Adapter l’enseignement supérieur tunisien à la génération Z: pratiques pédagogiques innovantes en management

Par Dr. Anissa Louzir-Ben Hassine - Nous sommes à l’évidence que les Z sont la génération de la vitesse et de l’immédiateté, et que les universités sont, de plus en plus, confrontées à un environnement socio-économique en mutation auquel elles doivent s’adapter en développant de nouvelles formes d'organisation pour favoriser l’innovation (Lameta & Luisi, 2023). D’ailleurs, ces dernières années, on a observé un intérêt académique croissant pour ce que l’on appelle l’éducation 4.0 où les méthodologies actives seront profondément les plus explorées. Le travail collaboratif, les ateliers participatifs et l’intelligence collective représentent de nouveaux modes de travail pour les organisations de demain. Et l’enseignement n’est pas épargné par cette réflexion. C’est ainsi que les notions d’organisation apprenante et d’innovations tendent à intervenir et à se développer dans le secteur éducatif (Catelin & Roybier, 2021).

Face à ces dilemmes, le système éducatif doit faire la démonstration de sa capacité à assurer une formation de qualité, en faveur de la génération Z, capable de répondre aux exigences de productivité et d’innovation. Dans le cadre de cette réflexion, il est à mentionner que le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la Tunisie (MESRS) et la Direction Générale de la Rénovation Universitaire exigent et recommandent vivement l’application de l’innovation pédagogique dans les programmes de réhabilitation Universitaire des Licences pour la période : 2026-2027 / 2029-2030 (4 ans). Un travail déjà en cours d’élaboration par la totalité des établissements universitaires publiques en Tunisie.

Afin de répondre à ces défis, cet article se donne pour objectif d’explorer les pratiques pédagogiques innovantes adoptées par les enseignants-chercheurs tunisiens en Management. En fait, plusieurs justificatifs défendent notre choix. D’une part, l’accès au terrain a été facilité par ma propre position, moi-même enseignante-chercheuse tunisienne et résidente, de fait, à Tunis, m’ouvrant les portes des collègues tunisiens afin d’investiguer sur cette thématique. D’autre part, la Tunisie a une culture très singulière au sein du monde arabe comme elle a fait de l’éducation l’une de ses priorités depuis son indépendance.

La Génération Z

Jauffrit (2022) confirme que, de nos jours, les étudiants appartenant à la Génération Z possèdent l’expérience de gérer de multiples sollicitations simultanées. Avec peu de repères, ils retrouvent le fil d’une histoire ou recomposent une situation. Selon les propos du même auteur, nous ne devons jamais les enseigner des certitudes ni des vérités. Nous devons apprendre aux étudiants Z à remettre en cause et à réfléchir par eux-mêmes. Leur apprendre à imaginer de nouvelles solutions. Et pour cela nous devons leur proposer des nouvelles méthodes d’analyse.

Exploration de pratiques pédagogiques innovantes issues d’enseignants-chercheurs spécialistes en Management en milieu universitaire Tunisien

Les innovations pédagogiques dans l’enseignement universitaire font l’objet d’un intérêt croissant, tant dans la littérature scientifique que chez les acteurs et actrices des politiques d’enseignement. De natures très diverses, elles sont au cœur des stratégies d’adaptation des universités aux problématiques sociétales émergentes, tout en étant considérées comme une source importante de motivation à apprendre et à enseigner (Degavre & Collin, 2021). En effet, suite à des entretiens menés avec des collègues tunisiens spécialistes en Management, titulaire de différents grades et appartenant à divers établissements universitaires publics, ainsi qu’à ma propre expérience d’enseignement et d’observation participante, nous détaillerons dans les parties qui suivent quelques exemples de pratiques pédagogiques innovantes en milieu universitaire tunisien.

Il est à noter que l’hétérogénéité de l’échantillon illustre notre souci de prouver que l’adaptation des pratiques innovantes ne se limite pas à un (des) grade (s), ou une (des) rectorat(s) spécifiques. Mais, il s’agit plutôt d’une prise en conscience collective de l’importance de l’innovation dans l’enseignement universitaire.

