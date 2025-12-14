Le producteur Abdelaziz Ben Mlouka célébré par les JCC 2025 : Un grand professionnel, et une âme très généreuse (Album photos)

Justice rendue et hommage mérité : Abdelaziz Ben Mlouka, figure marquante du cinéma tunisien a été célébré par les Journées cinématographiques de Carthage,(JCC), lors de l’ouverture samedi soir 13 décembre 2025, à Tunis, de leur 36ème session. Sans jamais l’avoir réclamé, cet homme de grande patience, de discrétion et de modestie, se voit honoré par son pays et les cinéastes de plusieurs pays et générations. Ce soir-là, son bonheur était aussi immense que multiple. Sur le podium pour lui remettre le Tanit d'honneur, son ami de toujours Mohamed Damak, et dans la salle, parents, amis et "disciples". Ce Trophée hors classe, il le partage avec eux tous.

Producteur qui a été derrière la révélation de nombreux réalisateurs et leur succès, il n’a épargné, à la tête de la CTV, créée en 1989, ni efforts, ni conseils, ni financements. Professionnel, généreux, il a su s’entourer des meilleurs et tendre la main à tous. Le café matinal qu’il partageait sous les préaux d’El Akwas, à El Manar, était plus qu’un rituel : une véritable rencontre des cinéastes, imprégnée d’humour. Les Mohamed Mahfoudh, alors PDG de la très officielle Agence TAP, et auparavant de la Presse, Taïeb Jellouli, Mohamed Damak, Moncef Dhouib, Tarek Harbi, Nouri Bouzid, Hmaïed Attia, Abdellatif Ben Ammar, Kamel Touati, Habib Chaari et autres n’en perdaient pas une anecdote. Raouf Ben Amor et Raja Farhat viennent souvent à ces rencontres. Fadhel Moussa et Chedly Ben Younes ses amis d'enfance et camarades du Sadiki sont toujours à ses côtés.Tarek Ben Ammar fait confiance à son jugement. Dora Bouchoucha, Salma Baccar et d’autres réalisatrices ont toujours adoré l’humour et la bonté de Ben Mlouka et loué son professionnalisme.

Abdelaziz Ben Mlouka est la mémoire vivante de la SATPEC (Société Anonyme Tunisienne de Production et Expansion Cinématographique), où il avait développé avec passion tous ses talents. Il en gardera les meilleurs enseignements qui feront de lui un producteur à succès, aimé et respecté. Quand il sera choisi par l’équipe de Georges Lucas comme producteur exécutif de Star War, dans le sud tunisien, il s’y était investi de toute son énergie, offrant l’occasion à tous d’y contribuer, pour en faire un grand exemple de l’excellent tournage en Tunisie, couronné par un succès mondial. A ce jour, les décors conservés sur place, témoignent de l’ampleur de la tâche.

Voir Abdelaziz Ben Mlouka fortement applaudi, recevant des accolades chaleureuses, vivement félicité, est du pur bonheur pour tous ses amis. Une grande reconnaissance méritée, une belle célébration.





