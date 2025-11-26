Il y a 40 ans nous quittait Bechir Salem Belkhiria : l'humain, le visionnaire

Le 26 novembre 1985 nous quittait Béchir Salem Belkhria. Il n’avait alors que 55 ans, mais avait accompli une vie intense et laissé une œuvre immense. Cet enfant de Jamme où il était né le 4 mars 1930, diplômé de grandes écoles françaises (l’Essec, Paris) et de l’Université de New York, était l’homme des grands défis. Pour commémorer sa mémoire, en ce 40ème anniversaire de son décès, diverses compétitions sportives sont organisées dans sa ville natale et une rencontre de souvenir se tiendra ce vendredi après-midi à Tunis.

Le livre que lui a consacré le Dr Hamda Belkhiria, son proche neveu, publié en 2007, augmenté et réédité en 2024, révèle son parcours, ses idées avant-gardistes et sa détermination. Après avoir fondé la société BSB, devenue rapidement leader en bureautique, il avait créé de nombreuses entreprises, mis en place les premiers cercles de qualité, initié l’essaimage et le capital-risque, tenté d’implanter la culture du ver à soie, l’élevage des chèvres alpines, une université libre, une compagnie aérienne régionale, la production de plaques photovoltaïques, et autres projets jugés alors prématurés…

Ce quarantième anniversaire est une occasion de recueillement, et aussi d’hommage. Béchir Salem Belkhiria demeurera une source d’inspiration et un motif de fierté.

Allah Yerhamou.

Béchir Salem Belkhiria

Le défi permanent

Du Dr Hamda Belkhiria

Editions Leaders, juillet 2024,

628 pages, 70 D

En librairies et sur

www.leadersbooks.com.tn

