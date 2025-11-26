Hommage à René Passet, pionnier de l’approche transdisciplinaire en économie et le développement durable

Par Pr Samir Allal - René Passet, professeur émérite à la Sorbonne, éminent professeur d’économie, pionnier de l’approche transdisciplinaire en économie ainsi que du développement durable, est mort le 23 novembre 2025 à l’âge de 99 ans. Avec le professeur Sylvie faucheux, Il nous a fait l’honneur de lancer, notre première «Université Méditerranéenne d’Été» (UMET), un think- tank muti-acteurs sur l’énergie et le développement durable à Carthage en Tunisie.

Agitateur d’idées, proche de Michel Rocard et Jacques Delors, puis des mouvements altermondialistes, Un homme libre, René Passet n’a jamais adhéré à aucun parti. Intellectuel engagé, René Passet a été le premier président du conseil scientifique de l’ONG Attac et a joué un grand rôle au tout début du mouvement altermondialiste, à la fin des années 1990.

René Passet est un hétérodoxe d’une grande érudition, l’un de ces économistes qui savaient sortir de leur discipline pour penser le monde. Pour René Passet, l’économie devait être au service d’êtres sociaux et, au-delà, du vivant. Il est l’un des premiers à avoir prôné le réencastrèrent de celle-ci non seulement dans la société, mais aussi dans la biosphère.

René Passet est un humaniste engagé, né dans un milieu social très modeste, fils d’ouvriers agricoles. Il a été poussé par ses professeurs à poursuivre ses études jusqu’au doctorat. Un parcours singulier qui éclaire l’originalité de son positionnement: «Il ne s’est jamais considéré comme dans son élément au sein de l’élite parisienne, du corps professoral, des écoles de pensée, des partis», raconte l’un de ses trois enfants, Olivier, lui aussi économiste.

Pour René Passet: «L’économiste qui prend conscience de cette réalité [la dégradation de l’environnement] s’aperçoit qu’il est au service d’une science tronquée dont les insuffisances, aujourd’hui éclatantes, l’invitent à un effort d’approfondissement et de remise en cause.»

Après une thèse en économie du développement, René Passet, enseigne à l’université de Bordeaux puis à celle de Paris. Il a toujours refusé l’idée que les êtres humains soient de simples individus mus par des intérêts particuliers et prisonniers d’un système.

C’est à la toute fin des années 1960 que René Passet arrive à Paris et commence à forger ses convictions hétérodoxes. D’abord directeur du centre Assas de la faculté de droit, il bataille contre les ligues estudiantines d’extrême droite (comme le GUD) et le conservatisme des professeurs. Puis, à la Sorbonne, il fonde à la rentrée 1971 un centre de formation permanente, une initiative pionnière dans la formation tout au long de la vie.

A côté d’Edgar Morin, René Passet a joué un rôle actif dans le « club des dix » qui réunissait des chercheurs de différents champs disciplinaires, et puis dans le Centre d’études des systèmes et des technologies avancées (Cesta), la revue Transversales Science/Culture ou le Collegium international éthique, politique et scientifique, cofondé par Michel Rocard.

Universitaire hétérodoxe, René Passet invite sans relâche ses collègues économistes à s’ouvrir aux autres disciplines scientifiques afin de borner le champ du calcul économique de telle sorte qu’il respecte l’humain et l’environnement.

René Passet, nous a fortement soutenu dans la mise en place d’un pôle d’excellence de «formation et de recherche» au sein de l’université de Versailles : le Centre d’Économie et d’Éthique pour l’Environnement et le Développement (C3ED), qui a été dirigé par Sylvie Faucheux.

Son livre majeur est «L’Economique et le vivant», publié en 1979 (Payot) est l’ouvrage précurseur à l’avènement d’une «bio-économie».

Plus tard, dans son livre «Les Grandes Représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire», un livre magistral de 948 pages dans (Les Liens qui libèrent, 2010), il propose une relecture complète de l’histoire de la pensée économique à la lumière des changements des représentations, climatiques, scientifiques, philosophiques du monde.

Dans une langue simple et accessible, René Passet propose dans ce livre une histoire complète des théories économiques replacées sous l’éclairage des grandes synthèses scientifiques et philosophiques qui les ont vu naître. Ou comment le regard que les hommes portent sur l’Univers s’exprime sur le plan économique.

Résultat d’une vie de travail et de recherche, son livre passionnant – mention spéciale du prix du Livre d’économie – permet de mettre en perspective les événements que nous vivons aujourd’hui.

Plusieurs générations de doctorants, d’enseignants chercheurs, de militants qui l’ont connu à un moment ou un autre de leur parcours garderont de lui l’image d’un homme délicieux, humaniste social, de dialogue, d’une grande culture, et d’une très grande modestie.

Pr Samir Allal

Université de Versailles/Paris -Saclay







