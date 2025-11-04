Un livre – témoignage de Jilani Benmbarek : ‘’Lumière sur une aventure’’

Il a fini par céder aux sollicitations des siens pour raconter la naissance et l’évolution de Tunisavia. Jilani Benmbarek, ingénieur aéronautique, devait prendre rapidement, en 1974, les commandes de la première compagnie aérienne tunisienne d’hélicoptères et d’avions de petites capacité. Dans son livre ‘’Lumière sur une aventure’’ récemment paru aux éditions Leaders, il révèle sous une plume raffinée et non sans humour une véritable saga, ponctuée par des portraits, des anecdotes et des moments forts vécus, notamment avec Bourguiba.

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique (Ensma, Potiers), Jilani Benmbarek était ingénieur principal chargé des études à Tunisair, affecté en tant que représentant auprès de Boeing à Seattle aux Etats-Unis pour la construction de l’avion B727. A peine rentré à Tunis, un grand défi l’attendait : commencer à partir de zéro, seul dans un tout petit bureau mis à sa disposition, la création de Tunisavia, puis son décollage. Son récit croise souvent celui de l’histoire du transport aérien tunisien. Il dresse le portrait de nombreux ministres, PDG de la Tunisair, et autres personnalités et évoque ses propres rencontres et voyages avec Bourguiba.

Benmbarek était très à l’aise avec le chef de l’Etat, se permettait de lui dire ce qu’il pense, et de l’interroger sur des questions délicates. Bourguiba le lui rendait bien. Que d’anecdotes alors. Et avec d’autres personnalités. Habib Ben Ammar, Abdelaziz Zenaidi, et Lassaad Ben Osman, mais aussi, Bourguiba Jr, Hassen Belkhodja, Abdelaziz Lasram, Tijani Chelly, et Ali Boukhris, notamment sont mis en exergue.

L’album photo qui illustre le livre prolonge le récit. Des photos avec le Roi Carlos, des dirigeants tunisiens et arabes, et lors de la sortie de promotion à l’Institut de Défense nationale, s’ajoutent à celles qui jalonnent le parcours de Tunisavia.

On découvre en fait Jilani Benmbarek qui est pluriel : athlète, journaliste sportif, ingénieur, chef d’entreprise, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis, président de l’association des chambres de commerce de la méditerranée (Ascamé)… Comme le mentionnera Maher Kamoun dans sa préface: « Jilani Benmbarek est un homme accompli de grande valeur. Les lecteurs de cet ouvrage le constateront d’eux-mêmes. »

Lumière sur une aventure

de Jilani Benmbarek

Editions Leaders, 2025

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn

