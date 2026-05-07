Epson et Auseles Sport: quand la sublimation textile devient un levier de croissance

Dans l’univers exigeant du vêtement sportif personnalisé, chaque détail compte: la vivacité des couleurs, la résistance aux lavages répétés, la précision sur les logos… Autant d’exigences que seule la sublimation textile peut pleinement satisfaire. Cette technique, qui transforme l’encre en gaz sous l’effet de la chaleur pour l’insérer directement dans les fibres de polyester, offre des impressions durables, éclatantes et d’un toucher parfaitement naturel — sans aucune surépaisseur ni risque de craquelure.

Passer de la dépendance à l’autonomie

Pendant des années, Auseles Sport, spécialiste tunisien de la confection sportive, externalisait systématiquement ses besoins en sublimation. Une contrainte qui pesait sur les délais, limitait la flexibilité et freinait la réactivité face à une demande en pleine croissance.

«Nous étions tributaires de nos sous-traitants, explique Ramzi Haj Kacem, Directeur commercial d'Auseles Sport. Chaque commande personnalisée passait par un intermédiaire, ce qui rallongeait les cycles de production et réduisait notre capacité à innover rapidement.»

Face à ces défis, l'entreprise a fait un choix stratégique: intégrer la sublimation en interne pour reprendre la main sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.

Pourquoi Epson? La confiance dans l'exécution

Après une analyse approfondie du marché, le choix s'est porté sur l'imprimante Epson SureColor F9500H. Une référence reconnue pour sa fiabilité et sa qualité d'impression.

«Ce qui nous a convaincus, c'est la fidélité chromatique exceptionnelle, souligne Ramzi Haj Kacem. Les couleurs imprimées correspondent exactement à celles approuvées à l'écran par nos clients. Une précision qui renforce immédiatement la confiance et simplifie les validations.»

Trois bénéfices clés ont rapidement confirmé la pertinence de cet investissement:

• Rentabilité accélérée: une productivité élevée et des coûts de fonctionnement maîtrisés permettent un retour sur investissement rapide.

• Flexibilité retrouvée: finie la dépendance à la sous-traitance. Auseles Sport gère désormais ses pics d'activité en toute autonomie.

• Réactivité renforcée: des délais raccourcis et une capacité à répondre aux demandes urgentes constituent un avantage concurrentiel tangible.

Précision extrême, sérénité opérationnelle

Au-delà de la vitesse, la SureColor F9500H excelle dans la restitution des détails les plus fins: logos minimalistes, typographies serrées ou motifs complexes.

«Même sur des éléments presque illisibles dans le fichier source, la machine reproduit avec une netteté impressionnante, confirme Ramzi Haj Kacem. Cela me donne une grande sérénité: je sais que chaque commande sortira conforme aux attentes, sans surprise désagréable.»

Cette tranquillité d'esprit est renforcée par l'application Epson Cloud Solution, qui permet un suivi à distance en temps réel : niveaux d'encre, statut de l'imprimante, alertes préventives… Un pilotage intelligent qui anticipe les besoins et sécurise la production quotidienne.

Une maîtrise totale au service de l'excellence

En intégrant la technologie Epson au cœur de son processus, Auseles Sport ne s'est pas contenté d'acquérir une machine: il a gagné en agilité, en qualité perçue et en capacité à innover. Autonomie, précision et rapidité deviennent désormais des piliers de sa promesse client. Des atouts décisifs pour se démarquer sur un marché du sportwear toujours plus compétitif.

Faits marquants

• Fin de la sous-traitance: maîtrise complète du processus de personnalisation

• Qualité d’impression irréprochable: couleurs fidèles aux visuels validés, résistance optimale au lavage et reproduction précise des moindres détails.

• Productivité accrue: Gain de temps et amélioration de la productivité grâce à la rapidité d’exécution de la SureColor F9500H et à l’optimisation des délais de traitement.

• Croissance sereine: un investissement qui soutient l'ambition commerciale d'Auseles Sport



