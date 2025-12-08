Le palais Ahmed bey à la Marsa célèbre le nouveau livre de Mohamed-El Aziz Ben Achour : La médina (Album photos)

Le cadre, l’auteur et le livre : les planètes ne pouvaient être mieux alignées pour vivre, dimanche matin, avec un public très nombreux des moments exceptionnels. Mohamed-El Aziz Ben Achour, pleinement dans son élément familial, historique et académique devait partager avec ses lecteurs passionnés la parution de son nouvel ouvrage : La médina des aux temps des pachas beys (Editions Leaders). Dans la vaste salle du palais d’Ahmed Bey à la Marsa, récemment réhabilité et rénové avec goût par Mahmoud Redissi, plus de 120 personnes avaient pris place, pour écouter Ben Achour, l’interroger sur certains épisodes, et lui demander de leur dédicacer son livre.

Hatem Bouriel, en fin connaisseur, dira d’emblée que « ce livre est l’un des plus importants d’une œuvre si riche et si variée ». Il témoignera que « Mohamed-El Aziz Ben Achour n’a jamais délaissé ses recherches sur le patrimoine, l’explorant dans sa dimension intime, ainsi que ses monuments. Il porte un regard amoureux, mais aussi celui d’un érudit, s’intéressant particulièrement à la relation entre la médina devenue capitale et le pouvoir. » Bouriel a souligné que « ce livre porte une particularité singulière à savoir l’évocation de l’architecture, de la ville et de la culture, avec la rigueur historique, mais dans un langage accessible au grand public.»

Emu de se retrouver devant cet auditoire et dans un lieu historique qui a pu être « sauvé », Mohamed-El Aziz Ben Achour dira que Tunis est une ville qui occupe une place à part dans l’histoire du pays. Elle avait acquis sa primauté lorsque la dynastie Hafside en fera sa capitale au XIII ème siècle. Elle porte un témoignage imposant de ce que furent l’urbanisme et l’architecture. Le cosmopolitisme lui donnait un charme attrayant.

Après avoir évoqué des détails peu connus de l’histoire de la médina, il expliquera pourquoi les beys husseinites n’avaient jamais habité Dar El Bey, l’actuel palais du gouvernement à la Kasbah. Ils s’étaient établis au Bardo, pour éviter de cohabiter avec les janissaires, édifié des casernes à l’intérieur des remparts pour préserver la sécurité, et désigné un mufti malékite, pour respecter la large pratique de la population. Il révèlera qu’il doit consacrer un ouvrage aux grandes mosquées et monuments religieux de la médina.

Ben Achour s’attardera à la juxtaposition des deux élites, élite médina et élite capitale qui était très enrichissante. Aussi, les échanges avec d’autres pays, jusqu’en direction de l’Inde étaient l’œuvre de grands « toujjars » qui étaient également enseignants à la Zitouna. Les accords n’étaient pas formalisés mais oraux.

Il soulignera que dans ce livre, il a essayé d’apporter une connaissance spirituelle de la médina où sa famille a décidé de se réinstaller pour être proches des écoles, et rendra hommage à Jacques Revault et Ahmed Djellouli qui l’avaient incité à l’étude de l’histoire. Il ne manquera pas de saluer Azedine Beschaouch qui lui avait confié la restauration du palais El Abdellia, et la sauvegarde de Sidi Bou Said, ce projet ayant remporté le prix Agha Khan.

« L’avenir de la médina, conclura-t-il, passe par la société civile, les mécènes, et les promoteurs culturels. Mais l’appui de l’Etat est nécessaire. L’Association de la médina joue un rôle actif. On doit encourager un PPP. » Le souvenir de Hassib Ben Ammar, longtemps gouverneur-maire de Tunis, et de Samia Yaiche, à la direction de l’Association de sauvegarde de la médina de Tunis, était fort présent.

Une magnifique rencontre avec Mohamed-El Aziz Ben Achour qui donne envie de lire son livre.

La médina au temps des pachas beys

de Mohamed-El Aziz Ben Achour

Editions Leaders, 2025, 242 pages, 40 DT.

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn

