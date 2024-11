Un livre execeptionnel - Béchir Salem Belkhiria: Le défi permanent, par le Dr Hamda Belkhiria

Parti trop tôt, très jeune, Béchir Salem Belkhiria était un grand visionnaire, doublé d’un pionnier aux multiples réussites. De son parcours, comme de ses idées avant-gardistes, la restitution a été limitée, éparse. Un livre, élaboré en 2007 par feu le Dr Hamda Belkhiria, lui a été dédié. Il vient d’être augmenté et réédité, rappelant son immense souvenir. Sous le titre de Béchir Salem Belkhiria, le défi permanent, publié aux Editions Leaders, il offre une lecture instructive.

Né le 4 mars 1930 à Jemmel, Béchir Salem Belkhiria est décédé le 26 novembre 1985, à l’âge de 55 ans. Diplômé de l’Essec (Paris, 1958), et titulaire d’un MBA de l’Université de New York (1960), il a été, dès son retour en Tunisie, pionnier dans de nombreux domaines, novateur et visionnaire. Après avoir fondé la société BSB, devenue rapidement leader en bureautique, il avait créé de nombreuses entreprises, mis en place les premiers cercles de qualité, initié l’essaimage et le capital-risque, tenté d’implanter la culture du ver à soie, l’élevage des chèvres alpines, une université libre, une compagnie aérienne régionale, la production de plaques photovoltaïques, et autres projets jugés alors prématurés…

Malgré un parcours si dense, marqué également par un engagement sportif (le rugby) et associatif, il n’avait pas bénéficié d’une biographie exhaustive qui fasse connaître son œuvre. Seuls des articles de presse et des hommages lui sont rendus. Il aura fallu attendre jusqu’en 2007, vingt-deux ans après sa disparition, pour qu’un ouvrage lui soit dédié, au gré des commémorations de son souvenir. Le mérite revient à son neveu, Dr Hamda Belkhiria, dont il était très proche, beaucoup plus un ami et un confident qu’un parent, et l’avait longtemps accompagné dans ses activités multiples et diverses.

Avec son ami Youssef Ben Romdahan à Paris en 1952

S’acquittant de ce devoir de mémoire, il a publié un livre dans les deux langues, en arabe et en français, intitulé Béchir Salem Belkhiria, le défi permanent. L’avant-propos est signé par le professeur Abdelwahab Bouhdiba, un ami de longue date.

La version en langue arabe comprend, dans une première partie, une biographie bien fournie de Béchir Salem Belkhiria, à la fois portrait, récit de vie, témoignages, retour sur le parcours professionnel, associatif et personnel, ainsi que des souvenirs consignés par Dr Hamda Belkhiria. La seconde partie reprend une série d’articles, de notes et de réflexions rédigés par le défunt. Quant à la version en langue française, elle compte une brève biographie, ainsi que des articles et des analyses.

L’ensemble est agrémenté d’un album photo. La première édition, parue en 2007, a été rapidement épuisée. Nombreux sont ceux qui ont souhaité en acquérir une copie, sans pouvoir y parvenir. Quelques années seulement après, l’auteur du livre, Dr Hamda Belkhiria, est décédé le 21 février 2011. Les chances d’une réédition de l’ouvrage sont devenues très minces…

Présentation d’un projet d’invention en 1975

Il aura fallu la ténacité de la famille pour que ce livre soit désormais disponible. La sœur de Béchir Salem Belkhiria, Jannette Zahia, qui est la mère du Dr Hamda Belkhiria, n’a jamais cessé d’insister pour procéder à une réimpression. Le projet a été confié aux Editions Leaders. A la tête de BSB, Moez Belkhiria, neveu de Si Béchir, a d’emblée apporté son soutien à la publication. L’approche convenue, en concertation avec des membres de la famille, a été de ne pas se contenter d’un nouveau tirage, pour envisager plutôt une nouvelle édition, augmentée. Elle devait être enrichie de nouveaux textes et de nouvelles photos, et bénéficier d’une nouvelle maquette, tout en restant dans l’esprit de l’auteur.

Plus particulièrement, la biographie de Béchir Salem Belkhiria, figurant dans la version en langue arabe, a été traduite intégralement et insérée dans la version française. Les articles publiés ont été regroupés par grands thèmes. Aussi, un hommage a-t-il été rendu à l’auteur, Dr Hamda Belkhiria, dont le souvenir, resté vivace, a plané sur l’équipe de Leaders tout au long de la réalisation de ce projet.

Plus qu’un récit de vie, accompagné d’un recueil de réflexions, c’est une illustre figure tunisienne que nous découvrons à la lecture de cet ouvrage. Son souvenir aurait pu subir l’œuvre du temps et s’étioler dans la mémoire n’eût été l’initiative prise par Dr Hamda Belkhiria, puis la détermination de la famille. Ils méritent tous un hommage pour avoir rendu à un grand homme la place qu’il mérite dans notre mémoire collective.

Béchir Salem Belkhiria

Le défi permanent

Du Dr Hamda Belkhiria

Editions Leaders, juillet 2024,

628 pages, 70 D

En librairies et sur

www.leadersbooks.com.tn

Bio express du Dr Hamda Belkhiria

Le docteur Hamda Belkhiria est né en 1949 à Jemmel

• De 1976 à 1986, il exerce la chirurgie dentaire à l’hôpital puis en cabinet privé

• En janvier 1986 et suite au décès de feu Béchir Salem Belkhiria, il est nommé président-directeur général de la société BSB. Sous sa direction, la société s’est développée, notamment après la signature du contrat de représentation de Toyota, son chiffre d’affaires a progressé plus de quinze fois, de même que ses bénéfices.

• En 1993, il quitte la direction de BSB pour reprendre l’exercice de la chirurgie dentaire.

• En 1989, il est élu député à la Chambre des députés.

• Président de l’Association d’amitié Tunisie-Japon de 1992 à 2000.

• Président de l’Association de coopération économique Tunisasia.

• Membre fondateur et président de l’Association d’amitié Tunisie-Afrique du Sud.

• Membre, puis président de la Fédération tunisienne de rugby (1979-1995).

• Vice-président de la Fédération internationale de rugby amateur (Fira) de 1986 à 1995.

• Président de la Confédération africaine de rugby (1986-2002) et membre-observateur au bureau directeur de l’International Rugby Board, la plus haute instance du rugby mondial (1999-2002).

