Leila Derbel Ben Hamed, une source de fierté nationale !

Par Arselène Ben Farhat - Quel bonheur et quelle émotion de vous voir sous un flot d’applaudissements lors de la séance publique annuelle de l'Académie française qui a eu lieu le 4 décembre 2025 à l'Institut de France à Paris! Vous étiez magnifique au milieu de grands chercheurs et d’éminents savants de renommée internationale. Sereine, souriante, vous incarnez admirablement l’image de la femme tunisienne guidée par la quête permanente de l’excellence, par la soif du savoir, par l’intense désir de réussir et d’être toujours la meilleure dans le domaine de la recherche et celui de l’enseignement.

Un grand éclat de lumière vous a éclairé quand l'Académie, par la voix de sa Présidente, vous a décerné solennellement le «Grand Prix du Rayonnement de la Langue Française 2025» pour votre ouvrage «L'expression de la simultanéité en Français, le cas des locutions conjonctives» et quand elle vous a rendu un vif hommage en mettant en relief la richesses de votre travail de recherche, la rigueur des approches que vous avez élaborées et votre grand apport non seulement à la langue française, mais également à la compréhension, à la description et à l’analyse scientifique de la langue humaine. La vidéo suivante représente ce moment exceptionnel et solennel quand on vous a remis le «Grand Prix du Rayonnement de la Langue Française 2025» de l’Académie Française:

Aujourd’hui, Leila Derbel Ben Hamad enseigne les Sciences du langage à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse. Elle était une brillante étudiante à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax. Je garde d’elle l’image d’une jeune fille curieuse, intelligente, passionnée de littérature, de langue, toujours à la recherche de nouvelles publications, en quête d’études récentes essentiellement en langue. Ce qui me rend heureux, c’est de la voir s'épanouir dans la recherche scientifique, briller, inspirer les universitaires tunisiens et arabes grâce à ses étincelles du savoir qui font sortir les jeunes chercheurs des sentiers battus et qui leur dévoilent de nouvelles voies de la recherche académiques et de la création. N’est-elle pas un bel exemple à suivre?

Son livre «L'expression de la simultanéité en Français, le cas des locutions conjonctives» n’a pas eu uniquement «le Grand Prix du Rayonnement de la Langue Française 2025» décerné par «l'Académie Française», mais également «le Prix Émile Benveniste» attribué par «l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres».

Ces deux prix rendent un vif hommage à la jeune enseignante et montrent l’importance de sa recherche. Il s’agit d’une excellente étude linguistique de 600 pages, publiée en 2024 chez l’une des maisons d’édition les plus connues: «Honoré Champion», dans la collection «Bibliothèque de grammaire et de linguistique». Elle est considérée par les membres de «l'Académie Française» comme une contribution majeure à la recherche linguistique contemporaine.

C’est que ce livre est le fruit de plusieurs années de travail, d’effort et de fatigue, une étude qui ouvre de nouveaux horizons non seulement dans les domaines morphologiques et syntaxiques, mais également dans ceux de l’évolution sémantique et pragmatique de la langue. Le but d’une telle entreprise est d’analyser l’expression de la simultanéité en français et d’inviter les chercheurs «à repenser la notion de locutions conjonctives, à interroger le statut épistémologique de la catégorialité et à prolonger la réflexion sur les théories du changement et des variations linguistiques, le rôle du (ou des) contexte(s) ou encore la question de la périodisation» (quatrième de couverture du livre). Ce sont là des domaines de recherche pointus, encore peu explorés au niveau scientifique.

Cependant, le grand apport de cet ouvrage est d’avoir renouvelé les notions d’analyse et les outils conceptuels et d’avoir mis au point une approche linguistique qui permet de mener une réflexion sur la vie du sens des formes linguistiques, «leur autonomie, leur rapport au monde» et à la pensée. Un champ d’analyse riche, complexe et encore inexploré.

Pour réaliser un tel projet de recherche si ambitieux, Leila Derbel Ben Hamed s’est fondée sur un plan clair et rigoureux. Son ouvrage obéit ainsi à un parcours progressif. Il comporte trois parties équilibrées, composées chacune de trois chapitres. La première partie (p. 19-153) qui porte sur les approches théoriques, définit l’état des lieux: Leila Derbel Ben Hamed précise d’abord la notion de simultanéité en mettant en relief la difficile élaboration d’une doxa. Elle analyse ensuite les prépositions et les adverbes temporels exprimant la simultanéité et aborde enfin les conjonctions et les locutions conjonctives temporelles de simultanéité en linguistique.

La deuxième partie (p. 157-314) mobilise une approche diachronique, puisqu’elle porte l’histoire des locutions conjonctives de simultanéité. Leila Derbel Ben Hamed définit en premier lieu le cadre théorique et méthodologique de son étude. Elle explore en second lieu l’usage des locutions conjonctives de simultanéité dans les plus anciens textes du IX et XIII e siècle ainsi qu’à l’époque classique de l’ancien français. Cette étude historique s’achève par une tentative de situer les locutions conjonctives de simultanéité dans l’histoire du français.

La troisième partie (p. 317-484) aborde la problématique des locutions conjonctives de simultanéité, entre langue et discours en s’intéressant aux usages et aux valeurs sémantiques et discursives de la simultanéité en français contemporain. Leila Derbel Ben Hamed a mis ainsi en œuvre deux approches complémentaires: une approche linguistique qui vise à appréhender la simultanéité comme un phénomène qui s’inscrit dans la langue et une approche discursive qui l’aborde comme un phénomène propre au discours. Grâce à ce double éclairage, Mme Ben Hamed a mené une analyse pointue non seulement du statut, du fonctionnement et des fonctions de «que» dans les locutions conjonctives de simultanéité, mais également de certaines expressions comme «lorsque», «alors que», «tandis que», «pendant que», etc. L’analyse devient plus pointue puisqu’elle cherche à déterminer le signifié «en puissance» de chaque locution à partir de l’étude des éléments qui entrent dans sa composition, en se fondant d’une part sur une approche diachronique et d’autre part sur des exemples tirées des bases de données consultées. Le dernier chapitre du livre a une portée théorique plus générale. Il porte sur les diverses représentations discursives du sens des locutions conjonctives de simultanéité (p. 437-484), La jeune universitaire s’est intéressée aux différentes représentations discursives du sens des locutions conjonctives ciblées et a établi une sémantique de simultanéité en se fondant sur une approche synchronique qui s’inscrit dans ledomaine pragmatico-énonciatif...

L’ouvrage comporte également une riche bibliographie (p. 499-552), un index (p. 553-570), une annexe se référant aux œuvres citées (p. 571-586) et des listes des tableaux et des figures (p. 587-589). Il s’agit d’un précieux outil de travail qui peut aider les linguistes et les universitaires dans leurs travaux de recherche.

En somme, l’intérêt de cette belle étude est d’avoir permis d’avancer dans l’exploration l'expression de la simultanéité en français et dans la connaissance des conjonctions et des locutions conjonctives temporelles de simultanéité. Leila Derbel Ben Hamed s’est intéressé à leur émergence et à leur évolution sur plus d’un millénaire de langue française. Une telle reconstitution très fine de leur émergence lui a permis de représenter la simultanéité à travers la langue française et son usage aujourd’hui: «Comment se représente-t-on la simultanéité à travers la langue française et son usage?

Ce n’est pas pour autant que la recherche théorique sur l’essence de la simultanéité perd sa signification ou est compromise; elle acquiert plutôt une voie d’accès nouvelle où elle n’est plus close sur elle-même, dans une représentation figée et isolée, mais est dynamique et orientée par la structure langagière qui la fonde. Nous voudrions, en fait, saisir le rapport dialectique entre la ratio theorica et l’opérativité de l’objet complexe qu’est " langue-langage", exhiber la relation multiforme entre une unité nécessaire" et une "multiplicité contingente", inhérente à la praxis langagière.» (P. 12)

Pour réaliser son étude, Leila s’est fondée sur «les bases informatisées du français médiéval» (BFM), sur «le Dictionnaire de Français Moderne» (DFM) et sur la base de données «Frantext». Ce riche corpus lui a permis de couvrir les états du français jusqu’au XXIe siècle. Elle a également tiré profit des apports des approches morphologique, syntaxique, sémantique, énonciative, pragmatique, discursive, textuelle.

Toutefois, dans sa conclusion, Leila Ben Hamed Derbel constate que des zones d’ombre subsistent encore dans son étude de la simultanéité. Elle est consciente qu’elle n’a pas défini toutes les caractéristiques de cette notion et qu’il reste plusieurs dimensions des locutions conjonctives à explorer:

«Et ce n’est pas fini. Il subsiste encore d’autres zones d’ombre, et d’autres lieux d’embarras. La question de la périodisation reste en suspens: comment pouvons circonscrire une tranche de l’histoire d’un idiome pour l’ériger en état de langue?» (P. 498).

D’autres études, d’autres travaux vont certainement naitre à partir de cet ouvrage, car Leila Derbel Ben Hamed incarne l’excellence de la recherche académique tunisienne.

Toutes mes félicitations Leila. Vous êtes une fierté pour notre pays. Je vous souhaite plein de succès dans vos futurs travaux de recherche et dans votre carrière universitaire et scientifique.

Arselène Ben Farhat