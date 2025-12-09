Anis Sghaier nommé directeur général de Zitouna Tamkeen Microfinance

Depuis deux décennies dans la sphère financière tunisienne, Anis Sghaier a occupé des fonctions de direction au sein d’institutions de premier plan, couvrant le marché financier, le financement des entreprises, la gestion des risques ainsi que le développement commercial et digital. Membre des équipes fondatrices de Banque Zitouna, il a accompagné son lancement et sa montée en puissance sur le marché, il a ensuite, poursuivi sa carrière au sein d’une banque internationale en tant que Directeur de la Banque de Détail et de la Banque Digitale. Son expertise complète et sa connaissance approfondie du tissu économique national constituent un atout stratégique pour renforcer la mission d’inclusion économique et l’impact social de Zitouna Tamkeen.

«Zitouna Tamkeen, première et unique institution de microfinancement islamique en Tunisie, demeure un acteur incontournable dans le secteur de la microfinance. Notre mission est de renforcer notre impact social en permettant aux porteurs de projets, aux petites et moyennes entreprises de se développer et d’accéder à des solutions de financement responsables. En favorisant une inclusion économique réelle et une économie plus productive et plus équitable, nous contribuons directement au développement durable du pays et à la création d’une prospérité partagée pour tous les Tunisiens.»

Anis Sghaier, Directeur Général

Cette nomination s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Zitouna Tamkeen à promouvoir une économie participative et inclusive au service du développement du pays.

À propos de Zitouna Tamkeen Microfinance

Zitouna Tamkeen, la première institution de microfinance Islamique en Tunisie, s’est donnée pour mission de favoriser l’inclusion financière et économique de la population défavorisée. Depuis sa création, Zitouna Tamkeen a fait preuve d’une forte capacité d’innovation et a développé des avantages compétitifs qui la différencient des autres acteurs du marché.

