio express

A plus de 101 ans, l’ancien ministre de l’Intérieur, Driss Guiga, est décédé dimanche à Hammamet. Retour sur la biographie d’une illustre figure de la Tunisie sous Bourguiba.

Né le 21 octobre 1924 à Testour

• 1945-1947 : études de droit et d’histoire à Alger

• 1947-1949 : poursuite des études à Paris

• 1950-1951 : chef de cabinet du ministre de la Santé

• 1952 : emprisonné à Zaarour puis à la prison militaire de Téboursouk

• 1953 : reprise de service au ministère de la Santé, en tant qu’administrateur, puis chef de cabinet des ministres successifs, Drs Taher Zaouche et Sadok Mokaddem

• 1956 : secrétaire général de l’Assemblée nationale constituante

• 1956 : appelé par Taieb Mhiri, ministre de l’Intérieur, pour diriger l’Administration régionale

• 1956 : directeur de la Sûreté nationale

• 1963 – 1969 : haut-commissaire au tourisme

• 1969 : secrétaire d’Etat aux Affaires sociales

• 1969-1973 : ministre de la Santé

• 1973 -1976 : ministre de l’Education nationale

• 1976-1980 : ambassadeur de Tunisie en Allemagne fédérale

• 1980 -1984 : ministre de l’Intérieur.
 

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