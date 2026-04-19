Qui était Driss Guiga, ancien ministre décédé ce dimanche
A plus de 101 ans, l’ancien ministre de l’Intérieur, Driss Guiga, est décédé dimanche à Hammamet. Retour sur la biographie d’une illustre figure de la Tunisie sous Bourguiba.
• Né le 21 octobre 1924 à Testour
• 1945-1947 : études de droit et d’histoire à Alger
• 1947-1949 : poursuite des études à Paris
• 1950-1951 : chef de cabinet du ministre de la Santé
• 1952 : emprisonné à Zaarour puis à la prison militaire de Téboursouk
• 1953 : reprise de service au ministère de la Santé, en tant qu’administrateur, puis chef de cabinet des ministres successifs, Drs Taher Zaouche et Sadok Mokaddem
• 1956 : secrétaire général de l’Assemblée nationale constituante
• 1956 : appelé par Taieb Mhiri, ministre de l’Intérieur, pour diriger l’Administration régionale
• 1956 : directeur de la Sûreté nationale
• 1963 – 1969 : haut-commissaire au tourisme
• 1969 : secrétaire d’Etat aux Affaires sociales
• 1969-1973 : ministre de la Santé
• 1973 -1976 : ministre de l’Education nationale
• 1976-1980 : ambassadeur de Tunisie en Allemagne fédérale
• 1980 -1984 : ministre de l’Intérieur.
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