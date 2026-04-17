La menthe verte: Fraîcheur, traditions et art de vivre

Par Ridha Bergaoui - La menthe est une plante de la famille des Lamiacées, qui comprend également le thym et le romarin. Le genre Mentha compte une trentaine d’espèces et de nombreux hybrides. En Tunisie, on trouve surtout la menthe verte (Mentha spicata), appelée aussi menthe douce, la plus cultivée et la plus utilisée, notamment pour le thé. On peut également rencontrer la menthe poivrée (Mentha piperita), un hybride issu de la menthe verte et de la menthe aquatique. La menthe poivrée possède un goût beaucoup plus fort que la menthe verte, plus piquant et plus riche en menthol. Elle est surtout destinée à l’extraction d’huile essentielle utilisée dans les massages et dans divers usages pharmaceutiques. La menthe pouliot (Mentha pulegium), appelée communément « fleyou », est quant à elle une espèce de menthe sauvage très aromatique, différente de la menthe verte utilisée pour le thé.

Généralités sur la menthe

Connue depuis l’Antiquité, la menthe était déjà utilisée par les Égyptiens pour parfumer et soigner. Les Grecs et les Romains l’employaient pour les bains, les banquets et pour faciliter la digestion. Au Moyen Âge, elle devient une plante médicinale majeure dans les jardins monastiques. Dans le monde arabo-musulman, des savants comme Avicenne en décrivent les vertus digestives. Elle est souvent utilisée dans les infusions et comme épice. En Afrique du Nord, elle s’associe au thé vert et devient un symbole d’hospitalité. En Europe et en Asie, elle s’intègre progressivement à la cuisine, aux sauces, aux desserts et aux médecines traditionnelles. Originaire des régions tempérées d’Europe et du bassin méditerranéen, la menthe poussait naturellement près des zones humides. Très tôt domestiquée par les Grecs et les Romains, elle a été sélectionnée pour son parfum et multipliée dans les jardins. Grâce aux échanges commerciaux et aux conquêtes, elle s’est diffusée vers l’Afrique du Nord, l’Asie puis les Amériques, devenant une plante largement cultivée dans les régions au climat favorable.

Pour l’ensemble des menthes, certains rapports estiment que les superficies cultivées dans le monde atteignent plusieurs centaines de milliers d’hectares, pour une production d’environ 300 000 tonnes par an. La menthe est produite dans de nombreux pays. Le Maroc est le plus grand producteur de menthe verte avec environ 80 à 90 000 tonnes par an, suivi par l’Argentine, le Mexique et le Japon. D’autres pays jouent également un rôle important dans la production de menthe, toutes variétés confondues, notamment pour l’huile essentielle et les produits dérivés : les États-Unis, la Chine, l’Inde et plusieurs pays d’Europe.

Le Maroc exporte traditionnellement environ 6 000 tonnes de menthe par an vers les marchés européens, principalement vers la France, l’Espagne et l’Allemagne. L’Égypte et l’Inde figurent également parmi les exportateurs significatifs vers l’Union européenne, l’Amérique du Nord et certaines régions d’Asie.

La menthe pousse en touffes denses et vigoureuses. Ses tiges dressées portent des feuilles opposées, allongées, finement dentelées et nervurées, à la surface légèrement veloutée. Au toucher, elles sont légèrement gaufrées, souples mais fermes. Lorsqu’on les froisse entre les doigts, elles libèrent immédiatement leur arôme caractéristique. À maturité, la plante produit de fines hampes florales dressées, coiffées d’épis délicats portant de petites fleurs mauves ou rosées. La menthe peut être récoltée deux fois par saison et, en conditions irriguées, jusqu’à trois ou quatre fois par an. La menthe cultivée pour les feuilles est récoltée avant la floraison, tandis que celle destinée à la distillation est généralement coupée lorsque la plante est en fleur.

Le conditionnement de la menthe se fait essentiellement sous deux formes: fraîche, vendue en bottes, ou séchée sous forme de feuilles destinées aux ménages ou comme ingrédient pour l’industrie alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique.

Utilisation de la menthe

Depuis toujours et dans de nombreuses cultures, la menthe sert à parfumer, rafraîchir, apaiser et soigner. Dans les pays arabes, elle est surtout utilisée pour parfumer le thé. Au Maroc, le thé à la menthe constitue une véritable institution nationale. En Algérie, en Égypte et au Liban, la menthe est largement utilisée dans les salades et les plats mijotés, apportant une fraîcheur qui contraste avec les épices plus puissantes. Dans les cuisines méditerranéennes d’Espagne ou d’Italie, la menthe entre dans la composition de sauces et de plats aux herbes, souvent associée à l’ail, au romarin ou au basilic. Dans les pays d’Europe du Nord, on la retrouve surtout dans les desserts, les confiseries ou les boissons rafraîchissantes d’été. Au Royaume-Uni, la menthe accompagne souvent l’agneau sous forme de sauce, tandis qu’en France elle parfume les salades, les sirops et les desserts glacés.

En Inde, elle est utilisée dans des sauces relevées, dans des boissons rafraîchissantes à base de yaourt ou de lait et dans des plats épicés où elle adoucit le piquant des piments. En Chine, elle entre parfois dans les infusions et dans certaines préparations de la médecine traditionnelle.

En cuisine, la menthe se marie particulièrement bien avec les légumes comme les pois, les concombres et les tomates, ainsi qu’avec les fruits comme le melon, l’ananas, le citron ou l’orange. Elle peut être ajoutée aux salades, aux soupes, aux plats de légumes, aux desserts ou aux boissons rafraîchissantes. Elle s’associe également très bien avec le yaourt ou le chocolat.

Composition chimique et bienfaits pour la santé

La menthe est riche en composés aromatiques, notamment en menthol, ainsi qu’en flavonoïdes, tanins, acides phénoliques, vitamines et minéraux. Cette richesse explique sa saveur caractéristique et ses propriétés bénéfiques pour la santé.

Le menthol donne à la menthe son odeur et sa sensation de fraîcheur. Il est largement utilisé dans les dentifrices et les bains de bouche car il contribue à lutter contre la mauvaise haleine et à maintenir la santé bucco-dentaire. La menthe possède également des propriétés digestives. Les infusions de menthe sont souvent utilisées pour soulager les crampes intestinales, l’indigestion ou les ballonnements. Elle peut également aider à atténuer les symptômes du rhume, de la toux ou des maux de tête liés au stress. Une infusion de menthe consommée le soir peut contribuer à apaiser les tensions et favoriser le sommeil.

Toutefois, une consommation excessive peut provoquer chez certaines personnes des effets indésirables comme des troubles digestifs ou des réactions cutanées. Les huiles essentielles concentrées doivent être utilisées avec prudence, notamment chez les nourrissons, les jeunes enfants ou les femmes enceintes.

L’huile essentielle de menthe est également utilisée en application externe pour soulager certaines douleurs musculaires, les migraines ou les irritations cutanées.

La menthe possède une odeur mentholée agréable et trouve de nombreuses applications dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Elle est largement utilisée dans les dentifrices, les crèmes, les shampoings et divers produits d’hygiène, les bonbons et les chewing-gums, pour ses propriétés rafraîchissantes et stimulantes.

La menthe verte en Tunisie

En Tunisie, le café (surtout le café turc) et le thé sont les deux boissons les plus consommées. Introduit relativement tard, le thé s’est progressivement imposé comme boisson rafraîchissante et comme symbole d’hospitalité et de convivialité. Certains préfèrent le thé noir, souvent très sucré, tandis que d’autres privilégient le thé vert, plus léger et plus rapide à préparer.

Pour la préparation du thé noir comme du thé vert, la menthe verte est presque incontournable. Elle apporte une dimension aromatique intense et une sensation de fraîcheur. Son parfum enrichit le profil olfactif du thé, atténue son amertume et transforme l’infusion en une boisson harmonieuse et agréable. Le thé vert à la menthe, que certaines familles préparent dès le matin ou après les repas, est un symbole fort de convivialité et d’accueil.

