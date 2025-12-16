Document - Pr Oualid Gadhoum : La notion d’entreprise

Dans une analyse conceptuelle, le professeur Oualid Gadhoum, professeur à la faculté de Droit de Sfax, revient sur la notion d’entreprise en mettant en lumière son caractère fondamental, mais juridiquement ambigu, à la croisée de l’économie et du droit. Présentée comme une force créatrice de richesses, d’organisation du travail et d’émancipation humaine, l’entreprise demeure une notion « floue », à contenu variable et difficile à définir de manière stable, tant en droit tunisien qu’en droit comparé.

Professeur Gadhoum retrace son évolution historique, du capitalisme mercantile au capitalisme financier et numérique, montrant comment l’entreprise est passée d’une simple unité de production à un acteur économique, social et environnemental central. Il explique les multiples tentatives doctrinales et législatives de définition, toutes demeurées inachevées, ainsi que les distinctions problématiques entre entreprise, société, fonds de commerce, personne physique et personne morale. Omniprésente dans les différentes branches du droit sans jamais être pleinement reconnue comme sujet juridique autonome, l’entreprise apparaît ainsi comme une notion juridiquement instable mais indispensable, dont la souplesse explique à la fois la richesse conceptuelle et les difficultés de sécurisation juridique, tout en confirmant son rôle majeur dans la vie économique, sociale et politique contemporaine.

Un document instructif à lire.