Le théâtre pour renforcer l’apprentissage

Le théâtre est un dispositif mis au service de l’apprentissage et relié aux enjeux qui se présenteront dans l’activité professionnelle future des étudiants. Un témoignage d’une enseignante-chercheuse illustre à quels points l’apprentissage par le théâtre est performant à la réussite du processus d’apprentissage. « La pédagogie du théâtre est la réponse la plus riche pour se former aux Soft Skills » ; « Une réponse réside dans le développement d’innovations pédagogiques visant à faciliter l’apprentissage de compétences comportementales et relationnelles des étudiants » ; « L’approche théâtrale va permettre aux étudiants de se détacher, momentanément, du sérieux au profit de la spontanéité : l’expérience du plateau va leur permettre de libérer leur créativité ». Dès lors, le cadre ludique qu’apporte l’incorporation du théâtre au sein des cours permettra par ailleurs à l’enseignant de dynamiser sa pédagogie. D’ailleurs, j’ai pu constater la valeur inestimable des approches ludiques dans le cadre du module « Travail en équipe » dispensé en première année de Master Professionnel EMP, et dont j’ai la responsabilité. J’ai invité les étudiants à concevoir et à jouer des scènes de théâtre illustrant concrètement la gestion des conflits. L’expérience fut tout simplement extraordinaire : elle a dépassé nos attentes en permettant une assimilation des concepts qui était à la fois profonde et mémorable.

Un retour vers la théorie, nous a permis de relever que le théâtre n’a pas le statut de discipline à part entière mais son utilisation en tant qu’outil pédagogique est explicitement mentionnée à plusieurs reprises. C’est un outil qui permet de contribuer aux apprentissages et au bien-être des apprenants tant sur le plan cognitif que motivationnel. Il semble bien améliorer l’appropriation d’arguments, soutenir l’implication individuelle dans la dynamique d’apprentissage collective et la convivialité et faire progresser la réflexivité (Sanche, Creissen & Blanc, 2021). D’ailleurs, trois expérimentations menées par Kuhn et Moulin (2021) au sein de l’IAE Nancy ont relevé que le théâtre est un support pédagogique innovant pour développer le capital culturel des étudiants.

Le Design Thinking

La révolution 4.0 a favorisé le développement de l’école de la pensée Design Thinking, qui est de plus en plus répandue et adopté par des enseignants universitaires en Tunisie. En effet, les résultats de notre recherche illustrent que cette pratique d’innovation collaborative ouvre les portes à la résolution de problèmes et la production d’idées. Selon les propos de nos interviewés ; « Le Design Thinking est une école de gestion basé sur l’innovation collaborative. Il insiste notamment sur la rupture avec la démarche linéaire pour la remplacer par une approche globale passant par l’échec et sa résolution » ; « L’objectif numéro un de l’innovation par le Design Thinking est de simplifier un processus, de résoudre un problème, et de supprimer un obstacle ». Dès lors, il est crucial de développer une pensée design dans la formation académique afin de préparer nos futurs professionnels à aborder de manière créative des problématiques complexes : « Nous sommes convaincus du potentiel du design pour faire travailler autrement les étudiants d’aujourd’hui, pour développer une pédagogie à la fois active et créative ».

Par ailleurs, bien que beaucoup des interviewés n’applique pas le Design Thinking, nous constatons, selon leurs dires, qu’ils manifestent un intérêt réel afin d’apprendre cette méthode de pensée « Il est temps maintenant d’adopter à notre tour une démarche de design de dispositif pédagogique ». À notre sens, il est intéressant de faire des sessions de formation en faveur des enseignants. Dans le champ de la formation, les expériences de pédagogie par le projet de design en elles les germes d’une transformation profonde des pratiques et des postures.

Le jeu et la rhétorique de l’éducation

Certains témoignages illustrent à quel point l’association des objets ludiques à l’éducation stimule la créativité et facilite la persuasion. Selon les dires d’une enseignante : « Heureuse que ma salle de cours a été équipée avec un nouveau tableau mobile, outre le tableau fixe déjà existant. Nous disposerons désormais d’un éventail plus large de supports pour les activités et les jeux pédagogiques ! ». Par ailleurs nous constatons que trois principaux facteurs expliquent l’intérêt pédagogiques des jouets, à savoir : la rhétorique visuelle (l’apprenant va concevoir des solutions en utilisant la métaphore), l’activité cérébrale (l’exploitation des mains va faire travailler un maximum de neurones et permettra ainsi d’exploiter au maximum la puissance de notre cerveau), et l’émotion (la joie, le plaisir, l’excitation et la surprise).

L’analyse des propos de mes collègues interviewés, combinée à ma propre expérience d’enseignement, témoigne de l’impact positif du jeu en tant que rhétorique de l’éducation. En effet, le recours à ces approches ludiques favorise un enivrement d’apprentissage plus dynamique, réduit la monotonie et augmente l’engagement des étudiants.