La menthe ne sert pas uniquement à parfumer le thé. En cuisine, elle est un ingrédient courant du quotidien. Son parfum frais s’accorde naturellement avec les produits méditerranéens comme l’huile d’olive, les légumes d’été, les poissons ou les céréales. Elle parfume certains couscous, les plats de légumes et certaines préparations à base d’agneau. Dans la salade de tomates et de concombres, elle accompagne le persil et parfois la coriandre. Dans la salade méchouia, quelques feuilles finement hachées équilibrent la douceur des poivrons grillés et la force de l’ail.

On la retrouve également dans des desserts modernes, des sirops maison, des glaces ou des salades de fruits. Elle est aussi utilisée pour aromatiser l’eau ou certaines boissons rafraîchissantes comme le mojito.

La menthe est également appréciée comme remède digestif. Après un repas lourd, on prépare une infusion de feuilles fraîches ou un thé vert à la menthe pour soulager ballonnements et crampes. Elle est aussi utilisée contre les nausées ou les troubles digestifs légers. En inhalation, la vapeur de menthe peut aider à dégager les voies respiratoires lors d’un rhume. Les feuilles froissées appliquées sur les tempes procurent un effet rafraîchissant en cas de maux de tête.

Perspectives en Tunisie

La culture de la menthe en Tunisie reste relativement marginale. De nombreuses familles en cultivent quelques pieds dans leur jardin ou sur leur balcon pour leur consommation personnelle. Certains agriculteurs en produisent à petite échelle, vendue fraîche en bottes sur les marchés ou aux cafés et restaurants. La menthe peut également être séchée et conditionnée en sachets ou en vrac, mais la transformation reste limitée.

Au Maroc, la menthe constitue une véritable filière agricole. Elle couvre environ 3 000 hectares pour une production annuelle estimée à plus de 85 000 tonnes, dont environ 6 000 tonnes sont exportées. Dans de bonnes conditions, les rendements peuvent atteindre 100 tonnes par hectare et par an. La production est souvent assurée par de petites exploitations avec des récoltes régulières grâce à l’irrigation. La menthe est vendue fraîche sur les marchés, mais aussi valorisée sous forme séchée ou transformée. Le Maroc est aujourd’hui le premier producteur et exportateur de menthe verte, mais aussi l’un des plus grands consommateurs, avec une consommation moyenne estimée à environ 1,7 kg par habitant et par an.

Cet exemple montre que la Tunisie possède un potentiel réel pour développer davantage cette culture. La menthe présente plusieurs avantages agronomiques et économiques. C’est une plante à cycle court qui peut être récoltée plusieurs fois par an. Elle nécessite des surfaces modestes et s’intègre facilement dans les systèmes maraîchers irrigués. Elle mobilise également une main-d’œuvre importante pour la culture, la récolte et le conditionnement.

La demande intérieure est déjà forte (en considérant une consommation identique à celle des Marocains de 1,7 kg de menthe verte/habitant/an, le potentiel serait énorme, soit 20 000 tonnes/an, ce qui représente plus de 1 000 ha de culture). Les ménages, les cafés et les restaurants consomment quotidiennement de la menthe pour le thé et la cuisine. À l’échelle mondiale, la demande pour les plantes aromatiques est également en croissance.

Pour développer cette filière, il serait utile d’améliorer l’organisation de la production, de sélectionner des variétés adaptées, de maîtriser l’irrigation et la fertilisation et d’encadrer techniquement les agriculteurs. La structuration de circuits de commercialisation et le développement de la transformation sous forme de menthe séchée, d’infusions ou d’huiles essentielles pourraient également offrir des débouchés intéressants.

Plante modeste par sa taille mais riche par ses vertus, la menthe accompagne l’homme depuis des siècles. Elle incarne une tradition, une manière de vivre et un certain art de la convivialité. Symbole de fraîcheur et d’hospitalité, elle occupe une place particulière dans la culture culinaire et sociale.

En Tunisie, elle pourrait aussi devenir une petite filière agricole spécialisée, adaptée aux exploitations familiales, capable de créer de l’emploi et de générer davantage de valeur ajoutée.

Ridha Bergaoui



