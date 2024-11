Béchir Salem Belkhiria célébré à Al Kitab (Album photos)

Une grande affluence, mardi après-midi à Al Kitab Mutuelle ville, alors qui ni l’auteur ni le personnage de son livre ne sont de ce monde et qu’aucune séance de dédicace n’était au programme. C’est la magie d’un grand souvenir resté vivace et sans cesse partagé. La réédition du livre du Dr Hamda Belkhiria, consacré à son oncle et très proche ami et confident sous le titre de « Béchir Salem Belkhiria, le défi permanent », aura créé l’évènement. Décédé il y a 39 ans, en novembre 1985, à l’âge de 55 ans seulement, BSB a laissé une œuvre immense, et une marque de forte notoriété. En 2007, le Dr Hamda Belkhiria réunira un grand nombre de documents retrouvés et rédigera une biographie exhaustive, insérés dans un ouvrage dont le premier tirage sera rapidement épuisé.

Lorsque l’auteur décèdera en février 2011, les chances de réimpression du livre s’amenuisera. Sauf que la ténacité de la famille et son soutien ont abouti à une deuxième édition plus fournie et mieux structurée, célébrée à Al Kitab.

Livrant une lecture analytique de l’ouvrage, la professeure Riadh Zghal, sociologue, spécialiste de l’entrepreneuriat trouvera dans la pensée et l’œuvre de BSB les fondamentaux d’un entrepreneur pionnier et innovant. Implication des équipes, essaimage, crowdfunding, culture de la qualité, rebondissement en cas d’échec, explorant avec courage et patience de nouveaux secteurs, scellant des partenariats avec des opérateurs de pays asiatiques, et goût de l’excellence : il était à plusieurs longueurs d’avance. Le patriotisme chevillé au corps.

Pendant près d’une heure, se succèderont au micro Ali Chaieb, Mohamed Kilani, Abdelwaheb Jemel, Amanallah, Nacef et Abbes Belkhiria, Mohamed Bennour et Abdelaziz Kacem, rapportant des témoignages, évoquant des souvenirs. Leila Jaber Belkhiria et Zeineb Belkhiria seront particulièrement émouvantes. Au-delà du livre et de l’auteur, ce sont de grandes valeurs qui sont soulignées. Le temps suspendra son vol.

Clôturant ce débat très interactif, Najeh Karoui Belkhiria, remerciera au nom de la famille la professeure Riadh Zghal pour son analyse pertinente ainsi que les présents venus nombreux et les intervenants. Elle exprimera sa gratitude pour tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de cette réédition, l’équipe de Leaders, et les dirigeants de BSB.

Béchir Salem Belkhiria

Le défi permanent

Du Dr Hamda Belkhiria

Editions Leaders, juillet 2024,

628 pages, 70 D

En librairies et sur

www.leadersbooks.com.tn