La pédagogie extérieure

De nos jours, on compte de plus en plus d’adeptes de la pédagogie extérieure, une tendance éducative qui gagne en popularité depuis quelques années déjà aux niveaux primaire et secondaire, et qui s’invite de plus en plus dans les pratiques en enseignement supérieur (Boudreau & Emilie, 2023). Par ailleurs, la pédagogie extérieur est une pratique soutenu par certains de nos répondants : « La pédagogie extérieure peut être bénéfique pour la santé physique et mentale des étudiantes et des étudiants, mais aussi pour le bien-être des enseignantes et des enseignants » ; « Il n’y a pas de projecteurs dans les classes extérieures. Ça force les enseignants et enseignantes à délaisser les diaporamas Power Point ! Être à l’extérieur a l’avantage de faciliter la concentration ». « Apprendre dans la joie : telle est ma devise » ; « Je suis une personne passionnée par le partage et l’apprentissage et ce que je fais dans le cadre du cours est à la fois un devoir, une expérimentation de nouvelles approches pédagogiques et surtout une thérapie de l’âme ».

Dans la même optique d’apprentissage expérientiel, et en ma qualité d’enseignante-chercheure, j’ai eu l’opportunité d’organiser plusieurs sorties pédagogiques variées des visites dans le cadre du module « Etudes de Cas en Management ». Ces excursions ne se limitent pas aux entreprises, mais incluaient également la découverte de sites culturels du patrimoine tunisien et de lieux d’innovation tels que la Cité des Sciences. Ces visites se sont révélées particulièrement enrichissantes, car mes anciens étudiants témoignent encore aujourd’hui de leur impact mémorable et structurant sur leur parcours.

Ces exemples concrets rejoignent les conclusions de la littérature scientifique. De nombreux chercheurs et auteurs insistent en effet sur l’importance de la pédagogie extérieure. A cet égard, dans leur ouvrage intitulé « l'École à ciel ouvert – 200 activités de plein air pour enseigner », Wauquiez, Barras et Henzi (2021) identifient un argumentaire sur les avantages d’enseigner dehors. Pour eux, l’apprentissage est un élan vital qui fait appel à l’immersion dans le monde vivant : « Sortir du cadre classique d’apprentissage, interpelle les différents sens de l’étudiants (auditif, visuel, kinesthésique voire olfactif) et arrive à susciter des émotions permet de favoriser l’imagination et la créativité ».

Boudreau et Emilie (2023) confirment également que la pédagogie extérieure offre une série de résultats scolaires positifs. Elle a aussi des avantages pour la santé physique et mentale. D’ailleurs, l’intégration de la nature améliore les résultats scolaires par rapport à l’enseignement « traditionnel ». Les enseignants signalent une augmentation de l’engagement des élèves, de leur esprit critique et de leurs compétences sociales.

Conclusion

L’originalité de notre recherche est justifiée par la rareté des études ayant traité l’innovation dans l’enseignement supérieur en Tunisie. En effet, les universités, à l’ère de cette nouvelle révolution de l’éducation 4.0, doivent jouer leur rôle important pour fournir des cultures d’apprentissage numériques, durables et dynamiques pour tous les étudiants (Ghavifekr & Wong, 2022). Par ailleurs, au cours de la prochaine décennie, les enseignants et l’ensemble des systèmes éducatifs abandonneront les méthodes d’enseignement dépassées pour créer un haut niveau d’engagement des enseignants et des étudiants grâce aux technologies innovantes, qui devraient être intégrées dans l’expérience éducative (Zahra Fakir & Majdouline, 2022). Selon Ghavifekr et Wong (2022), l’utilisation de la technologie en classe pour présenter et enseigner, pour interagir avec des contenus et pour transmettre des connaissances de manière divertissante a donné aux étudiants de nouvelles façons d’obtenir, d’analyser et de comprendre l’information ainsi que le monde qui les entoure. Cela a exercé une influence très positive sur le processus d’enseignement et a conduit à une plus grande volonté d’apprendre ainsi qu’à une augmentation des performances des étudiants.

In fine, les résultats de notre recherche nous ont permis de constater que majoritairement se sont les enseignantes qui adoptent l’approche par l’innovation. A notre sens, il semble que cela dû essentiellement au fait que les compétences émotionnelles développées chez les femmes peuvent être un avantage dans ce type d’emploi.

Anissa Louzir-Ben Hassine

Directrice de Département de Gestion et maître-assistante à l'Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de Kairouan (Université de Kairouan, Tunisie)

Laboratoire de recherche LISEFE (FSEGT, Université de Tunis El Manar, Tunisie)

